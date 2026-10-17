Civitanova sbanca Verona nella prima stagionale

Supremazia evidente della Lube per due set, poi inizia una battaglia sportiva vinta in volata nel terzo parziale. Le statistiche legittimano il successo dei cucinieri, performanti al servizio (9 ace), in attacco (61%) e a muro (7 i vincenti). Alex Nikolov chiude da MVP e top scorer con 19 sigilli (50%, 5 ace e 1 block). Tra i veneti vanno in doppia cifra Buchegger (13) e Keita (11).

Verona disposta con Motta Paes al palleggio e Buchegger opposto, Keita e Mozic in banda, l’ex biancorosso Anzani e Zingel al centro, Staforini libero.

Civitanova in campo con la diagonale composta dai fratelli Moni e Alex Nikolov, gli schiacciatori Bottolo e Loeppky, i centrali Gargiulo e Howe, il libero Balaso.

Prima del fischio d’inizio va in scena la doppia premiazione di Paul Buchegger come miglior opposto e re degli ace della passata Regular Season.

Vicecampioni d’Italia implacabili nel primo parziale con il 65% in attacco e 7 punti di Nikolov (75% e 1 ace). Tre i muri marchigiani, due gli ace. A spezzare l’equilibrio dopo i primi scambi sono l’attacco di Bottolo, il muro di Moni Nikolov e l’ace di Gargiulo (5-8). Anche il servizio di Bottolo impegna gli scaligeri, che incassano il muro di Loeppky (7-11). Civitanova non fa sconti in attacco e tiene a distanza i padroni di casa per poi allungare a muro con Howe (12-17). Verona rosicchia punti sull’ace baciato dal nastro di Buchegger e con uno slash di Mozic dopo un servizio di Keita non contenuto (17-19). Dopo il mani out targato Nikolov e un errore veronese la Lube raddoppia le distanze (18-22). I cucinieri si aggiudicano un’azione prolungata procurandosi 5 palle set (19-24). Al secondo tentativo il parziale termina con il primo tempo di Howe (20-25).

Nel secondo atto Verona alza il livello in attacco, ma la Lube prevale con il 60% e, soprattutto, vince i duelli al servizio (3-0) e a muro (2-0 i vincenti). Civitanova entra con lo stesso piglio del primo set e vola sul +4 dopo il muro di Bottolo e l’incursione di Howe (3-7). I padroni di casa cercano di reagire, ma sul muro di Moni Nikolov le distanze sono immutate e sul successivo ace di suo fratello Alex la Lube vola (8-13). Anche nel secondo set Gargiulo si concede un ace chirurgico che mette nei guai i rivali (10-16). Il turno dai nove metri del nuovo entrato Glatz argina momentaneamente gli uomini di Medei (13-16), che poi riprendono il pallone in mano raggiungendo il massimo vantaggio dopo un’invasione aerea scaligera (14-20). I padroni di casa non riescono a trovare le contromisure e sull’attacco di Bottolo la Lube ha 5 palle set come nel primo parziale. Alex Nikolov chiude al primo colpo (19-25).

Il terzo parziale si apre con un break sull’ace di Nikolov (3-5). Con Glatz rimasto in campo e dopo l’innesto dell’ex Lube Vitelli, il team veneto lotta per rimanere attaccato al match, prolunga gli scambi e centra il sorpasso sul muro dell’ex cuciniero Anzani (10-9). Il team di casa gonfia il petto e trova un break (15-13), ma deve fare i conti con la reazione biancorossa e con due ace di Moni Nikolv (15-16). Si procede punto a punto fino al break confezionato dai fratelli Nikolov: Alex per il vantaggio, Moni in proprio per il +2 (18-20), Verona non si scoraggia e impatta con Buchegger al servizio (20-20). Nel finale si segnala anche un Bisotto molto ordinato, inserito da schiacciatore. Civitanova torna in doppio vantaggio grazie a un attacco fuori misura di Buchegger (21-23). Alex Nikolov gioca di sponda procurandosi due palle match (22-24). Medei inserisce anche Tonkonoh, ma Anzani tiene viva la partita e Keita porta il parziale ai vantaggi (24-24). Provvidenziale il muro di Howe dopo un mezzo pasticcio dei biancorossi (24-25). Verona non molla (25-25). Il maliano Keita sbaglia, poi si riscatta (26-26). Alex Nikolov sigla l’attacco e l’ace decisivi (26-28).

I protagonisti

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Abbiamo sofferto in tutti i fondamentali e commesso errori troppi grandi per una partita di questo livello. Nell’ultimo set ci siamo sistemati un attimo ma non siamo riusciti a fare tutto il necessario per rimetterci in pari. Dobbiamo tornare a lavorare con la convinzione di chi sa che c’è da migliorare tanto per arrivare a raggiungere la performance a cui aspiriamo ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo molto contenti, quella di stasera è stata una Lube molto carica, spero sia una versione grintosa che vedrete sempre in questa stagione. Questa vittoria è importante perché già alla prima giornata abbiamo dimostrato delle ottime cose, specie nel terzo set quando loro sono cresciuti di livello in attacco. Nel braccio di ferro finale siamo riusciti ad avere la meglio ».

Il tabellino-

RANA VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (20-25, 19-25, 26-28) –

RANA VERONA: Motta Paes 0, Mozic 3, Zingel 1, Buchegger 13, Keita 11, Anzani 5, Scanferla (L), Vitelli 2, Staforini (L), Sani 0, Mol 0, Glatz 6. N.E. Cortesia, Christenson. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 5, Bottolo 6, Howe 6, Nikolov A. 19, Loeppky 7, Gargiulo 6, Bisotto (L), Balaso (L), Tonkonoh 0, Klimes 0. N.E. Polo, Gardini, Kujundzic, Zoppellari. All. Medei. ARBITRI: Puecher, Verrascina.

Durata set: 25′, 27′, 32′; tot: 84′.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 4755