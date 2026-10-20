Follia sul web: minacce di morte a Coscione

CUNEO - Un gravissimo episodio ha coinvolto Manuel Coscione, minacciato di morte attraverso i social. Il 46enne palleggiatore di Cuneo sul suo profilo ha trovato questo inquietante messaggio, in inglese, che non coinvolge soltanto lui ma anche i suoi cari « Tutta la tua famiglia sarà uccisa. Quello che hai fatto sul match point ti costerà la vita, o quella di una persona a te vicina. Giuro che non ti lascerò vivo », giunto ovviamente da un falso profilo.

« Ho avviato le procedure che secondo me era giusto fare presso le autorità competenti-ha commentato senza farsi intimidire il giocatore- perchè episodi del genere non devono passare in secondo piano. Ho sempre dato e sempre darò il massimo in campo, ieri purtroppo non sono riuscito a farlo sempre, ho commesso il mio secondo errore in battuta sul match-ball per noi al quinto set, ma ciò non autorizza nessuno ad attaccarmi sul personale coinvolgendo la mia famiglia e minacciandomi in questo modo con delle frasi che sono totalmente estranee a quello che è il concetto di sport . Poi non avendo il coraggio di farlo a proprio nome il personaggio ha creato evidentemente un profilo fake commentando un mio post vecchio di 2 anni, ma ho avviato le procedure che secondo me era giusto fare presso le autorità competenti perchè episodi del genere non devono passare in secondo piano . Ormai sembra che sui social tutti si sentano in diritto di dire qualsiasi cosa giudicando,minacciando,diffamando, bullizzando ecc….persone che credo che di persona non avrebbero coraggio neanche di aprire la bocca.

Lo Sport è un’altra cosa, ma in generale la mia idea di educazione e rispetto degli altri è totalmente diversa ». Ha commentato Coscione senza farsi intimidire da quanto avvenuto. La solidarietà a Manuel è arrivata da più parti a partire dall'Associazione Italiana Pallavolisti (AIP): « Esprimiamo la più ferma condanna per le gravissime minacce e gli insulti rivolti sui social network all’atleta Manuel Coscione e alla sua famiglia, in seguito a un frangente di gioco avvenuto durante l’ultima partita disputata ».

La solidarietà a Manuel è arrivata da più parti a partire dall'Associazione Italiana Pallavolisti (AIP): « Esprimiamo la più ferma condanna per le gravissime minacce e gli insulti rivolti sui social network all’atleta Manuel Coscione e alla sua famiglia, in seguito a un frangente di gioco avvenuto durante l’ultima partita disputata ».