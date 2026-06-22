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Volley Mercato: Victorio Ceban esordirà in Superlega con Monza

Dopo le cinque stagioni in A2 con le maglie di Mondovì, Ravenna, Castellana Grotte e Siena il centrale, alto 203 cm nato a Ferrara, avrà l'opportunità di far parte del roster di Eccheli
2 min
CebanVero Volley
Volley Mercato: Victorio Ceban esordirà in Superlega con Monza

MONZA-Salto di categoria per il venticinquenne centrale Victorio Ceban che, dopo cinque anni in Serie A2 ha firmato un contratto che lo legherà alla Vero Volley Monza per la prossima stagione. 

LA CARRIERA

Originario di Ferrara, Ceban approda nel massimo campionato italiano dopo cinque stagioni in A2 nelle quali ha vestito le maglie di Mondovì, Ravenna, Castellana Grotte e Siena. Un percorso di crescita costante che lo ha portato a mettersi sempre più in evidenza, fino all'ultima annata trascorsa nell'Emma Villas con cui ha totalizzato 123 punti in Regular Season. Ora per il giovane centrale, 203 centimetri di altezza, l'esperienza nel club monzese: 

Le parole di Victorio Ceban

« L'obiettivo è imparare il più possibile e mettermi alla prova in un campionato di alto livello come la SuperLega. Ho scelto Vero Volley perché ho avuto modo di conoscere questa realtà e le impressioni sono state da subito molto positive ».

Determinazione e voglia di migliorarsi sono caratteristiche che il nuovo giocatore rossoblù riconosce come parte integrante del proprio modo di vivere il campo: 

« Se dovessi descrivermi direi che sono molto esigente con me stesso, ho tanta voglia di lavorare sia in sala pesi che in palestra per continuare a crescere ogni giorno". Così per Ceban si apre un nuovo capitolo: talento, aspirazione e futuro ».

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