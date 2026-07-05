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Volley Mercato: Arshia Behnezhad in cabina di regia a Padova

Il palleggiatore iraniano, che nel suo curriculum vanta il titolo di Campione del mondo Under 21 nel 2023. Nelle prime dichiarazioni « Ho sognato di arrivare al campionato italiano fin dal primo giorno in cui ho iniziato a giocare a pallavolo »
2 min
BehnezhadPallavolo Padova
Volley Mercato: Arshia Behnezhad in cabina di regia a Padova

PADOVA- Arshia Behnezhad regista della nazionale iraniana di ventitrè anni arriva in Italia per giocare nella Pallavolo Padova che affiderà alle sue mani la distribuzione del gioco per gli attaccanti, chiamato a fare da apripista all’appena annunciato Simone Rinaldi, cresciuto nel vivaio bianconero.

Campione del mondo Under 21 nel 2023, torneo nel quale venne premiato come miglior alzatore, e reduce da una trafila in nazionale che lo ha già messo di fronte ai palcoscenici più importanti, Behnezhad sceglie ora il bianconero per la sua prima avventura tra i professionisti all’estero.

Le parole di Arshia Behnezhad

« Ho sognato di arrivare al campionato italiano fin dal primo giorno in cui ho iniziato a giocare a pallavolo, e sono felice di avere finalmente questa opportunità ».

Un Paese che conosce già da vicino, avendolo frequentato con la sua nazionale, e verso il quale prova un trasporto che precede il suo arrivo. “

« Amo l’Italia. Ci sono già stato per due ritiri con la mia nazionale e so che vivere qui mi farà stare davvero bene ».

Alle spalle ha un palmarès che pochi coetanei possono vantare, vissuto però con grande semplicità.

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