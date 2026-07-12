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Volley Mercato: Gabriele Di Martino nuovo centrale di Modena

Il ventinovenne romano, dopo una stagione a Milano dove ha vinto la Challenge Cup, va a raccogliere l'eredità di Simone Anzani alla corte di Lorenzo Tubertini
1 min
Di MartinoModena Volley
Volley Mercato: Gabriele Di Martino nuovo centrale di Modena

MODENA- Gabriele Di Martino completa il reparto dei centrali di Modena Volley. A disposizione di Coach Lorenzo Tubertini per la stagione 2026/27 arriva un giocatore di qualità, esperienza e  affidabilità.

LA CARRIERA

Classe 1997, inizia la sua carriera da professionista in Serie A2 con il Club Italia nella stagione 2015/16 e dalla stagione successiva vanta diverse esperienze nel campionato di Superlega: Molfetta, Piacenza, Sora, Taranto prima in A2 e poi nel massimo campionato nazionale, Monza e infine, nella stagione sportiva appena trascorsa, Milano, squadra con la quale ha conquistato la Challenge Cup. Con la Nazionale italiana, Di Martino ha conquistato la medaglia d’argento all’Europeo Under 19 nel 2015, ha fatto parte della selezione Under 20 e Under 21 e con la Nazionale maggiore ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel 2022. Il centrale romano è dunque pronto a portare la sua grinta sottorete e la sua esperienza al PalaPanini.

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