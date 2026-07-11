Volley Mercato: Civitanova alza il muro con Jackson Howe

Reduce dall’annata in Germania con la maglia del Luneburg, l’atleta classe 1998, 200 cm di altezza, si è messo in luce con la sua nazionale nelle prime due tappe della Volleyball Nations League, in Canada e Slovenia. Lo attende anche la terza settimana della VNL, in programma in Giappone. Al momento Howe è il migliore atleta a muro della VNL con 33 vincenti, dieci in più rispetto al turco Bedirhan Bulbul che è secondo nella speciale graduatoria. Alla Lube Jackson ritroverà il suo connazionale Eric Loeppky, ex compagno di squadra nel college e miglior amico, fresco di rinnovo fino al 2028.

LA CARRIERA

Cresciuto tra il 2017/18 e il 2021/22 nel team canadese di Trinity Western University, in patria Howe ha vinto tre titoli della Canada West Championship (2017/18, 2019/20 e 2021/22), mentre ha perso una Finale (2018/19). In patria il centrale roccioso ha anche vinto la U Sports Championship (2018/19), competizione in cui detiene anche due argenti (2017/18 e 2021/22). Per un triennio il neo biancorosso ha militato in Francia, nell’Alterna Stade Poitevin, chiudendo al secondo posto la stagione 2024/25 e fermandosi sul terzo gradino del podio nella Coppa di Francia sia nel 2022/23 che nel 2023/24. Durante la stagione 2025/26 Howe ha militato nello SVG Luneburg, squadra con cui ha vinto la Coppa Nazionale ed è arrivato al secondo posto in campionato, in Supercoppa e in CEV Cup.

Con la Nazionale del Canada, invece, Howe vanta due ori nella Coppa Panamericana (2023 e 2024), un argento nella stessa manifestazione (2021) e un argento nel Campionato Norceca (2021).

Tra i premi personali spiccano il riconoscimento come miglior atleta a muro nella Bundesliga 2025/26, il premio come miglior centrale nella Coppa Panamericana 2024, la doppietta come miglior attaccante e miglior giocatore a muro nella Coppa Panamericana 2021, il titolo di miglior attaccante nel 2019/20 in U Sports Championship e Canada West Championship.

Le parole di Jackson Howe

« Ho avvertito un brivido di entusiasmo quando ho saputo dell’interessamento della Lube. Si tratta di uno dei Club più importanti al mondo, vanta una tradizione vincente e può contare su tifosi appassionati e travolgenti. Volevo mettermi alla prova ai massimi livelli e continuare a crescere come giocatore. L'ambizione del Club rispecchia la mia e questo mi rende felice in vista di un’esperienza stimolante ».