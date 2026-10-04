Volley Mercato: la Tinet sostituisce Efe Bayram con Nooa Marttila

Le parole di Nooa Marttila

« La pallavolo ha sempre fatto parte della mia vita – racconta – visto che ho iniziato a giocare a 4 anni e poi a 15 anni sono stato inserito in un centro federale. Per quanto riguarda l’esperienza in nazionale posso dire che per noi questa è stata l’estate perfetta. Abbiamo vinto prima l’European League e poi abbiamo fatto la storia conquistando la prima medaglia del nostro paese ad un Europeo. Ho sempre pensato avremo potuto toglierci delle soddisfazioni, ma di sicuro il risultato ha oltrepassato tutte le nostre più rosee aspettative. Per non parlare del mio inserimento nell’All Star Team. Quando è stato annunciato non potevo crederci! ».

Cosa sai della Superlega e c’è un giocatore in particolare con cui vorresti confrontarti?

« So che è probabilmente il campionato più competitivo al mondo e me lo ha confermato mio fratello che ci ha giocato per due anni e mezzo. Personalmente non vedo l’ora di giocare contro Michieletto ».

Quali caratteristiche dovrà avere la squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali?

« Dovremo avere un grande spirito di squadra e una profonda etica del lavoro. Solo in questa maniera potremo progredire durante la stagione. Credo siano due caratteristiche fondamentali per competere in questa lega ».

Cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta di Prata?

« Giocare in Superlega è un sogno che si avvera. Ho conosciuto tanti giocatori che giocano o hanno giocato in passato a Prata e mi hanno sempre parlato bene del club ».

Quali sono le principali caratteristiche tecniche di Nooa Marttila?

« Anche se sono ancora un giocatore giovane credo di essere sicuro nei miei mezzi e mentalmente forte. Le mie caratteristiche principali sono la solidità e la versatilità. Credo di essere un giocatore abbastanza completo ».

E fuori dal campo com’è Nooa?

« Sono un vero e proprio fanatico dello sport. Gioco a basket e seguo e guardo tutti gli sport. Poi mi piace passare il tempo in famiglia e con gli amici ».

Che aspettative hai per la prossima stagione?

« Spero di poter disputare una stagione tranquilla, sia a livello di squadra che personale, in modo da poterci consolidare in Superlega. Inoltre non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi e far vedere che questa squadra può togliersi grandi soddisfazioni! ».

Hai già parlato con Coach Di Tommaso?

« Via messaggio perchè le cose si sono evolute in maniera talmente rapida ed improvvisa che non abbiamo ancora avuto modo di chiacchierare. In linea di massima mi ha dato l’impressione di essere un allenatore molto appassionato e con una forte personalità ».