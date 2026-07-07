Volley Mercato: la Tinet porta in Superlega Alberto Pol

PORDENONE- Alberto Pol potrà riassaggiare il gusto di giocare in Superlega chiamato da coach Di Tommaso a completare il roster della neo promossa Tinet Prata di Pordenone . Un traguardo che arriva dopo una carriera che lo ha visto prima fare tutta la trafila delle giovanili col Volley Treviso, togliersi enormi soddisfazioni in maglia azzurra (Campione Europeo U17 e U22, Campione Mondiale U19, Universiadi nel 2023) e poi iniziare la propria carriera da senior con le maglie di Trento, Porto Viro, Ravenna, Motta, Castellana Grotte e infine Sorrento con la quale ha vinto tutto in A3 due stagioni fa e ha messo in difficoltà lo scorso anno la Tinet. Schiacciatore classe 2001, mette il suoi 201 centimetri al servizio della causa gialloblù.

Le parole di Alberto Pol

« Arrivo carico a questa Superlega perché, per la prima volta farò parte integrante della rosa di una squadra che vi partecipa. Voglio godermi a pieno l’esperienza”. Ha le idee chiare sul tipo di campionato da affrontare “La nostra caratteristica principale dovrà essere la propositività, senza perdere mai il sorriso e la voglia di lavorare ».

Come arrivi in quel di Prata?

« Conoscevo il club per averci giocato contro già ai tempi della serie B. E’ sempre stata considerata una società super affidabile, quadrata e senza problemi economici. Non nego che anche questo è stato un punto favorevole per accogliere la proposta fattami dal DS Luciano Sturam ».

Che tipo di giocatore è Alberto Pol?

« Non sono un giocatore che fa del fisico la propria forza. Mi ritengo un giocatore di equilibrio e credo che i miei punti forti possano essere i fondamentali di seconda linea, ma farò di tutto per dare una mano con quello che potrà servire alla squadra ».

Com’è la vita di Alberto Pol extra pallavolo?

« Studio Scienze Motorie e non ho tantissimo tempo libero. Quando riesco a ricavarmelo mi piace molto giocare a scacchi ».

Cosa ti aspetti da questa Superlega? Cosa ne pensi della nuova formula?

« Da giocatore mi piace perché giocheremo di più. Per il resto mi aspetto un anno difficile perché dovremo compiere una vera impresa sportiva e sarà tosta! ».

Che impressione ti ha fatto Coach Di Tommaso?

« Abbiamo già fatto un colloquio e ho impressione che sarà un anno molto bello. Lavoreremo tanto, ma non sono una persona che si tira indietro, quindi la prospettiva è veramente allettante ».

Un saluto ai tifosi!

« Voglio solo dirvi che insieme sarà più bella questa Superlega! Avremo bisogno di tutti voi e non vedo l’ora di vedervi numerosi al Palasport ».