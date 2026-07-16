Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Lega ha ufficializzato il calendario 2026/2027 di Superlega

Per la seconda volta le giornate saranno asimmetrice, con gli incontri del girone di ritorno che non collimano con l'andata. Si parte il 18 ottobre, la regular season si conclude il 28 febbraio
9 min
SuperLegacalendari
La Lega ha ufficializzato il calendario 2026/2027 di Superlega

BOLOGNA-Al termine di Volley Mercato la Lega pallavolo ha ufficializzato il calendario della Regular Season Credem Banca per la stagione 2026/2027.

Per la seconda volta nella storia sarà asimmetrico, presentando una sequenza di giornate e partite differenti fra girone d’andata e ritorno. Si parte il 18 ottobre, la regular season si concluderà il 28 febbraio.

Giornata 1
Andata 18 Ottobre 2026

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova
Valsa Group Modena – Itas Trentino
Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cisterna Volley – Allianz Milano
Cuneo Volley – Sir Susa Scai Perugia
Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza

Giornata 2
Andata 25 Ottobre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Tinet Prata di Pordenone
Itas Trentino – Cisterna Volley
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena
Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova
Allianz Milano – Cuneo Volley
Vero Volley Monza – Rana Verona

Giornata 3
Andata 1 Novembre 2026

Valsa Group Modena – Rana Verona
Allianz Milano – Pallavolo Padova
Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia
Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cuneo Volley – Cucine Lube Civitanova
Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino

Giornata 4
Andata 4 Novembre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley
Rana Verona – Allianz Milano
Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena
Pallavolo Padova – Tinet Prata di Pordenone
Cuneo Volley – Vero Volley Monza

Giornata 5
Andata 8 Novembre 2026

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona
Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova
Vero Volley Monza – Valsa Group Modena
Cisterna Volley – Pallavolo Padova
Tinet Prata di Pordenone – Cuneo Volley

Giornata 6
Andata 22 Novembre 2026

Valsa Group Modena – Cisterna Volley
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia
Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone
Allianz Milano – Itas Trentino
Pallavolo Padova – Vero Volley Monza
Cuneo Volley – Rana Verona

Giornata 7
Andata 29 Novembre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena
Rana Verona – Itas Trentino
Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Vero Volley Monza – Allianz Milano
Pallavolo Padova – Cuneo Volley
Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley

Giornata 8
Andata 2 Dicembre 2026

Rana Verona – Tinet Prata di Pordenone
Itas Trentino – Pallavolo Padova
Valsa Group Modena – Cuneo Volley
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza
Allianz Milano – Sir Susa Scai Perugia
Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova

Giornata 9
Andata 6 Dicembre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
Vero Volley Monza – Cisterna Volley
Pallavolo Padova – Valsa Group Modena
Cuneo Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Tinet Prata di Pordenone – Allianz Milano

Giornata 10
Andata 13 Dicembre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova
Rana Verona – Pallavolo Padova
Itas Trentino – Vero Volley Monza
Valsa Group Modena – Tinet Prata di Pordenone
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cisterna Volley – Cuneo Volley

Giornata 11 (ultima giornata di andata)
Andata 20 Dicembre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Pallavolo Padova
Rana Verona – Cisterna Volley
Itas Trentino – Cuneo Volley
Valsa Group Modena – Allianz Milano
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tinet Prata di Pordenone
Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Giornata 12 (prima giornata di ritorno)
Ritorno 26 Dicembre 2026

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino
Cucine Lube Civitanova – Rana Verona
Allianz Milano – Vero Volley Monza
Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia
Cuneo Volley – Valsa Group Modena
Tinet Prata di Pordenone – Pallavolo Padova

Giornata 13
Ritorno 3 Gennaio 2027

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano
Itas Trentino – Rana Verona
Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Cucine Lube Civitanova – Cuneo Volley
Vero Volley Monza – Tinet Prata di Pordenone
Pallavolo Padova – Cisterna Volley

Giornata 14
Ritorno 10 Gennaio 2027

Rana Verona – Valsa Group Modena
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova
Pallavolo Padova – Itas Trentino
Cisterna Volley – Vero Volley Monza
Cuneo Volley – Allianz Milano
Tinet Prata di Pordenone – Sir Susa Scai Perugia

Giornata 15
Ritorno 13 Gennaio 2027

Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova
Allianz Milano – Cisterna Volley
Vero Volley Monza – Pallavolo Padova
Cuneo Volley – Itas Trentino
Tinet Prata di Pordenone – Rana Verona

Giornata 16
Ritorno 17 Gennaio 2027

Rana Verona – Cuneo Volley
Itas Trentino – Valsa Group Modena
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano
Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza
Pallavolo Padova – Sir Susa Scai Perugia
Cisterna Volley – Tinet Prata di Pordenone

Giornata 17
Ritorno 24 Gennaio 2027

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino
Allianz Milano – Rana Verona
Vero Volley Monza – Cuneo Volley
Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova
Cisterna Volley – Valsa Group Modena
Tinet Prata di Pordenone – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Giornata 18
Ritorno 31 Gennaio 2027

Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia
Itas Trentino – Allianz Milano
Valsa Group Modena – Vero Volley Monza
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Pallavolo Padova
Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley
Cuneo Volley – Tinet Prata di Pordenone

Giornata 19
Ritorno 14 Febbraio 2027

Sir Susa Scai Perugia – Cuneo Volley
Allianz Milano – Valsa Group Modena
Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Pallavolo Padova – Rana Verona
Cisterna Volley – Itas Trentino
Tinet Prata di Pordenone – Cucine Lube Civitanova

Giornata 20
Ritorno 21 Febbraio 2027

Rana Verona – Vero Volley Monza
Itas Trentino – Tinet Prata di Pordenone
Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley
Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano
Cuneo Volley – Pallavolo Padova

Giornata 21
Ritorno 24 Febbraio 2027

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cuneo Volley
Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia
Vero Volley Monza – Itas Trentino
Pallavolo Padova – Allianz Milano
Cisterna Volley – Rana Verona
Tinet Prata di Pordenone – Valsa Group Modena

Giornata 22
Ritorno 28 Febbraio 2027

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza
Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Valsa Group Modena – Pallavolo Padova
Allianz Milano – Tinet Prata di Pordenone
Cuneo Volley – Cisterna Volley

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di SuperLega

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS