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Volley Mercato: Marko Podrascanin dal campo alla scrivania

Il centrale serbo, non appena terminata la lunga carriera agonistica, è stato nominato dalla Cucine Lube Direttore sportivo per portare nel team tutta la sua esperienza e il suo carisma
2 min
PodrascaninCucine Lube
Volley Mercato: Marko Podrascanin dal campo alla scrivania

CIVITANOVA MARCHE (MACERTA)-Marko Podrascanin volta pagina e si tuffa in una nuova avventura sportiva. Il centrale serbo, che ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo, assumerà, per volontà della società nella quale è stato a lungo protagonista come giocatore, il ruolo di Direttore Sportivo.

Per Marko si apre così un nuovo, prestigioso capitolo professionale: dopo una carriera straordinaria sul taraflex, Podrascanin intraprende la sua prima esperienza assoluta a livello dirigenziale, mettendo competenza, carisma e visione al servizio del Club cuciniero.

Si tratta di una scelta dal fortissimo valore simbolico e sportivo. Marko Podrascanin è infatti una figura di altissimo profilo internazionale, apprezzata dai tifosi, rispettata dagli addetti ai lavori e riconosciuta in tutto il mondo della pallavolo come esempio di professionalità, leadership e cultura del lavoro. Un uomo che conosce profondamente l’ambiente Lube e che, nel corso degli anni vissuti da giocatore con la squadra cuciniera, ha costruito con la Società, con il territorio e con il pubblico biancorosso un legame speciale.

Fu proprio la Lube a portarlo nel campionato italiano nel lontano 2007, quando era appena 20 enne, intuendo in quel giovanissimo centrale talento, personalità e prospettive. Ora il percorso prosegue in una veste nuova, ma con lo stesso senso di appartenenza.

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