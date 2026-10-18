Colpi per Cisterna e Tinet, Cuneo fa soffrire Perugia

Il pomeriggio si è aperto con un altro colpo esterno per 3-0. Gas Sales Bluenergy Piacenza ha violato la Kioene Arena superando Pallavolo Padova con un piglio autoritario. In doppia cifra per gli ospiti il top scorer Bovolenta (15 punti), Zlatanov (14) e Gutierrez (10), mentre ad animare le offensive del team veneto ci ha pensato l’iraniano Golzadeh con 14 punti (10 su 12 in attacco, 3 ace e 1 muro). I fondamentali di squadra hanno premiato i biancorossi. Domenica 25 ottobre i patavini saranno di scena a Civitanova, con inizio alle 18.00, mentre il team piacentino sarà impegnato alla stessa ora nel derby della Via Emilia contro Modena, con tanto di diretta Rai Sport.

A siglare il primo successo casalingo del campionato 2026/27 è stata Cisterna Volley con una prova di forza per 3-0 in terra pontina contro Allianz Milano. Fondamentale per indirizzare la partita il braccio di ferro del primo set, chiuso 29-27. Il resto della gara è stato caratterizzato da un monologo della squadra laziale. Ai meneghini non sono bastati i 16 punti di Dermaux e i 14 sigilli di Otsuka. Decisivi nella metà campo pontina i 14 punti di Magalini, i 12 di Peng, che si è presentato con 8 muri vincenti sui 13 di squadra, e gli 11 del veterano Lanza. Domenica 25 ottobre, alle 17.00, Cisterna farà visita a Trento, mentre alle 19.00 Milano ospiterà Cuneo.

Esordio con il botto di una neopromossa nella massima serie in Friuli. Al PalaCrisafulli Tinet Prata di Pordenone ha avuto la meglio in quattro set su Vero Volley Monza conquistando al primo colpo i tre punti in SuperLega Credem Banca per la gioia dei tifosi. Un set per parte, poi la formazione di casa ha controllato con attenzione le fasi cruciali delle ultime due frazioni. Gara da protagonista per un rinato D’heer, autore di 18 punti, di cui 5 a muro e 4 al servizio. Punti importanti anche di Klets (17) e Bergmann (12). Seppur murati per 13 volte, i brianzoli hanno creato problemi con Frascio (16), Petkov (13) e Velichkov (12). Domenica 25 ottobre Prata giocherà alle 18.00 al Pala Barton contro Perugia, mentre Monza ospiterà Verona alla stessa ora.

Partita incredibile quella tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Sir Susa Scai Perugia, con i campioni d’Italia sorpresi in avvio, ma capaci di ribaltare l’inerzia per poi subire l’aggancio e rischiare la sconfitta nel serrato punto a punto finale. Solo la qualità e l’esperienza dei Block Devils hanno permesso agli uomini di Angelo Lorenzetti di prendere 2 punti sofferti contro una rivale mai doma e trainata dai 22 sigilli del top scorer Feral, i 12 di Champlin e gli 11 di Poriya. Tra gli ospiti Giannelli ha mandato in doppia cifra Reggers (18), Semeniuk (13), Sanguinetti (11) e Solé (10).

Quinto set da record. Il 23-25 definitivo ha consentito all’ultimo parziale della sfida di salire in vetta nella classifica dei tie-break con punteggio più elevato (48 punti), agganciando altre due gare: Lube Banca Marche – Asystel Milano del 2000/01 e Tonno Callipo Vibo Valentia – Sisley Treviso del 2004/05.

Da segnalare anche il secondo set, vinto da Perugia con il punteggio di 25 a 7. Si tratta infatti del parziale più basso della storia in SuperLega a pari merito con Stamplast Martina Franca – Lube Banca Marche Macerata della stagione 2008/09. Appena 32 punti complessivi.

Domenica 25 ottobre Perugia riceverà la visita della neopromossa Prata (ore 18.00), mentre Cuneo scenderà in campo a Milano nel posticipo delle 19.00.

