Volley Mercato: Wout d’Heer lascia Civitanova e firma per la Tinet

PORDENONE- Wout d’Heer , centrale, classe 2001, alto 203, lascia Civitanova e sposa il progetto della neo promossa Tinet Prata di Pordenone allenata da Di Tommaso. Dopo cinque anni in Superlega, con le maglie di Trento e Taranto oltre che con quella di Civitanova, Wout cercherà nuovi stimoli in Friuli e soprattutto la titolarità.

Le parole di Wout d’Heer

« Credo di essere cresciuto tanto in questi cinque anni di Superlega – racconta il centro belga mentre sta disputando con la sua nazionale la VNL – sia tecnicamente che tatticamente perché, rispetto al campionato belga, c’è un grosso step. D’altronde è la lega più competitiva al mondo e un motivo ci sarà. Sono arrivato in Italia a 19 anni e ora ne ho 25 per cui credo di essere maturato anche come persona ».

Sarai uno dei giocatori con più esperienza in Superlega e hai giocato sia nei top team che in club che dovevano salvarsi. Cos’è necessario fare per raggiungere l’obiettivo salvezza?

« Ogni partita e ogni punto saranno importanti e decisivi e dovremo affrontarle con lo spirito di non mollare mai. Dare più del 100% ad ogni match ».

Cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta di Prata? Conoscevi già il club?

«Conoscevo il club, ma soprattutto ne ho parlato con la famiglia Boninfante: Dante è stato mio allenatore a Taranto e Mattia il mio palleggiatore in questa stagione. Me ne hanno parlato molto bene e sono stato felice di cogliere questa occasione »

Come ti descriveresti come giocatore? Quali sono i tuoi punti di forza?

« Innanzitutto credo di essere un giocatore che può, vuole e deve ancora crescere. Voglio essere ancora più completo. Se dovessi dire i miei punti di forza citerei muro e battuta ».

Aiutaci a conoscere Wout d’Heer fuori dal campo. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Hai qualche hobby o passione particolari?

« Nel momenti liberi mi piace andare in giro con la mia ragazza. Viviamo insieme qui in Italia e quindi ne approfittiamo per conoscere zone sempre nuove. Sono molto appassionato di sport e, da buon belga, mi piace il ciclismo ».

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione? Hai visto che ci saranno i play out? Da giocatore ti piace questo sistema?

« Secondo me è una buona idea. In questo modo il campionato sarà combattuto e si potrà lottare fino la fine per la salvezza. Certo ci sarà ancora più tensione nelle partite ».

Hai già parlato con coach Di Tommaso? Quali sono state le tue impressioni?

« Giocando in VNL non ho ancora avuto modo di incontrarlo però ci siamo sentiti per telefono, mi ha dato il benvenuto e sta seguendo il mio percorso in nazionale. Gli altri giocatori me ne hanno parlato molto bene ».

Manda saluto ai tuoi nuovi tifosi!

« Non vedo l’ora di incontravi e vedervi numerosi e carichi al palazzetto. Sarà un anno tosto e sicuramente avremmo bisogno dei nostri tifosi! ».