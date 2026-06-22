Volley Mercato: Luca Loreti sarà il secondo libero di Perugia

PERUGIA - La Sir Susa Scai Perugia ha il secondo libero per la prossima stagione agonistica: sarà il venticinquenne romano Luca Loreti .

Classe 2005, 20 anni compiuti lo scorso dicembre, il giovane giocatore arriva a Perugia dopo due stagioni consecutive come secondo libero a Piacenza. L’approdo in un top team come quello bianconero, per lui è una sfida per crescere nel suo percorso di atleta.

Le parole di Luca Loreti

« E' un grande motivo di orgoglio e un traguardo importante. Giocare con giocatori di questo livello e in un ambiente come quello di Perugia sarà una grande sfida che mi aiuterà a crescere tantissimo sia come atleta che come persona».

Grandi aspettative per questa stagione:

Le motivazioni e le aspettative sono altissime per un ragazzo che, così giovane, si appresta a vivere una stagione in un club che compete per tutti i trofei a livello italiano e mondiale. Il suo obiettivo principale è crescere e apprendere il più possibile in un top team infarcito di giocatori di assoluto livello:

«Mi aspetto di imparare dai giocatori più esperti e dagli allenatori, di apprendere più cose possibili per far sì che possa migliorare giorno dopo giorno. Mi voglio far trovare sempre pronto e dare il mio massimo ogni allenamento e ogni partita».

Perugia occasione di crescita tecnico-tattica

190 cm di altezza, Luca Loreti si definisce un libero con buone qualità in uno dei fondamentali cardine del suo ruolo: la ricezione. Oltre a questo, è consapevole della grande occasione di crescita tecnico-tattica in un gruppo di eccellenza come quello della Sir Susa Scai Perugia:

«Sono un ragazzo molto determinato e con grande voglia di fare bene. Tatticamente penso di avere buone qualità in ricezione. Margini di miglioramento ce ne sono tanti, sono un ragazzo giovane, ma penso che nella difesa posso fare di più allenandomi ogni giorno».

10 precedenti con Perugia

Sono 10 i match in cui Luca Loreti, in maglia Piacenza, ha incontrato Perugia da avversario, a partire dalla Semifinale di Supercoppa del 21 settembre 2024 al PalaWanni di Firenze. In campionato, tra regular season e Play Off, ha avuto modo di scendere in campo al palazzetto di Perugia cinque volte, di cui l’ultima risale a gara 3 delle Semifinali scudetto della stagione che si è appena conclusa, match disputatosi il 12 aprile scorso:

«Il Pala Barton è uno dei palazzetti più caldi e affascinanti in cui ho giocato. Sentire i tifosi che sostengono la loro squadra tutta la partita senza fermarsi mai è una cosa unica. Non vedo l’ora di conoscerli e di giocare la prima partita davanti a loro, sarà un’emozione indescrivibile».