Un PalaPanini festante e strapieno di tifosi ha dovuto fare i conti con il passo falso in avvio di campionato di Valsa Group Modena, sconfitta in tre set nel posticipo da Itas Trentino. I dolomitici si sono rivelati più precisi in tutti i fondamentali, brillando in attacco con un Faure da 23 punti e l’80% di positività. In doppia cifra anche Michieletto (12) e Nedeljkovic (10). La spinta incessante dei tifosi e le giocate di Porro (11) e Mujanovic (11) non sono bastate agli emiliani per arginare il gioco performante del collettivo trentino. Il momento cruciale del match è stato il finale punto a punto del secondo set. Il campionato è solo all’inizio, ma Modena è attesa dal derby a Piacenza, in programma domenica 25 ottobre, alle 18.00. Trento, invece, cercherà di bissare il successo contro Cisterna, sempre domenica, ma alle 17.00.

TUTTE LE SFIDE

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Inizia con una vittoria il cammino della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel Campionato di SuperLega Credem Banca. Alla Kioene Arena di Padova, nel match valido per la prima giornata della regular season, in poco più di un’ora, la formazione biancorossa ha superato la Pallavolo Padova per 3-0 (19-25, 21-25, 16-25) al termine di una gara intensa e quasi mai in discussione, conquistando i primi punti della nuova stagione.

Davanti ad un numero pubblico tra cui molti Lupi Biancorossi, la squadra di coach Dante Boninfante ha saputo mettere sotto pressione gli avversari dai nove metri, gestire i momenti chiave della partita, mostrando solidità nei fondamentali e una buona continuità di rendimento nonostante si trattasse del primo impegno ufficiale del campionato.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha approcciato bene l’incontro, facendo valere fin dalle prime battute la propria qualità in battuta e offensiva. Padova ha risposto con carattere, rimanendo a lungo in scia e provando a riaprire il confronto nei momenti più delicati, ma i biancorossi sono stati bravi a mantenere lucidità e aggressività nei finali di set.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arrivano così i primi punti stagionali al termine di una trasferta tradizionalmente insidiosa, un successo che conferma le indicazioni positive emerse durante la preseason e nei tornei di preparazione.

Top score della gara Alessandro Bovolenta con 15 punti seguito da Manuel Zlatanov con 14 punti. MVP dell’incontro Paolo Porro.

Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, MacHenry e Galassi al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Robinson è in tribuna, Destro nel roster. Dall’altra parte della rete Jacopo Cuttini manda in campo la diagonale tutta iraniana formata da Behnezhad e Golzadeh, Truocchio e Pellacani al centro, Orioli e Leo Lukas alla banda, D’Amico è il libero.

Tre block in nel giro di cinque scambi, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa subito la voce grossa (1-4) con Cuttini a chiamare time out e alla ripresa del gioco è Zlatanov a mettere palla a terra con un diagonale. Padova recupera, si porta ad una lunghezza (8-9) prima di vedere scappare ancora i biancorossi con Gutierrez a segnare il più cinque (8-13). Galassi di prima intenzione, Zlatanov ancora con un block in (9-16) con Cuttini a chiamare il secondo time out a disposizione, l’ace di Porro dice più otto (13-21), Gutierrez consegna ai suoi sei set ball (18-24), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiude alla seconda occasione utile con Galassi.

Padova impatta a quota tre con un ace, poi nuovamente a quota quattro e cinque, poi vede allungare i biancorossi che capitalizzano anche un paio di passaggi a vuoto dei patavini (7-10), una lunga azione viene chiusa da Bovolenta (8-12), l’ace di Golzadeh porta i suoi a due lunghezze (12-14) con Boninfante a chiamare tempo e al rientro in campo è capitan Galassi a segnare punto (12-15). Battute sbagliate da una parte e dall’altra, la pipe di Zlatanov vale il più cinque (17-22), Padova riduce il gap con un ace e un pallonetto (20-22) con Boninfante a chiamare il secondo time out. L’ace di Brborić appena entrato in campo porta quattro set ball ai suoi (20-24), la battuta lunga di Leo Lukas consegna il parziale ai biancorossi.

Il muro di Bovolenta proietta Piacenza sul più tre (2-5) con Cuttini a chiamare tempo, quattro punti consecutivi dell’opposto biancorosso conditi con un block in ed è 4-10, time out di Padova. Al rientro in campo primo tempo di Galassi (4-11), in casa patavina Cuttini cerca soluzioni dalla panchina, un paio di punti i padroni di casa li recuperano (7-12), i biancorossi controllano e viaggiano con quattro – cinque punti di vantaggio, tapin di Gutierrez (12-18), l’epilogo della partita si avvicina, battuta in rete di Pellacani e sono otto i match ball (16-24) per i biancorossi che chiudono con un block in.

