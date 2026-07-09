Volley Mercato: Simeon “Moni” Nikolov, grande colpo di Civianova

Si tratta di un acquisto di altissimo valore tecnico per la società biancorossa, che si assicura uno dei talenti più luminosi e seguiti della pallavolo mondiale. Molto giovane, ma già protagonista ad altissimo livello anche con la Nazionale del proprio paese, con cui ha conquistato l’argento iridato al Mondiale 2025, Simeon Nikolov è infatti considerato una vera star internazionale: un giocatore capace di attirare l’attenzione e l’ammirazione di appassionati, addetti ai lavori e club di tutto il mondo.

Simeon è il fratello di Alex, schiacciatore della Cucine Lube Civitanova che di recente ha consolidato ulteriormente il connubio con il Club cuciniero, prolungando il proprio contratto fino al 2029. In biancorosso i due fratelli sono pronti a formare una coppia di grande talento, qualità e prospettiva, unendo il genio in regia dell’uno alla potenza e al talento offensivo dell’altro.

L’accordo triennale conferma la volontà della A.S. Volley Lube di investire sui campioni del futuro, costruendo basi solide per le stagioni a venire e assicurandosi un prospetto già oggi di caratura internazionale, destinato ad affermarsi come riferimento mondiale nel proprio ruolo.

LA CARRIERA

Dopo aver mosso i primi passi nel Levski Sofia, dalle giovanili alla prima squadra, vincendo il torneo nazionale U18 (2022/23) e militando nel gruppo che si aggiudicò Scudetto e Supercoppa di Bulgaria nel 2023/24, Nikolov ha seguito le orme del fratello trasferendosi negli States con la maglia del Long Beach State University. In America “Moni” ha conquistato il torneo della National Collegiate Athletic Association. Poi la firma con Novosibirsk in un’annata chiusa al terzo posto in campionato e in coppa.

La consacrazione nella Bulgaria è arrivata con il già citato argento ai Mondiali 2025, ma Simeon si era già messo in luce nelle selezioni giovanili vincendo il Campionato balcanico U21, mettendo al collo l’argento agli Europei U21 2024 e, in precedenza, il bronzo agli Europei U21 e agli Europei U19.

Le parole di Simeon Nikolov

« Sono felice ed emozionato per questa nuova avventura - dichiara Simeon Nikolov -. Ho sempre desiderato giocare in SuperLega. Il mio sogno non era semplicemente quello di venire in Italia, ma di essere protagonista in un grande Club. Oggi questa aspirazione si avvera con il mio passaggio alla Lube, una società che lotta sempre fino in fondo per obiettivi importanti. Arrivo a Civitanova per lavorare sodo, vincere e diventare il migliore nel mio ruolo! ».