Volley Mercato: la Tinet si assicura Lukas Bergmann

LA CARRIERA

Classe 2004 metterà i suoi 204 centimetri al servizio della squadra di Simone di Tommaso. A 22 anni Bergmann può vantare già tanta esperienza. Innanzitutto in patria dove con la maglia del Sesi Bauru ha messo in bacheca un campionato brasiliano. Nel suo percorso giovanile ha inoltre conquistato un Campionato Sudamericano Juniores, mentre con la maglia della Selecao ha vinto i giochi Panamericani. Lo scorso anno lo sbarco in Superlega, con la Gas Sales Piacenza e il trionfo in Coppa Cev. Bergmann è nato in Germania da papà tedesco e mamma brasiliana e si è trasferito nel paese sudamericano nel 2011. Condivide passione e lavoro con la sorella maggiore Julia, anche lei nazionale, che quest’anno lo ha raggiunto nel Bel Paese per venire a difendere i colori della Savino Del Bene Scandicci.

Le parole di Lukas Bergmann

« Il primo anno sicuramente è stato un anno di tanto apprendistato per me. Mi aspettavo la lega più forte del mondo, e così è stato. La stagione è stata bella a livello di club, però penso che posso crescere molto di più ancora. La Coppa CEV è stata la degna conclusione dell’annata. Ce la siamo meritata per come ci siamo preparati ed allenati ».

Passi da uno dei Top Team ad una squadra che ha come obiettivo la salvezza. Quali saranno le caratteristiche fondamentali per raggiungere l’obiettivo e cosa pensi di poter dare al club?

« Penso che l’obiettivo sarà crescere a livello personale insieme con la squadra. Ad ogni partita aggiungere qualche punto percentuale, arrivando pronti perché abbiamo dato tutti i giorni il massimo in allenamento. Voglio dare alla squadra energia, fuori e dentro al campo. E fare le cose al massimo delle mie capacità, sempre ».

Cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta di Prata? Conoscevi già il club? O magari ne avevi parlato con Dante Boninfante, Samuele Papi e Filippo Pugnalini lo scorso anno a Piacenza?

« Loro mi hanno parlato molto bene della societò e di tutta la struttura, quindi è stato facile fare la scelta di venire a Prata. Mi sembrava una bellissima realtà, nella quale posso crescere come giocatore e aiutare la società ad arrivare lontano ».

Come ti descriveresti come giocatore? Quali sono i tuoi punti di forza? Dove vorresti ancora migliorare? Hai per caso un idolo pallavolistico o no che ammiri particolarmente?

« L’energia che posso portare alla squadra credo sia un mio punto di forza, e voglio farlo ogni giorno anche in allenamento. Tecnicamente attacco e battuta spero possano aiutare la squadra. Ho sicuramente qualche aspetto da migliorare, e conto di farlo questo anno a Prata. Il mio idolo è Leon, ma ammiro anche tutti gli schiacciatori storici brasiliani come Giba e Murilo ».

Aiutaci a conoscere Lukas Bergmann fuori dal campo. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Hai qualche hobby o passione particolari?

« Fare Lego è sempre stata una delle mie passioni e per rilassarmi guardare tutti i film di Star Wars esistenti ».

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione?

« Ho aspettative molto positive, credo che la squadra sarà molto competitiva. Possiamo battagliare con tutte le squadra in Superlega. Sono sicuro che cresceremo insieme durante la stagione ».

Hai già parlato con coach Di Tommaso? Quali sono state le tue impressioni?

« Ancora non ci ho parlato, però tutti me ne hanno parlato molto bene. Sia come allenatore, che come persona. Quindi sono sicuro che farà un bellissimo lavoro, aiutando questa nuova squadra ad essere ancora più forte ».