I protagonisti

Alessandro Bristot (Pallavolo Padova)- « Abbiamo trovato una Piacenza subito molto forte sia a muro che in battuta, e in questi fondamentali è una delle migliori squadre del campionato. Da parte nostra potevamo sicuramente fare qualcosa in più in ricezione e, secondo me, anche con la nostra battuta. Loro sono una grandissima squadra e noi potevamo solo dare qualcosa in più. Ci siamo già dati un obiettivo, che è quello di lavorare ancora di più a partire da martedì. Ogni momento in palestra deve essere sfruttato al meglio, perché siamo una squadra che ha bisogno di crescere tanto, e secondo me possiamo dare delle belle soddisfazioni alla società e a Padova. La città se lo merita e dobbiamo mettere tutto l'impegno possibile per questa società ».

Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sono felice di questa vittoria, notoriamente nelle prime partite è sempre difficile affrontare Padova, abbiamo giocato ordinati e soprattutto siamo stati bravi a mettere sotto pressione i nostri avversari in battuta ».

Il tabellino

PALLAVOLO PADOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (19-25, 21-25, 16-25) –

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 0, Orioli 3, Pellacani 2, Golzadeh 14, Leodolter 7, Truocchio 4, Uliana (L), Bristot 3, D’Amico (L), Kunstmann 2, Bergamasco 0. N.E. Ruzza, Rinaldi, Mills. All. Cuttini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 2, Zlatanov 14, McHenry 5, Bovolenta 15, Gutierrez 10, Galassi 8, Rizzo (L), Pace (L), Brboric 1, Comparoni 0. N.E. Leon, Travica, Iyegbekedo, Destro. All. Boninfante.

ARBITRI: Curto, Salvati.

Durata set: 25′, 23′, 24′; tot: 72′.

MVP: Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2341

Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza

Luci, camera, azione! Il conto alla rovescia è terminato, i fiati sono sospesi e i riflettori si accendono su un Pala Crisafulli gremito di tifosi (oltre 2000), teatro della prima gara della Tinet nel campionato più bello del mondo. È una Prata che fa sognare quella che va in scena, trascinata da un MVP D’Heer prepotente in ogni angolo del campo, autore di ben 18 punti, coadiuvato da un astuto Alberini in regia. La compagine lombarda non può contare sul palleggiatore statunitense Rowan, costretto a bordo campo da un infortunio, e reagisce stordita al fischio d’inizio: sul 3-0 coach Eccheli chiama il primo time-out, in seguito a un errore di Frascio al servizio, e a un Massari poco convincente nei primissimi scambi del match. Marttila, Klets e Larizza, d’altra parte, mettono a segno punti in attacco fondamentali per l’umore della squadra e portano la gara sull’8-5. L’attacco di Bergmann non trova le mani al termine di un rally con difese mozzafiato, ma diversi errori al servizio monzese consentono allo schiacciatore brasiliano di rifarsi con tranquillità nello scambio successivo e di mantenere Monza a due punti di distacco. Sul 15-9 il secondo time-out di Vero Volley cerca di indebolire la solidità del muro pordenonese, che ha permesso ai Passerotti di rigiocare palloni importanti; l’opposto avversario così approfitta del fiato recuperato e mette a segno un attacco arrogante in parallela. Intanto Khotsevitch, subentrato a Massari, porta Monza sul 16-18 per Prata, che sul 19-17 sceglie la cautela chiamando un time-out tecnico. Si procede punto a punto fino a tre monster block realizzati prima da Marttila e poi da D’Heer che accompagnano Prata a quattro distanze dai brianzoli: 23-19. Il riscontro negativo del videocheck chiamato dallo staff avversario lo conferma: il primo set in Superlega è di Prata, sigillato con il punteggio di 25-22.

Sull’avvio del secondo set è D’Heer a fare la voce grossa tra i padroni di casa, ma i bulgari dall’altra parte della rete, Petkov e Velichkov, tengono Monza aggrappata 2-2. Capitan Beretta si fa strada con i suoi compagni siglando attacchi insidiosi, e qualche errore gialloblù di troppo allunga Monza fino a tre punti di vantaggio: 8-11. La fase offensiva brianzola guadagna in precisione con Frascio, Khotsevitch e Velichkov, e Vero Volley si spinge fino al vantaggio di 11 a 16. La grinta dei giovani lombardi li mantiene per un po’ a +5, trascinati dallo schiacciatore ucraino che non ha paura di tirare forte.

