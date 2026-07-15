Questi gli organici delle 12 sorelle di Superlega

BOLOGNA-Chiusa la prima finestra di tesseramenti per la stagione 2026/2027 e sono dunque ufficiali le rose delle 12 formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di SuperLega Credem Banca 2026/27. L’Ufficio Tesseramento FIPAV, che per l’occasione si è spostato a Bologna in occasione dell’edizione 2026 del Volley Mercato, ha infatti chiuso la prima finestra relativa ai tesseramenti alle ore 17.00.
I giocatori italiani tesserati successivamente alla finestra di mercato odierna potranno giocare solo dopo la terza giornata di Regular Season, mentre potranno comunque essere schierati dall’inizio del Campionato eventuali atleti stranieri ingaggiati successivamente che non giocavano in Serie A Credem Banca la scorsa stagione oppure atleti italiani non tesserati per società italiane nella stagione 2025/26.
I dodici roster
Allianz Milano
Francesco Recine (S), Tommaso Ichino (S), Damiano Catania (L), Simone Porro (P), Davi Tenorio (C), Filippo Bartolucci (C), Alessandro Benacchio (C), Basil Dermaux (O), Seppe Rotty (S), Robertlandy Simon (C), Santiago Orduna (P), Tatsunori Otsuka (S), Federico Argano (O), Jacopo Corbetta (L), Georgi Tatarov (S).
Cisterna Volley
Vilmos Szabo (P), Giulio Magalini (S), Lorenzo Magliano (S), Shikun Peng (C), Tommaso Barotto (O), Filippo Lanza (S), Alessandro Fanizza (P), Francesco Pierri (L), Miguel Angel Martinez Palacios (O), Daniele Mazzone (C), Noa Duflos-Rossi (S), Jacopo Tosti (C), Filippo Federici (L).
Cucine Lube Civitanova
Simeon Nikolov (P), Giovanni Maria Gargiulo (C), Eric Loeppky (S), Francesco Bisotto (L), Fabio Balaso (L), Alberto Polo (C), Davide Gardini (S), Aleksandar Nikolov (S), Francesco Zoppellari (P), Jackson Howe (C), Maksym Tonkonoh (O), Antonin Klimes (C), Mattia Bottolo (S).
Cuneo Volley
Manuel Coscione (P), Domenico Cavaccini (L), Thibault Loubeyre (L), Bryan Argilagos (P), Lorenzo Sala (O), Nicolò Volpe (C), Emanuele Barberio (C), Alexandre Strehlau (S), Nathan Feral (O), Poriya Hossein Khanzadeh (S), Ethan Champlin (S), Lorenzo Codarin (C), Federico Giraudo (S), Leandro Mosca (C).
Gas Sales Bluenergy Piacenza
Merrick McHenry (C), Cooper Robinson (S), Paolo Porro (P), Henri Emmanuel Leon (O), Domenico Pace (L), Nikola Brboric (S), Francesco Comparoni (C), Gianluca Galassi (C), Manuel Zlatanov (S), Dragan Travica (P), Francesco Rizzo (L), Daniel Iyegbekedo (C), Josè Miguel Gutierrez (S), Alessandro Bovolenta (O).
Itas Trentino
Federico Roberti (S), Nicola Zonta (P), Alessandro Michieletto (S), Riccardo Sbertoli (P), Riccardo Gollini (L), Theo Faure (O), Elia Bossi (C), Gabriele Laurenzano (L), Daniele Lavia (S), Renars-Paul Jansons (O), Adriano Xavier Cavalcante (S), Flavio Resende Gualberto (C), Aleksandar Nedeljkovic (C), Simon Valentin Torwie (C).
Pallavolo Padova
Amir Mohammad Golzadeh (O), Alessandro Bristot (S), Andrea Ruzza (C), Simone Rinaldi (P), Francesco D’Amico (L), Joscha Kunstmann (C), Marco Pellacani (C), Mattia Uliana (L), Leonardo Lukas Leodolter (S), Francesco Bergamasco (S), Mattia Orioli (S), Arshia Behnezhad (P), Brendan Robert Mills (O), Andrea Truocchio (C).
Rana Verona
Aidan Zingel (C), Lorenzo Cortesia (C), Leonardo Scanferla (L), Kellian Motta Paes (P), Marco Vitelli (C), Matteo Staforini (L), Cristian Andreoli (O), Noumory Keita (S), Francesco Sani (S), Micah Christenson (P), Lukas Glatz (S), Simone Anzani (C), Paul Buchegger (O), Rok Mozic (S).
Sir Susa Scai Perugia
Mathis Henno (S), Simone Giannelli (P), Ferre Reggers (O), Agustin Loser (C), Stefano Cappadona (P), Luca Loreti (L), Sebastian Solé (C), David Kollator (O), Kamil Semeniuk (S), Oleh Plotnytskyi (S), Giovanni Sanguinetti (C), Marco Gaggini (L), Seyed Matin Hosseini (S), Federico Crosato (C).
Tinet Prata di Pordenone
Wout D’Heer (C), Nicolò Katalan (C), Alessio Alberini (P), Federico Frassanella Midolo (C), Alberto Pol (S), Sebastiano Marsili (P), Alessandro Toscani (L), Kirill Klets (O), Jacopo Larizza (C), Federico Guadagnini (L), Jernej Terpin (S), Lukas Felipe Bergmann (S), David Umek (S), Efe Bayram (S).
Valsa Group Modena
Arthur Bento (S), Amir Tizi-Oualou (P), Luke Perry (L), Pardo Mati (C), Sil Meijs (O), Thomas Jaeschke (S), Nicolò Garello (S), Leonardo Barbanti (P), Luca Tauletta (C), Federico Menchetti (L), Luca Porro (S), Gabriele Di Martino (C), Roberto Russo (C), Nik Mujanovic (O).
Vero Volley Monza
Zhasmin Velichkov (S), Diego Frascio (O), Leonardo Bonacchi (P), Flavio Morazzini (L), Nicolò Mapelli (O), Jacopo Massari (S), Andrew Rowan (P), Iliya Petkov (C), Bara Fall (C), Thomas Beretta (C), Hryhorii Khotsevitch (S), Nicola Pesaresi (L), Pierre Perin (S), Victorio Ceban (C).