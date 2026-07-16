La Lega ha ufficializzato il calendario 2026/2027 di Superlega

BOLOGNA-Al termine di Volley Mercato la Lega pallavolo ha ufficializzato il calendario della Regular Season Credem Banca per la stagione 2026/2027.
Per la seconda volta nella storia sarà asimmetrico, presentando una sequenza di giornate e partite differenti fra girone d’andata e ritorno. Si parte il 18 ottobre, la regular season si concluderà il 28 febbraio.
Giornata 1
Andata 18 Ottobre 2026
Rana Verona – Cucine Lube Civitanova
Valsa Group Modena – Itas Trentino
Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cisterna Volley – Allianz Milano
Cuneo Volley – Sir Susa Scai Perugia
Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza
Giornata 2
Andata 25 Ottobre 2026
Sir Susa Scai Perugia – Tinet Prata di Pordenone
Itas Trentino – Cisterna Volley
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena
Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova
Allianz Milano – Cuneo Volley
Vero Volley Monza – Rana Verona
Giornata 3
Andata 1 Novembre 2026
Valsa Group Modena – Rana Verona
Allianz Milano – Pallavolo Padova
Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia
Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cuneo Volley – Cucine Lube Civitanova
Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino
Giornata 4
Andata 4 Novembre 2026
Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley
Rana Verona – Allianz Milano
Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena
Pallavolo Padova – Tinet Prata di Pordenone
Cuneo Volley – Vero Volley Monza
Giornata 5
Andata 8 Novembre 2026
Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona
Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova
Vero Volley Monza – Valsa Group Modena
Cisterna Volley – Pallavolo Padova
Tinet Prata di Pordenone – Cuneo Volley
Giornata 6
Andata 22 Novembre 2026
Valsa Group Modena – Cisterna Volley
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia
Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone
Allianz Milano – Itas Trentino
Pallavolo Padova – Vero Volley Monza
Cuneo Volley – Rana Verona
Giornata 7
Andata 29 Novembre 2026
Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena
Rana Verona – Itas Trentino
Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Vero Volley Monza – Allianz Milano
Pallavolo Padova – Cuneo Volley
Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley
Giornata 8
Andata 2 Dicembre 2026
Rana Verona – Tinet Prata di Pordenone
Itas Trentino – Pallavolo Padova
Valsa Group Modena – Cuneo Volley
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza
Allianz Milano – Sir Susa Scai Perugia
Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova
Giornata 9
Andata 6 Dicembre 2026
Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
Vero Volley Monza – Cisterna Volley
Pallavolo Padova – Valsa Group Modena
Cuneo Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Tinet Prata di Pordenone – Allianz Milano
Giornata 10
Andata 13 Dicembre 2026
Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova
Rana Verona – Pallavolo Padova
Itas Trentino – Vero Volley Monza
Valsa Group Modena – Tinet Prata di Pordenone
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cisterna Volley – Cuneo Volley
Giornata 11 (ultima giornata di andata)
Andata 20 Dicembre 2026
Sir Susa Scai Perugia – Pallavolo Padova
Rana Verona – Cisterna Volley
Itas Trentino – Cuneo Volley
Valsa Group Modena – Allianz Milano
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tinet Prata di Pordenone
Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova
Giornata 12 (prima giornata di ritorno)
Ritorno 26 Dicembre 2026
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino
Cucine Lube Civitanova – Rana Verona
Allianz Milano – Vero Volley Monza
Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia
Cuneo Volley – Valsa Group Modena
Tinet Prata di Pordenone – Pallavolo Padova
Giornata 13
Ritorno 3 Gennaio 2027
Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano
Itas Trentino – Rana Verona
Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cucine Lube Civitanova – Cuneo Volley
Vero Volley Monza – Tinet Prata di Pordenone
Pallavolo Padova – Cisterna Volley
Giornata 14
Ritorno 10 Gennaio 2027
Rana Verona – Valsa Group Modena
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova
Pallavolo Padova – Itas Trentino
Cisterna Volley – Vero Volley Monza
Cuneo Volley – Allianz Milano
Tinet Prata di Pordenone – Sir Susa Scai Perugia
Giornata 15
Ritorno 13 Gennaio 2027
Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova
Allianz Milano – Cisterna Volley
Vero Volley Monza – Pallavolo Padova
Cuneo Volley – Itas Trentino
Tinet Prata di Pordenone – Rana Verona
Giornata 16
Ritorno 17 Gennaio 2027
Rana Verona – Cuneo Volley
Itas Trentino – Valsa Group Modena
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano
Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza
Pallavolo Padova – Sir Susa Scai Perugia
Cisterna Volley – Tinet Prata di Pordenone
Giornata 17
Ritorno 24 Gennaio 2027
Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino
Allianz Milano – Rana Verona
Vero Volley Monza – Cuneo Volley
Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova
Cisterna Volley – Valsa Group Modena
Tinet Prata di Pordenone – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Giornata 18
Ritorno 31 Gennaio 2027
Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia
Itas Trentino – Allianz Milano
Valsa Group Modena – Vero Volley Monza
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Pallavolo Padova
Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley
Cuneo Volley – Tinet Prata di Pordenone
Giornata 19
Ritorno 14 Febbraio 2027
Sir Susa Scai Perugia – Cuneo Volley
Allianz Milano – Valsa Group Modena
Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Pallavolo Padova – Rana Verona
Cisterna Volley – Itas Trentino
Tinet Prata di Pordenone – Cucine Lube Civitanova
Giornata 20
Ritorno 21 Febbraio 2027
Rana Verona – Vero Volley Monza
Itas Trentino – Tinet Prata di Pordenone
Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley
Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano
Cuneo Volley – Pallavolo Padova
Giornata 21
Ritorno 24 Febbraio 2027
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cuneo Volley
Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia
Vero Volley Monza – Itas Trentino
Pallavolo Padova – Allianz Milano
Cisterna Volley – Rana Verona
Tinet Prata di Pordenone – Valsa Group Modena
Giornata 22
Ritorno 28 Febbraio 2027
Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza
Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Valsa Group Modena – Pallavolo Padova
Allianz Milano – Tinet Prata di Pordenone
Cuneo Volley – Cisterna Volley