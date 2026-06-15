Volley Mercato: Cappadona sarà il vice Giannelli a Perugia

PERUGIA- Arriva da Cosenza ed è una giovane promessa nel panorama del volley: Stefano Cappadona, 21 anni compiuti a febbraio, è pronto a fare il grande salto nella Massima Serie, dopo quattro stagioni a Castellana Grotte, due in serie B e due in serie A3. La Sir Susa Perugia ha il vice Giannelli.

La chiamata di un top team come Perugia è una di quelle opportunità da cogliere al volo e assolutamente da non perdere per il ragazzo calabrese, che fin da piccolo sognava di approdare un giorno nel volley che conta, come lui stesso ha raccontato, alla vigilia della partenza per Camigliatello Silano, per il terzo collegiale con la Nazionale Under 22, in vista degli Europei di categoria, in programma ad Albufeira, in Portogallo, dal 29 giugno al 4 luglio.

Le parole di Stefano Cappadona

«La chiamata di Perugia è stato un mix di emozione molto forte e ho deciso subito di cogliere questa opportunità, da piccolo ho sempre sognato di giocare in una squadra di Superlega e sono cresciuto guardando i campioni di questa squadra in TV. Credo che in questo momento del mio percorso pallavolistico sia fondamentale continuare a migliorare mettendomi a completa disposizione dell’allenatore e della squadra, inoltre sarà bello condividere il campo con dei compagni di squadra con molta esperienza dai quali proverò ad imparare e prendere spunto».

Il suo percorso è cominciato nelle giovanili della sua città, Cosenza, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo fino alla vittoria del campionato di Serie C nel campionato 2020-2021, e il successivo debutto in Serie B l’anno successivo; in quella stagione viene notato dalla New Mater Castellana Grotte, società in cui è ulteriormente cresciuto e ha maturato le sue ambizioni, che ora, con l’approdo in un top team come la Sir Susa Scai, possono ampliarsi ulteriormente:

«La mia ambizione più grande è quella di poter vincere un trofeo con la Sir, in particolare lo Scudetto sarebbe il mio sogno, e cercare ovviamente di rendermi importante per la squadra giorno dopo giorno, inoltre voglio concludere la stagione con più sicurezza e consapevolezza in tutti i fondamentali. La prossima stagione sarà dura perché ovviamente ci sono tante squadre forti, però sono molto fiducioso e penso che sarà importante partire forti da subito».

Stefano Cappadona sarà il vice di Simone Giannelli, un’opportunità di crescita incredibile per il giovane palleggiatore, al suo esordio assoluto in Superlega:

«La considero un’occasione unica e proverò ad imparare il più possibile da lui in ogni allenamento e in ogni partita, per me sarà un vero onore condividere il campo con lui».

Con i suoi 195 cm di altezza, Stefano si definisce un palleggiatore veloce e dinamico, ma prima di tutto pronto a sfruttare al massimo l’esperienza a Perugia per migliorare tecnicamente e crescere in ogni fondamentale, all’interno di un gruppo di fuoriclasse e sotto la guida di uno staff tecnico di altissimo livello come quello bianconero:

«Sono un palleggiatore alto ma non troppo, provo sempre a sfruttare l’altezza che ho per cercare di giocare veloce e non perdere mai le altezze di traiettoria per gli attaccanti. Secondo me il mio punto di forza è il palleggio rovesciato. Voglio continuare a migliorare in ogni fondamentale e so bene che Perugia è il posto giusto per farlo, dovrò dare ascolto a tutti i consigli e le indicazioni che mi daranno i compagni e il coach Lorenzetti, non vedo l’ora di iniziare!».