Volley Mercato: Milano chiude il roster con Georgi Tatarov

Classe 2003, due metri, Tatarov porta a Milano talento, fisicità ed esperienza internazionale nonostante la giovane età. In un campionato e mezzo con Grotta ha collezionato 48 presenze e 478 punti, con un riconoscimento di MVP conquistato nella vittoria contro Padova nel gennaio 2025. Nel campionato italiano Georgi è andato tre volte oltre i 20 punti, facendo registrare il suo personal best di 23 punti proprio contro Allianz Milano all'Allianz Cloud, nel novembre 2024. Un primato eguagliato lo scorso febbraio nella trasferta di Trento.

LA CARRIERA

Il suo percorso lo ha visto crescere nel vivaio del CSKA Sofia, dove ha militato dal 2018 al 2022, prima di vivere importanti esperienze all'estero con l'Altekma SK in Turchia e i Centurions Narbonne in Francia. Nell'estate del 2024 è approdato in SuperLega alla Yuasa Battery Grottazzolina, formazione con la quale è rimasto fino al febbraio 2026, per poi concludere la stagione in Turchia con il Galatasaray HDI Sigorta, allenato dall'italiano Andrea Gardini.

Il nuovo schiacciatore di Allianz Milano, un regalo del presidente Lucio Fusaro ai tifosi di Powervolley, arriva anche percorso di assoluto livello con la nazionale bulgara. Nel settore giovanile ha collezionato riconoscimenti prestigiosi: miglior schiacciatore ai Campionati Balcanici Under 21 del 2022, miglior opposto agli Europei Under 19 del 2022 e agli Europei Under 17 del 2019, conquistando inoltre numerose medaglie internazionali tra cui l'oro ai Campionati Balcanici 2021 e 2022, l'argento agli EYOF Under 19 del 2022, l'argento ai Mondiali Under 19 e agli Europei Under 17 del 2019.

Con la nazionale maggiore è stato protagonista anche nell'estate 2025, culminata con la conquista della medaglia d'argento ai Campionati del Mondo nelle Filippine. Giocatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di schiacciatore sia quello di opposto, Tatarov rappresenta un innesto di qualità e prospettiva per la nuova Allianz Milano guidata da Guillermo Falasca. L'arrivo del nazionale bulgaro conferma la volontà di Allianz Milano di costruire una squadra competitiva, giovane ma già ricca di esperienza ai massimi livelli, capace di affrontare con ambizione la prossima stagione di SuperLega.

Le parole di Georgi Tatarov

Nella recente storia di Powervolley Milano hanno giocato grandi campioni bulgari che hanno lasciato un segno importante, da Todor Skrimov alla leggenda Matey Kaziyski. Uno dei due ha anche ispirato il tuo modo di giocare?

«Sicuramente sono giocatori che ho sempre ammirato. Ho cercato di prendere esempio da loro e spero un giorno di riuscire a raggiungere il livello di Skrimov e Kaziyski magari proprio qui a Milano»

Nel corso della tua carriera in SuperLega hai giocato quasi sempre da schiacciatore ma ti abbiamo visto anche come opposto. In quale ruolo ti senti più a tuo agio?

«Ho sicuramente giocato più spesso da schiacciatore nella mia carriera, ma sono pronto eventualmente ad aiutare la squadra anche in un altro ruolo, a seconda delle necessità».

Ti unisci a una squadra profondamente rinnovata, a partire dal nuovo allenatore Guillermo Falasca. Hai già avuto modo di parlare con lui?

«Sì, abbiamo già avuto una prima piacevole conversazione e abbiamo parlato un po' della prossima stagione. Avremo ovviamente modo di conoscerci bene in palestra a Milano».