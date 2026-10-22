Cuneo Volley, un nuovo CDA per costruire il futuro

CUNEO- Costruire una società sempre più solida, strutturata e capace di guardare al futuro. È questa la sfida che attende il nuovo Consiglio di Amministrazione di Cuneo Volley , chiamato a guidare il club in una fase strategica dopo il ritorno in SuperLega. Un percorso che, dopo dieci anni di lavoro per riconquistare la massima categoria, punta ora a consolidare i risultati raggiunti, rafforzare il patrimonio societario e creare le condizioni per una crescita duratura, dentro e fuori dal campo.

Alla guida del Consiglio c’è il presidente Gabriele Costamagna, affiancato da Andrea Paoli, Davide Bima, Ivan Morisiasco, Cristian Pavan, Bruno Bergese, Guido Giacinto Becchis ed Emiliano Paolo Rosso. Vito Venni ricopre il ruolo di presidente onorario. Una squadra composta da competenze ed esperienze differenti, chiamata a contribuire alle scelte strategiche e a rendere la gestione del club sempre più organizzata, trasparente e orientata alla programmazione.

Il nuovo assetto societario nasce dalla consapevolezza che, per competere stabilmente in SuperLega, il risultato sportivo deve poggiare su fondamenta economiche e organizzative adeguate. Il Consiglio sarà quindi impegnato a perseguire un equilibrio tra ambizione agonistica, sostenibilità finanziaria e sviluppo delle risorse, attraverso una gestione attenta dei budget, dei flussi di cassa e degli impegni pluriennali. L’obiettivo è arrivare al termine del mandato 2026-2029 con una società più autonoma, solida e pronta ad affrontare le sfide future.

In questo percorso si inserisce l’apertura del capitale attraverso la piattaforma Mamacrowd, uno dei passaggi più significativi per il futuro di Cuneo Volley. L’iniziativa punta ad ampliare la partecipazione alla vita del club, coinvolgendo tifosi, piccoli investitori e imprese in un progetto condiviso. Non soltanto una raccolta di risorse, dunque, ma un’opportunità per rafforzare il patrimonio societario e consolidare il legame con la città. La finalità principale è costruire valore nel tempo, evitando che le risorse siano destinate esclusivamente a sostenere la competitività di una singola stagione. Al raggiungimento degli obiettivi previsti, la raccolta potrà consentire anche investimenti immobiliari capaci di lasciare un valore durevole alla società.

La scelta di aprire il capitale richiede anche un’evoluzione nel modo di gestire e comunicare le attività del club. L’ingresso di nuovi soci comporterà una crescente attenzione alla rendicontazione, alla condivisione delle informazioni e al confronto, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità della governance. Il Consiglio di amministrazione sarà chiamato a valorizzare le diverse competenze, favorendo decisioni basate su dati, programmazione e obiettivi condivisi.

Un altro asse strategico riguarda il rapporto con il tessuto imprenditoriale. Cuneo Volley intende sviluppare partnership sempre più personalizzate, andando oltre la tradizionale visibilità del marchio e offrendo alle aziende occasioni di incontro, networking e coinvolgimento di clienti e collaboratori. L’obiettivo è consolidare una rete di relazioni nella quale società, sponsor e imprese possano crescere insieme, riconoscendo nel club un interlocutore capace di generare valore anche al di fuori del campo da gioco.

Resta centrale anche la valorizzazione del palazzetto di San Rocco Castagnaretta, attraverso il dialogo con il Comune e una programmazione che ne favorisca un utilizzo sempre più ampio, tra attività sportive, settore giovanile ed eventi. Parallelamente, la società intende rafforzare il proprio ruolo sociale, promuovendo il coinvolgimento di famiglie, scuole e giovani, affinché la pallavolo rappresenti anche un’occasione di crescita personale, inclusione e condivisione. Sono inoltre allo studio nuovi strumenti digitali per mantenere vivo il rapporto con tifosi e soci durante tutto l’anno, offrendo ulteriori opportunità di partecipazione alla vita del club.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è dunque chiamato a portare avanti un progetto che mette al centro la continuità societaria e la responsabilità verso la comunità. L’ambizione sportiva resta un elemento fondamentale dell’identità biancoblù, ma dovrà essere sostenuta da una struttura capace di programmare, investire con criterio e costruire prospettive di lungo periodo.

La sfida per Cuneo Volley è trasformare il ritorno in SuperLega non in un traguardo isolato, ma nell’inizio di una nuova fase di consolidamento, con l’obiettivo di consegnare alla città un club sempre più forte, partecipato e pronto a durare nel tempo.