La risposta di D’Heer non tarda ad arrivare al centro, dapprima con una palla veloce e poi con un punto diretto al servizio; nel frattempo Marsili è subentrato ad Alberini alla cabina di comando e un sontuoso Klets in attacco riavvicina Prata a Monza fino al 18-20. Sul 18-23 Alberini torna in campo, ma altri due errori diretti assicurano a Vero Volley la conquista del secondo set, anche grazie a un Petkov in ottima forma. Affinata la fase offensiva e difensiva, la fame dei giovani milanesi la fa da padrone: Monza porta a casa il secondo set, mentre Prata deve calmierare i punti diretti e ritrovare un po’ di lucidità.

In apertura del terzo set le formazioni si scontrano in un testa a testa che dura fino al nove pari, nel quale non manca qualche scambio concitato tra il centrale belga gialloblu e il direttore di gara.

I primi venti scambi del set sono una battaglia senza esclusione di colpi, il cui protagonista indiscusso è Petkov che spinge Monza fino al vantaggio di due punti sulla formazione friulana: 9 a 11. Lo stesso mantiene il servizio fino al 13-10. La ricezione di Prata regge grazie a un affidabile Toscani, ma Velichkov torna a farsi sentire mettendo a segno palloni pesanti fino al 16-18 per Monza. D’Heer, d’altronde, continua a guidare la squadra neopromossa in Superlega con punti in attacco e al servizio: 18 pari. Il punto numero venti innesca un boato assordante al Pala Crisafulli, grazie a difese strepitose di Toscani, alzate chirurgiche di Alberini e infine un pallonetto lungolinea di Bergmann in rispolvero. Le sostituzioni dalla panchina non aiutano più coach Eccheli, e prima un monster block su Khotsevitch, poi un attacco ad alta quota di Klets regalano il terzo set a Volley Prata.

Nel quarto set Prata riparte portandosi 5 a 2: Alberini orchestra i palloni con scioltezza e misura, e Larizza al centro non lascia passare il belga Perin, nel frattempo entrato su Khotsevitch, portando Prata a quota otto punti. L’ennesimo scambio infinito si conclude a favore di una Monza che tenta di accorciare le distanze, con Morazzini dappertutto in seconda linea, tuttavia Bergmann mantiene Prata a +4: 11 a 7. La ricezione lombarda comincia a piegarsi ai colpi ben assestati da Alberini dai nove metri, e il cambio palla si fa più complesso per gli avversari. Larizza continua ad amministrare la prima linea assistito da Klets, e Prata vola sul 20 a 15. D’Heer bastona al servizio sul 22 a 16, e qualche sbavatura dei Passerotti non spaventa Bergmann che continua a picchiare da zona quattro. Sul 23 a 20, gli esperti centrali di Monza non abbassano il tiro e Monza si allunga fino a 23-22 a vantaggio pordenonese, poi 24-23. Vero Volley è alle calcagna ma Prata non molla, ed è infine un pallonetto siderale di Klets ad assegnare alla Tinet la prima, storica, vittoria in SuperLega: il Pala Crisafulli esplode in una grande festa e celebra il primo successo di un gruppo determinato e capace farci innamorare. A tal proposito coach Di Tommaso dichiara: “E’ stato un traguardo grande quello di essere arrivati su questo palcoscenico, ora noi abbiamo l’onore di doverlo rispettare con il massimo dell’impegno e possibilmente con prestazioni di questo carattere”. Insomma, per i nostri ragazzi l’avventura è appena cominciata e a Pordenone le emozioni non mancheranno di certo.

I protagonisti

Wout D'Heer (Tinet Prata di Pordenone)- « La prima partita è andata molto bene. Abbiamo giocato da vera squadra, come dobbiamo fare. La preparazione è stata molto difficile, ma già negli ultimi tre set dell'ultima amichevole, quella con Cuneo, abbiamo trovato le buone sensazioni che abbiamo messo in campo oggi. Adesso ci aspettano due gare tostissime contro Perugia e Trento, ma abbiamo fatto un buon primo passo. La stagione e molto lunga e noi vogliamo lavorare per migliorare e ne abbiamo le possibilità ».

