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Volley Mercato: a Trento arriva l'opposto lettone Jansons 

Originario di Riga, ventiquattro anni compiuti a maggio, alla corte di Mendez vivrà la prima esperienza in SuperLega. Attualmente è impegnato nell’European Golden League, con la sua nazionale
3 min
JansonsItas
Volley Mercato: a Trento arriva l'opposto lettone Jansons 

TRENTO- Il mercato estivo dell’Itas Trentino maschile prosegue nel segno del rinnovamento in ogni reparto del roster. Dopo le recenti ufficializzazioni di un palleggiatore (Zonta), uno schiacciatore (Roberti) e di un centrale (Bossi), tocca ora al settore degli opposti registrare un ingresso, arricchendosi di un altro talento di prospettiva che risponde al nome del lettone Renārs-Pauls Jansons. Ha firmato un contratto annuale, sarà il primo lettone della storia di Trentino Volley e indosserà la maglia numero 17.

LA CARRIERA

Originario di Riga, ventiquattro anni compiuti a maggio, a Trento vivrà la prima esperienza nella SuperLega italiana dopo essersi misurato con i campionati belga, finlandese e ceco, vestendo le maglie dell’Aalst, Kyky e, per ultimo, del CEZ Karlovarsko con cui proprio a maggio ha vinto i Play Off Scudetto, andando ad inserire il primo titolo nella propria bacheca personale dopo aver iniziato la carriera in patria, prima con l’Ozolnieki e poi con Riga e Jumala. Si tratta di un attaccante di palla alta che sfrutta al massimo tutta l’esplosività del suo salto, specialmente nei fondamentali di attacco, muro e battuta, i migliori del suo repertorio.
Fin da giovanissimo è entrato nel giro della Nazionale, con cui nel 2023 ha vinto l’European Silver League, e disputato due edizioni del campionato continentale. La terza la vivrà a settembre con la sua Lettonia che è stata inserita nella Pool D di Cluj Napoca (Romania), con i padroni di casa, Svizzera, Francia, Germania e Turchia. Jansons ha potuto guadagnare ulteriore esperienza a livello internazionale disputando nelle ultime tre stagioni due volte la Challenge Cup e una la CEV Cup. Attualmente è impegnato nell’European Golden League, manifestazione che lo ha già visto realizzare 70 punti col 54% a rete nelle prime quattro partite giocate.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Seguivo da tempo con interesse Jansons perché ritengo che abbia grandi potenzialità in un ruolo in cui i giocatori con le sue caratteristiche sono pochi. Dispone infatti di grande forza fisica ed è particolarmente bravo nei fondamentali che muovono il tabellino come attacco, muro e battuta, dove ha qualità ancora non totalmente espresse. Ho parlato con lui più volte: è molto motivato e pronto per offrire un grande contributo alla nostra causa ».

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