Volley Mercato: Padova porta in Italia l'opposto Brendan Mills

PADOVA- Brendan Mills, opposto canadese di ventitrè anni, è un nuovo giocatore della Sonepar Padova . « Crescendo in Canada non sono stato io a scegliere la pallavolo. Me l’ha fatta conoscere un amico e ho voluto tentare semplicemente perché non praticavo nessun altro sport. Ci ho provato e, alla fine, me ne sono innamorato ». Le sue parole prima di sbarcare in Italia.

LA CARRIERA

Comincia quasi per caso la storia di Brendan Mills, opposto canadese classe 2003 che porta in bianconero i suoi 203 centimetri e una potenza che in Europa si è già fatta notare. Nato a London, nell’Ontario, Brendan si è costruito una solida carriera universitaria con i Marauders della McMaster prima di compiere il salto tra i professionisti, vestendo le maglie del Roeselare in Belgio e del Friburgo in Germania. Oggi quel percorso lo porta dove ha sempre desiderato arrivare, nella Superlega italiana e alla Kioene Arena. Quella che era nata come una curiosità adolescenziale è diventata in fretta una passione totale, coltivata sui campi scolastici fin dai tredici anni.

Le parole di Brendan Mills

« Dopo l’università ho capito che volevo giocare a livello professionistico, perché lì il livello è più alto e ci sono opportunità migliori per imparare, migliorare e scoprire fino a dove posso spingere il mio gioco. È questo che mi ha portato in Europa ».

E se l’approdo nel Vecchio Continente è stato il primo passo, la scelta di Padova è arrivata senza la minima esitazione.

« Firmare qui è stata una decisione facilissima. Ho sempre sognato di giocare in Italia, nel massimo campionato. Padova è l’ambiente perfetto per me in questo momento, e, quando si è presentata l’occasione, ho deciso di prenderla al volo e portarla il più lontano possibile ».

Sul tipo di giocatore che i tifosi ritroveranno in campo, Brendan si racconta senza giri di parole.

« Porto un attacco potente e un grande salto, e credo che in allenamento e in ogni occasione sarò sempre pronto a continuare a imparare, ad incitare i miei compagni e a divertirmi tantissimo. Sono davvero contento di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare ».

Un entusiasmo che ha già voglia di condividere con il pubblico bianconero.

« Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di conoscervi tutti. La passione che si respira nel palazzetto sembra qualcosa di straordinario. Iniziamo assieme questa grande stagione! ».