Flavio Morazzini (Vero Volley Monza)- « Sicuramente non è stata la partenza che speravamo. Ci sono stati buoni spunti, ma anche altri meno buoni su cui dovremo migliorare in settimana. Purtroppo è andata così, torneremo in palestra con grande voglia di lottare in vista delle prossime partite. Dovremo mettere più cattiveria: oggi ce n'è stata in campo, ma ne serve ancora di più. Questo è un campionato di altissimo livello e senza la giusta tempra difficilmente si vince. Martedì torneremo in palestra per lavorare a testa bassa ».

Il tabellino

Tinet Prata Di Pordenone – Vero Volley Monza 3-1 (25-22, 19-25, 25-21, 25-23) –

Tinet Prata Di Pordenone: Alberini 1, Bergmann 12, Larizza 9, Klets 17, Marttila 6, D’Heer 18, Guadagnini (L), Pol 0, Marsili 0, Toscani (L). N.E. Katalan, Frassanella Midolo, Terpin, Umek. All. Di Tommaso.

VERO VOLLEY MONZA: Bonacchi 0, Velichkov 12, Petkov 13, Frascio 16, Massari 1, Beretta 4, Morazzini (L), Mapelli 0, Khotsevitch 6, Pesaresi (L), Perin 2. N.E. Rowan, Valgiovio, Fall, Ceban. All. Eccheli.

ARBITRI: Cerra, Cavalieri.

Durata set: 31′, 31′, 30′, 32′; tot: 174′.

MVP: Wout D'Heer (Tinet Prata di Pordenone)

Spettatori: 1956

Acqua Sant’Anna Cuneo – Sir Susa Scai Perugia

Esordio vincente per la Sir Susa Scai Perugia che chiude al tiebreak un match lunghissimo sul campo di Cuneo al termine di due ore e 16 minuti di gioco.

La squadra di casa, spinta dagli oltre quattromila spettatori presenti per l’atteso match d’inizio campionato contro i “Campioni di tutto”, parte con il piglio giusto e si prende il primo set, Perugia reagisce e spingendo al servizio (saranno ben 12 gli ace al termine della gara) pareggia i conti chiudendo il secondo parziale con un margine nettissimo, per poi portarsi avanti nel terzo set. Cuneo non molla e riapre la partita portando la contesa al tiebreak, e proprio l’ultimo set regala emozioni forti con un’interminabile punto a punto che si protrae ai vantaggi fino al 23-25, con il muro di Solè, questa sera titolare in coppia con Sanguinetti, che sigilla l’ultimo atto di un match spettacolare, che la dice lunga sul livello della Superlega di quest’anno.

L’mvp se lo prende Ferre Reggers, che chiude con 18 punti, 3 ace e un muro.

Cuneo approccia la gara senza timori e dopo l’errore al servizio di Feral, trova subito ritmo e fiducia: Poriya si fa sentire a muro, mentre Reggers fatica a trovare continuità in attacco. Il primo allungo arriva sul 6-4, grazie al primo tempo di Codarin, e il vantaggio piemontese cresce progressivamente fino all’8-5. Coach Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo i Block Devils provano a reagire, ma i padroni di casa continuano a giocare con aggressività, trovando punti importanti sia in attacco sia a muro. Champlin firma il 10-7, Mosca incrementa il bottino con un muro vincente e Argilagos sorprende Plotnytskyi con un altro intervento a rete, portando il punteggio sul 12-7. Lo schiacciatore ucraino di casa bianconera con un ace prova a riaprire il set, ma i piemontesi amministrano e allungano verso il finale, chiudendo 25-18.

Perugia parte con il piglio giusto nel secondo set, centrando subito l’allungo e Solè chiude lo scambio lungo del 2-9. Feral spreca in attacco e i Block Devils volano in doppia cifra. Semeniuk consolida e Giovanni Sanguinetti dal centro scava il solco (3-15) poi negli scambi successivi conferma l’intesa già collaudata con Giannelli attaccando con precisione e velocità. Il doppio ace di Kamil Semeniuk apre un gap incolmabile (5-22) e Perugia allunga in scioltezza verso il finale del set. Sala spreca al servizio e la Sir è al set point, chiude Plotnytskyi 7-25.

Il maniout di Reggers su Poriya segna il primo strappo bianconero del terzo set; Perugia amministra e Sanguinetti consolida in attacco e poi sigilla con due ace consecutivi (12-5). Il neo-centrale bianconero continua a incidere dai nove metri e porta i suoi a due passi dal set point con il terzo servizio vincente del parziale. 15-25

Reggers capitalizza un’alzata di Loreti, Cuneo alza il muro e i primi scambi de quarto set sono punto a punto; sono i padroni di casa a segnare il primo breakpoint con Champlin e con Feral che con un ace allunga 9-5. Servizio vincente anche per lo schiacciatore americano e i padroni di casa si tengono avanti. Reggers prima sciupa in diagonale, poi va a segno in parallela e sigla con un ace il punto che riporta i suoi in partita (12-16). Sul finale Nathan Feral a tutto braccio tenta l’allungo finale, Perugia ribalta e con un altro ace di Reggers si riporta a -2 (20-22), ma i padroni di casa agganciano il set point e con Feral chiudono 25-21.

Nel tiebreak Cuneo resta in scia e parte avanti, Plotnytskyi sale in cattedra dai nove metri e va a segno. Si susseguono errori al servizio da entrambe le parti, poi Feral rompe l’inerzia con l’ace che porta i suoi al cambio campo avanti 8-6. La pipe di Poriya mantiene il vantaggio dei padroni di casa. Giannelli arma Semeniuk che gioca sulle mani del muro piemontese e si riporta a contatto (11-12). Finale punto a punto e guizzo di Perugia con l’ace di Kollator (13-13). Coach Battocchio chiama il time out e al rientro in campo va a segno Feral che aggancia il match point, poi dai nove metri spreca e si va ai vantaggi. Il punto a punto continua e Reggers in maniout trova il match point (19-20). Il video check conferma un attacco in di Poriya e si va avanti in equilibrio fino al muro finale di Solè su Codarin che chiude il tiebreak 23-25.

I protagonisti

Leandro Mosca (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Sono contentissimo per il punto che abbiamo preso, però ho molto amaro in bocca perché ci credevo veramente. Volevo tanto vincere questa partita. I campioni si vedono su una palla. Questa volta l’hanno vinta loro, io già penso alla prossima. Dopo il secondo e il terzo set persi male, non ce l’avremmo fatta senza il pubblico ».

Il tabellino

ACQUA SANT’ANNA CUNEO – SIR SUSA SCAI PERUGIA 2-3 (25-18, 7-25, 15-25, 25-21, 23-25) –

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 3, Hossein Khanzadeh 11, Codarin 6, Feral 22, Champlin 12, Mosca 3, Coscione 0, Cavaccini (L), Loubeyre (L), Sala 1, Volpe 0, Strehlau 1. N.E. Barberio, Giraudo. All. Battocchio.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 9, Sanguinetti 11, Reggers 18, Semeniuk 13, Solé 10, Gaggini (L), Henno 1, Loser 3, Loreti (L), Kollator 1, Hosseini 0. N.E. Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Pozzato, Goitre.

Durata set: 25′, 24′, 23′, 31′, 33′; tot: 136′.

Cisterna Volley – Allianz Milano

Un’ora e ventisette minuti sono bastati al Cisterna Volley per vincere l’esordio in SuperLega, contro Milano, al Palasport davanti a milletrecento spettatori. In equilibrio soltanto il primo set, conquistato dopo aver annullato cinque set point, poi vinto 29-27. Negli altri due parziali non c’è stata storia, a parte i primi scambi, poi Cisterna ha preso il largo chiudendo 25-14 e 25-15, che la dicono lunga sull’andamento della partita. Mvp è stato premiato Magalini, ma questo è a tutti gli effetti un successo di squadra, Fanizza ha variato il gioco dando tante soluzioni, l’attacco ha risposto presente con Lanza e Duflos-Rossi al pari di Magalini, Peng con 8 muri totali ha spiegato il motivo che ha spinto Morato a mandarlo subito in campo nonostante siano passate soltanto 72 ore dal suo primo allenamento, Mazzone ha dimostrato quanto possa dare alla squadra e al volley in generale, Federici ha fatto capire a tutti i presenti quanto sia importante un libero che sappia volare. Szabo e Amaranto ha assaggiato il taraflex del Palasport nel primo set, per gli altri arriverà presto il tempo per mettersi in mostra. Il pronostico della pre-season è stato rispettato: i giocatori del Cisterna Volley pensavo più al voi, che all’io.

Starting six: Cisterna parte con Fanizza in cabina di regia, al centro Peng (atterrato in Italia venerdì) con Mazzone, poi i tre schiacciatori Lanza, Magalini e Duflos-Rossi e il libero Federici. Milano risponde con Orduna al palleggio, opposto Dermaux, bande Otsuka e Rotty, centrali Simon e Bartolucci, il libero è Catania.

