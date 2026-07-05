Volley Mercato: Arshia Behnezhad in cabina di regia a Padova

PADOVA- Arshia Behnezhad regista della nazionale iraniana di ventitrè anni arriva in Italia per giocare nella Pallavolo Padova che affiderà alle sue mani la distribuzione del gioco per gli attaccanti, chiamato a fare da apripista all’appena annunciato Simone Rinaldi, cresciuto nel vivaio bianconero.
Campione del mondo Under 21 nel 2023, torneo nel quale venne premiato come miglior alzatore, e reduce da una trafila in nazionale che lo ha già messo di fronte ai palcoscenici più importanti, Behnezhad sceglie ora il bianconero per la sua prima avventura tra i professionisti all’estero.
Le parole di Arshia Behnezhad
« Ho sognato di arrivare al campionato italiano fin dal primo giorno in cui ho iniziato a giocare a pallavolo, e sono felice di avere finalmente questa opportunità ».
Un Paese che conosce già da vicino, avendolo frequentato con la sua nazionale, e verso il quale prova un trasporto che precede il suo arrivo. “
« Amo l’Italia. Ci sono già stato per due ritiri con la mia nazionale e so che vivere qui mi farà stare davvero bene ».
Alle spalle ha un palmarès che pochi coetanei possono vantare, vissuto però con grande semplicità.