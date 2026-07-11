Volley Mercato: Tenorio porta i suoi 213 cm a Milano

MILANO- Ventuno anni, 213 cm di altezza, Davi Tenorio lascia la Cucine Lube Civitanova dove ha giocato nelle ultime due stagioni e firma per l'Allianz Milano.

Centrale di 213 centimetri, nato a San Paolo del Brasile nel 2005 e di nazionalità spagnola, cerca all'ombra della Madonnina la definita affermazione nel campionato italiano.

Quello di Tenorio è un arrivo importante che si concretizza alla vigilia della chiusura del volley mercato.Il suo arrivo rappresenta un investimento importante per il club del presidente Lucio Fusaro, che aggiunge al roster un giocatore dalle qualità fisiche fuori dal comune e con enormi margini di crescita. Un profilo seguito da tempo dal direttore generale e sportivo Fabio Lini, che ha creduto nel talento del giovane centrale fin dai suoi primi passi nel volley di alto livello.

Con Tenorio, Allianz Milano mette un altro tassello di valore a disposizione di coach Guillermo Falasca, andando a rinforzare uno dei reparti chiave della squadra.E tra i tifosi biancoblù il pensiero corre inevitabilmente a quella che potrebbe diventare una delle coppie di centrali più spettacolari dell’intera SuperLega. Da una parte Robertlandy Simon, autentica leggenda della pallavolo mondiale, uno dei migliori centrali di sempre, simbolo di esperienza, tecnica e potenza. Dall’altra Davi Tenorio, 21 anni appena compiuti, 213 centimetri di talento e un futuro tutto da scrivere. L’esperienza assoluta accanto alla nuova generazione: una combinazione che, almeno sulla carta, difficilmente trova paragoni non solo nel campionato italiano, ma anche nel panorama europeo. Per Tenorio si apre un capitolo importante della carriera, mentre il club meneghino conferma la propria strategia: costruire una squadra capace di essere competitiva subito, senza rinunciare a investire sui campioni di domani. E con una coppia di centrali formata da Robertlandy Simon e Davi Tenorio, il presente e il futuro sembrano davvero incontrarsi sotto la rete.

LA CARRIERA

Nato in Brasile, Tenorio è cresciuto ad Andorra, dove ha scoperto la pallavolo all’età di dodici anni dopo una prima esperienza nel basket. Ha mosso i primi passi nel Club Volei Andorra, è passato poi attraverso il centro federale spagnolo Get Blume fino ad affermarsi con il Grupo Herce Soria Voleibol.Con la formazione spagnola ha conquistato due medaglie d’argento nella SuperLiga (2022/23 e 2023/24), una medaglia d’argento nella Supercoppa di Spagna 2023/24 e la Coppa del Re nella stagione 2022/23, imponendosi come uno dei giovani centrali più interessanti del panorama internazionale.

Il suo percorso si è intrecciato presto con quello della Lube, dove ha iniziato ad allenarsi durante le estati all’Eurosuole Forum prima dell’approdo definitivo in SuperLega. Nelle ultime due stagioni con la formazione marchigiana ha proseguito il proprio percorso di crescita confrontandosi quotidianamente con alcuni dei migliori giocatori del mondo e conquistando anche il premio di MVP nella sfida contro Monza dello scorso 25 febbraio.

Le parole del direttore sportivo Fabio Lini

«Il nostro progetto è chiaro: vogliamo portare sotto la Madonnina alcuni dei migliori giovani talenti del panorama mondiale, offrendo loro l’ambiente ideale per crescere, maturare e diventare protagonisti ai massimi livelli. Davi rappresenta perfettamente questa filosofia. Per Tenorio avere al suo fianco un campione come Robertlandy Simon sarà un’opportunità straordinaria. Crediamo che il confronto quotidiano con uno dei più grandi centrali della storia possa accelerare ulteriormente il suo percorso di crescita. Milano vuole essere una società che costruisce il presente, ma soprattutto il futuro, investendo su atleti destinati a lasciare il segno nella pallavolo internazionale».