Pronti via, Cisterna subito avanti. Il primo punto della nuova stagione lo firma Magalini (maniout), lo schiacciatore veneto si ripete (a muro), ace di Peng: 3-0. Simon interrompe la serie, Magalini ha il braccio caldo: 4-1. Invasione Milano, +4 Cisterna. Nuovo errore ospite, al servizio: 6-1. L’Allianz resta nel set, il Cisterna continua a giocare una buona pallavolo: i milanesi a piccoli passi cercano di ridurre lo svantaggio, e si riavvicinano: 15-13. Otsuka (maniout) firma la parità: 19-19. Morato richiama in panchina Fanizza e Duflos-Rossi, dentro Szabo in diagonale con Amaranto. Muro vincente di Milano, Cisterna per la prima volta nel set si ritrova dietro (19-20). Mazzone mette palla terra, parità. L’Allianz (si esalta a muro), firma il break che le vale i primi due set point, annullati: 24-24. Milano di nuovo avanti, altri tre set point: ancora annullati: 27-27. Lanza attacca, Milano non alza abbastanza il muro, set point Cisterna. Magalini mette palla a terra e chiude il conto: 29-27.

Ad inizio secondo set break Milano (2-4), controbreak Cisterna (5-5). Poi il set prende la strada di casa: sul 7-7, Cisterna infila un parziale di 6-0 (due ace del capitano), e Milano accusa il colpo. Tanta consapevolezza nella squadra di Morato, che corre veloce con Milano che pensa già al terzo set: se nel primo parziale la differenza l’aveva fatta Magalini con 8 punti, in questo la scena se la prendono Lanza e poi, con la meta che si avvicina, Duflos-Rossi. Percentuale altissima in ricezione, ed ecco spiegato il finale: 25-14.

Si riparte ed è ancora un break per Milano, controbreak Cisterna: 6-6. Poi anche questo parziale prende la strada di casa, due attacchi di Magalini, nel mezzo quello di Lanza: 9-6. Ancora il capitano (maniout): +4 (12-8). Peng a muro allunga a +5 (16-11). Duflos-Rossi firma ufficialmente la fuga decisiva: 18-12. Lanza affonda : 19-12. Con Peng (oggi) è quasi impossibile passare: tre muri consecutivi: 22-12. Magalini mette palla a terra, 24-14 e 10 set point. Milano annulla il primo, al secondo tentativo spara fuori il servizio: 25-15.

I protagonisti

Giulio Magalini (Cisterna Volley)- « Penso che migliore inizio non poteva esserci, abbiamo conquistato una bellissima vittoria per giunta alla prima di campionato in casa. Vincere il primo set in quel modo sicuramente è stato fondamentale poi per il resto della partita, determinante per dare l'inerzia dalla nostra parte. Ci siamo meritati tutto quello che abbiamo ottenuto, annullando tanti set point e vincendo con una grande prestazione. Questo premio va diviso con tutta la squadra ».

Guillermo Falasca (Allenatore Allianz Milano)- « Uno vorrebbe sempre vincere, ma si deve dare merito agli avversari, che hanno fatto una grande partita. Noi siamo andati abbastanza bene nel primo set, lo abbiamo tenuto vivo e avremmo potuto portarlo a casa. Forse sarebbe potuto cambiare qualcosa se avessimo chiuso uno dei set point: sarebbe stato tutto più semplice. Però questo non basta. Cisterna è stata quasi perfetta nel secondo e nel terzo set, mentre noi non abbiamo mai trovato il ritmo in battuta e nel cambio palla. Avevamo sicuramente aspettative diverse per l’esordio, ma questo ci deve far capire che dobbiamo lavorare molto. In allenamento riusciamo già a fare cose diverse, adesso dobbiamo riuscire a farle anche in partita. Complimenti ancora agli avversari ».

Il tabellino

CISTERNA VOLLEY – ALLIANZ MILANO 3-0 (29-27, 25-14, 25-15) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Lanza 11, Peng 12, Duflos-Rossi 8, Magalini 14, Mazzone 5, Pierri (L), Szabo 0, Martinez Palacios 1, Federici (L). N.E. Magliano, Barotto, Wrobel, Tosti. All. Morato.

