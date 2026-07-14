Volley Mercato: Piacenza punta sullo statunitense Cooper Robinson

LA CARRIERA

Nato l’8 agosto 2002 in California, a Pacific Palisades, Cooper Robinson è uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione della pallavolo americana. Schiacciatore di 202 centimetri, reduce dall’esperienza nel campionato giapponese con la maglia dell’Hiroshima Thunders, approda in Italia per la sua prima avventura professionistica in Europa. Già inserito stabilmente nel progetto tecnico della Nazionale maschile degli Stati Uniti, ha fatto parte dei gruppi delle selezioni statunitensi nelle più recenti competizioni internazionali e sta giocando la Volleyball Nations League.

Le parole di Cooper Robinson

« Firmare con Piacenza significa moltissimo per me. Sono estremamente grato di avere l’opportunità di vestire la maglia di questo Club e di poter competere ai massimi livelli. Ho seguito Piacenza negli ultimi anni e sono rimasto molto colpito dal livello di gioco espresso dalla squadra e dall’ambizione del Club. Non vedo l’ora di conoscere lo staff, i miei nuovi compagni e tutte le persone che fanno parte dell’organizzazione. Darò tutto me stesso per questa squadra e per i tifosi, mettendo in campo ogni giorno il massimo impegno e la massima determinazione. Giocare in SuperLega è un sogno che diventa realtà. Seguo questo campionato fin da quando ero giovane e ho sempre immaginato un giorno di poter competere con una delle squadre protagoniste di questa lega. Sono davvero felice e orgoglioso di poterlo fare con Piacenza. Amo la passione e l’energia che questo campionato riesce a trasmettere, grazie al contributo dei giocatori e dei tifosi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida, confrontarmi con i migliori atleti al mondo e difendere i colori di un Club così importante ».