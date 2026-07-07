Volley Mercato: la Tinet porta in Superlega Alberto Pol

PORDENONE-Alberto Pol potrà riassaggiare il gusto di giocare in Superlega chiamato da coach Di Tommaso a completare il roster della neo promossa Tinet Prata di Pordenone. Un traguardo che arriva dopo una carriera che lo ha visto prima fare tutta la trafila delle giovanili col Volley Treviso, togliersi enormi soddisfazioni in maglia azzurra (Campione Europeo U17 e U22, Campione Mondiale U19, Universiadi nel 2023) e poi iniziare la propria carriera da senior con le maglie di Trento, Porto Viro, Ravenna, Motta, Castellana Grotte e infine Sorrento con la quale ha vinto tutto in A3 due stagioni fa e ha messo in difficoltà lo scorso anno la Tinet. Schiacciatore classe 2001, mette il suoi 201 centimetri al servizio della causa gialloblù.
Le parole di Alberto Pol
« Arrivo carico a questa Superlega perché, per la prima volta farò parte integrante della rosa di una squadra che vi partecipa. Voglio godermi a pieno l’esperienza”. Ha le idee chiare sul tipo di campionato da affrontare “La nostra caratteristica principale dovrà essere la propositività, senza perdere mai il sorriso e la voglia di lavorare ».
Come arrivi in quel di Prata?
« Conoscevo il club per averci giocato contro già ai tempi della serie B. E’ sempre stata considerata una società super affidabile, quadrata e senza problemi economici. Non nego che anche questo è stato un punto favorevole per accogliere la proposta fattami dal DS Luciano Sturam ».
Che tipo di giocatore è Alberto Pol?
« Non sono un giocatore che fa del fisico la propria forza. Mi ritengo un giocatore di equilibrio e credo che i miei punti forti possano essere i fondamentali di seconda linea, ma farò di tutto per dare una mano con quello che potrà servire alla squadra ».
Com’è la vita di Alberto Pol extra pallavolo?
« Studio Scienze Motorie e non ho tantissimo tempo libero. Quando riesco a ricavarmelo mi piace molto giocare a scacchi ».
Cosa ti aspetti da questa Superlega? Cosa ne pensi della nuova formula?
« Da giocatore mi piace perché giocheremo di più. Per il resto mi aspetto un anno difficile perché dovremo compiere una vera impresa sportiva e sarà tosta! ».
Che impressione ti ha fatto Coach Di Tommaso?
« Abbiamo già fatto un colloquio e ho impressione che sarà un anno molto bello. Lavoreremo tanto, ma non sono una persona che si tira indietro, quindi la prospettiva è veramente allettante ».
Un saluto ai tifosi!
« Voglio solo dirvi che insieme sarà più bella questa Superlega! Avremo bisogno di tutti voi e non vedo l’ora di vedervi numerosi al Palasport ».