Volley Mercato: Civitanova alza il muro con Jackson Howe

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-La Cucine Lube Civitanova alza il muro con l'ingaggio del centrale Jackson Howe, punto di forza della nazionale canadese.
Reduce dall’annata in Germania con la maglia del Luneburg, l’atleta classe 1998, 200 cm di altezza, si è messo in luce con la sua nazionale nelle prime due tappe della Volleyball Nations League, in Canada e Slovenia. Lo attende anche la terza settimana della VNL, in programma in Giappone. Al momento Howe è il migliore atleta a muro della VNL con 33 vincenti, dieci in più rispetto al turco Bedirhan Bulbul che è secondo nella speciale graduatoria. Alla Lube Jackson ritroverà il suo connazionale Eric Loeppky, ex compagno di squadra nel college e miglior amico, fresco di rinnovo fino al 2028.
LA CARRIERA
Cresciuto tra il 2017/18 e il 2021/22 nel team canadese di Trinity Western University, in patria Howe ha vinto tre titoli della Canada West Championship (2017/18, 2019/20 e 2021/22), mentre ha perso una Finale (2018/19). In patria il centrale roccioso ha anche vinto la U Sports Championship (2018/19), competizione in cui detiene anche due argenti (2017/18 e 2021/22). Per un triennio il neo biancorosso ha militato in Francia, nell’Alterna Stade Poitevin, chiudendo al secondo posto la stagione 2024/25 e fermandosi sul terzo gradino del podio nella Coppa di Francia sia nel 2022/23 che nel 2023/24. Durante la stagione 2025/26 Howe ha militato nello SVG Luneburg, squadra con cui ha vinto la Coppa Nazionale ed è arrivato al secondo posto in campionato, in Supercoppa e in CEV Cup.
Con la Nazionale del Canada, invece, Howe vanta due ori nella Coppa Panamericana (2023 e 2024), un argento nella stessa manifestazione (2021) e un argento nel Campionato Norceca (2021).
Tra i premi personali spiccano il riconoscimento come miglior atleta a muro nella Bundesliga 2025/26, il premio come miglior centrale nella Coppa Panamericana 2024, la doppietta come miglior attaccante e miglior giocatore a muro nella Coppa Panamericana 2021, il titolo di miglior attaccante nel 2019/20 in U Sports Championship e Canada West Championship.
Le parole di Jackson Howe
« Ho avvertito un brivido di entusiasmo quando ho saputo dell’interessamento della Lube. Si tratta di uno dei Club più importanti al mondo, vanta una tradizione vincente e può contare su tifosi appassionati e travolgenti. Volevo mettermi alla prova ai massimi livelli e continuare a crescere come giocatore. L'ambizione del Club rispecchia la mia e questo mi rende felice in vista di un’esperienza stimolante ».