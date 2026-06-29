Volley Mercato: la Tinet porta in Italia Kirill Klets

LA CARRIERA

Cresciuto nella Lokomotiv Novosibirsk, successivamente, ha giocato in prestito nella stagione 2017/18 con i bulgari del Montana, mentre nell’annata 2018/19 ha vestito la maglia del Tirol Haching, conquistando la medaglia di bronzo nel campionato tedesco. In seguito, l’opposto ha militato nello Yenisey Krasnoyarsk (2019-2022), nel Kuzbass Kemerovo (2022/23) e infine nello Zenit Kazan (2023-2025), club con cui si è laureato per ben due volte campione di Russia e ha messo in bacheca 1 Coppa e una Supercoppa di Russia. A livello internazionale, vanta tre presenze ufficiali con la maglia della Nazionale russa. Il suo esordio è avvenuto nella Volleyball Nations League del 2019. Lo scorso anno il trasferimento in Giappone tra le fila dei Toray Arrows Shinzuoka dove ha messo a segno 635 punti stagionali, restando per lungo tempo in cima alla classifica dei migliori realizzatori e avvicinandosi anche ai 50 punti marcati in una singola partita. Giocatore molto fisico, dall’alto dei suoi 210 centimetri ha deciso di mettersi in gioco nella Superlega italiana per poter fare un’ulteriore maturazione nel suo gioco.

Le parole di Kirill Klets

« La Superlega è fortissima e ci giocano tanti tra i migliori giocatori del mondo. Desideravo testare le mie abilità in questo campionato e per questo non posso che ringraziare la Tinet Prata per l’opportunità che mi ha dato. Il mio amico Micah Christenson col quale ho giocato due anni a Kazan e che ora è a Verona e che ammiro tanto, mi ha parlato molto bene dell’Italia e io non vedo l’ora di giocarci ».

Quali saranno le qualità che la Tinet Prata dovrà mettere in campo per raggiungere la salvezza?

« Per me le cose importanti saranno tre: un eccellente lavoro di squadra, il pieno coinvolgimento di tutti i membri del team, sia in allenamento che in partita, indipendentemente dal risultato e terzo, ma non meno importante restare in salute ed evitare infortuni. Lo so che sono cose che capitano, ma speriamo che in questo senso la stagione sia tranquilla ».

Cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta di Prata?

« Non ci è voluto molto. Io amo le sfide e questa è una nuova per me. Ho sempre desiderato venire a giocare in Italia e quando mi è stato proposto non ci ho pensato due volte ».

Che tipo di giocatore sei?

« Sicuramente ho un carattere forte. Non voglio mollare neanche nei momenti più difficili. Posso e mi piace sopportare un sacco di lavoro fisico sia in allenamento che in partita. Però sono anche un giocatore che comunica molto. Mi piace parlare molto in campo coi miei compagni, supportarli e anche capire bene il gioco. Penso che i miei punti di forza siano quelli classici di un opposto: attacco, muro e battuta. Credo che in questi settori io possa dare un bel contributo alla squadra ».

Ci aiuti a conoscere Kirill Klets fuori dal campo?

« Fuori dal campo sono un uomo di casa. Tutto il mio tempo libero lo dedico alla mia famiglia. Amo passare il tempo con mia moglie e prendermi cura delle mie bambine. Sono la cosa più importante della mia vita. Se devo dirti degli hobby amo le auto e anche rilassarmi andando a pescare ».

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione?

« Quelle di raggiungere gli obiettivi che la società fisserà per noi. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra a vincere quante più partite possibili. So che ci saranno i play out, ma al momento non ci penso proprio. Io e la mia squadra dobbiamo pensare al massimo risultato per noi possibile ».

Hai già conosciuto Coach Di Tommaso?

« Ci siamo parlati, ma solo per telefono e via messaggio, non ancora di persona. Ho sentito parlare molto bene di lui e le prime impressioni sono molto positive ».