ALLIANZ MILANO: Orduna 1, Rotty 7, Simon 6, Dermaux 16, Otsuka 14, Bartolucci 1, Corbetta (L), Ichino 0, Catania (L), Porro 0, Benacchio 0, Tatarov 1. N.E. Recine, Tenorio, Argano. All. Falasca.

ARBITRI: Luciani, Carcione, Merli.

Durata set: 36′, 27′, 24′; tot: 87′.

MVP: Giulio Magalini (Cisterna Volley)

Spettatori: 1302

Valsa Group Modena – Itas Trentino

La stagione 2026/27 parte subito con un risultato importante e ricco di significati per l’Itas Trentino maschile. Proprio in quel PalaPanini dove aveva chiuso la precedente stagione con una sconfitta per 1-3, stasera la formazione gialloblù ha conquistato subito i tre punti, assicurandosi il posticipo televisivo del primo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

3-0 il risultato finale imposto ai padroni di casa della Valsa Group Modena, che fa iniziare il percorso in campionato con il sorriso e tre punti preziosi per la classifica. In attesa di portare il proprio motore a pieno regime, oggi la squadra allenata da Mendez ha comunque dimostrato di essere cinica e pratica, vincendo il braccio di ferro messo in atto con gli avversari nei finali di primo e secondo set e dominando la scena nel terzo parziale, quando gli emiliani hanno rialzato definitivamente la testa. Affermazione che porta in calce soprattutto la firma di Théo Faure: l’opposto francese ha dimostrato di essere ancora in forma “europea”, trascinando i compagni verso il blitz esterno con 23 punti personali, frutto dell’80% in attacco e di tre ace a fronte di un solo errore (al servizio). In questa maniera la fase di break point è stata molto più efficace ed abbinata a quella di cambiopalla in cui Michieletto (12 col 62%), Nedeljkovic (10) hanno saputo spalleggiare bene lo scatenato martello transalpino.

I protagonisti

Roberto Russo (Valsa Group Modena)- « E' solo la prima partita, studieremo cosa non è andato e da martedì si torna in palestra per lavorare verso le prossime gare a partire dalla trasferta di Piacenza ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Stiamo lavorando tanto per riuscire a trovare un gioco efficace ma credo che questa sera si sia già vista la giusta mentalità. Abbiamo giocato una bella partita, tenendo conto che al PalaPanini non è mai facile esprimersi al meglio e con continuità, anche per meriti specifici degli avversari che con la battuta sanno metterti in difficoltà. Abbiamo invece lavorato bene in ricezione e attaccato bene; per essere la prima stagionale sono soddisfatto ».

Il tabellino

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 0-3 (21-25, 23-25, 17-25) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 3, Jaeschke 3, Mati 6, Mujanovic 11, Porro 11, Russo 4, Bento 7, Perry (L), Meijs 1, Barbanti 0, Menchetti (L). N.E. Garello, Tauletta, Di Martino. All. Tubertini.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Michieletto 12, Nedeljkovic 10, Faure 23, Lavia 6, Resende Gualberto 8, Gollini (L), Roberti 0, Laurenzano (L). N.E. Zonta, Bossi, De Zaiacomo, Cavalcante, Torwie. All. Mendez.

ARBITRI: Zavater, Brunelli.

Durata set: 27′, 30′, 25′; tot: 82

MVP: Theo Faure (Itas Trentino)

Spettatori: 4081

I RISULTATI

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (19-25, 21-25, 16-25)

Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza 3-1 (25-22, 19-25, 25-21, 25-23)

Acqua Sant’Anna Cuneo-Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-18, 7-25, 15-25, 25-21, 23-25)

Cisterna Volley – Allianz Milano 3-0 (29-27, 25-14, 25-15)

Valsa Group Modena-Itas Trentino 0-3 (21-25, 23-25, 17-25)

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25, 19-25, 26-28) Giocata ieri

LA CLASSIFICA

Cisterna Volley 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Itas Trentino 3, Cucine Lube Civitanova 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Sir Susa Scai Perugia 2, Acqua Sant’Anna Cuneo 1, Vero Volley Monza 0, Rana Verona 0, Valsa Group Modena 0, Pallavolo Padova 0, Allianz Milano 0.

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Itas Trentino - Cisterna Volley

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza - Rana Verona

Cucine Lube Civitanova - Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena

Sir Susa Scai Perugia - Tinet Prata di Pordenone

Domenica 25 ottobre 2026, ore 19.00

Allianz Milano - Acqua Sant'Anna Cuneo