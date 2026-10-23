Piacenza-Modena e Trento-Cisterna le sfide clou del 2° turno

Il 2° turno si apre alle 17.00 con una sfida promettente alla BTS Arena in diretta su DAZN tra Itas Trentino e Cisterna Volley, squadre che hanno conquistato i tre punti in modo netto all’avvio della stagione. Sono quattro le partite con fischio d’inizio alle 18.00. In programma con diretta DAZN il confronto tra due squadre scottate dall’approccio al torneo, Vero Volley Monza, scivolata in Friuli Venezia Giulia sul campo della neopromossa Prata, e Rana Verona, che non ha potuto contare al debutto su Micah Christenson, ma ha il potenziale per rialzarsi dopo l’amaro remake della Semifinale Play Off con i vicecampioni d’Italia di Civitanova. In simultanea proprio la Cucine Lube Civitanova a trazione bulgara e reduce dall’impresa al Pala Magis debutta in casa con esclusiva VBTV. Dall’altra parte della rete la voglia di reagire della Pallavolo Padova, in rodaggio dopo la rivoluzione estiva e decisa a dimenticare la prova contro Piacenza. Alla stessa ora va in scena l’atteso derby della Via Emilia in diretta su Rai Sport, con Gas Sales Bluenergy Piacenza che può sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo per il 3-0 corsaro a Padova, ma che deve arginare la voglia di rivalsa di Valsa Group Modena, caduta in casa contro Trento. Spettacolo anche in Umbria. Dopo i 2 punti sofferti in Piemonte, Sir Susa Scai Perugia vuole una domenica più tranquilla, in diretta esclusiva su VBTV dal Pala Barton Energy, contro Tinet Prata di Pordenone, squadra che con il 3-1 inflitto ai monzesi ha sfatato il tabù della vittoria di una neopromossa all’esordio, risultato che mancava dal 2013/14, ovvero da quando Altotevere Città di Castello s’impose 3-1 sul proprio campo al primo turno contro Copra Elior Piacenza. La giornata di gare si chiude con il posticipo delle 19.00 in diretta su DAZN: Allianz Milano cerca conforto tra le mura amiche dopo un esordio da dimenticare in terra pontina, mentre Acqua Sant’Anna Cuneo ha dato prova del suo valore trascinando i campioni di Perugia fino ad un tie-break a dir poco combattuto, rivelatosi quello col punteggio più elevato nella storia della SuperLega.

TUTTE LE SFIDE

Itas Trentino - Cisterna Volley

Nonostante le 10 vittorie dolomitiche negli 11 precedenti, la sfida tra Itas Trentino e Cisterna Volley profuma di big match. All’esordio entrambe le squadre hanno vinto con il massimo scarto contro rivali di valore. Gli uomini di Marcelo Mendez hanno espugnato il PalaPanini di Modena, la squadra di Daniele Morato ha fatto valere il fattore campo contro Milano. Tra i gialloblù procedono la crescita di Daniele Lavia e di Alessandro Michieletto, nel reparto centrali degli ospiti il gigante Shikun Peng ha già conquistato i tifosi pontini con 8 muri al debutto. A elevare il fascino della sfida contribuisce la lista degli ex: da una parte il bomber Theo Faure e Aleksandar Nedeljkovic, dall’altra Filippo Lanza, Giulio Magalini, MVP nella prima giornata, e Daniele Mazzone (in Regular Season 11 attacchi vincenti ai 1.500 e 5 muri ai 600). Tra i padroni di casa Elia Bossi è a 6 punti dai 1.000 in SuperLega, Riccardo Sbertoli è a 5 muri dai 300 in SuperLega e Federico Roberti è a 2 muri dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 11 (10 successi Itas Trentino, 1 successo Cisterna Volley)

EX: Theo Faure a Cisterna nel 2023/24, 2024/25; Aleksandar Nedeljkovic a Cisterna nel 2023/24, 2024/25; Filippo Lanza a Trento nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Giulio Magalini a Trento nel 2023/24, 2024/25; Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17

Flavio Resende Gualberto (Itas Trentino)- « Domenica esordiremo di fronte al nostro pubblico contro un avversario come Cisterna che ha cambiato tanto rispetto alla passata Regular Season e che ha vinto bene la prima partita contro Milano; ci aspetta sicuramente una partita difficile, ma siamo contenti di poterla giocare finalmente in casa ».

Filippo Federici (Cisterna Volley)- « Arriviamo a questa gara nella giusta condizione mentale, i tre punti in classifica ci permettono di giocare senza troppa pressione, che avremmo avuto invece nel caso in cui avessimo perso con Milano: quella contro Trento è una partita che puoi giocare come la migliore della vita e non conquistare punti allo stesso tempo, quindi sono quelle sfide che inizi senza avere nulla da perdere, e nel nostro caso con grande entusiasmo ed anche con un’importante consapevolezza che ci ha dato il successo dell’esordio. Questa gara al cospetto di una delle favorite alla conquista del titolo di campione d’Italia ci potrà dire qualcosa in più su di noi ».

Vero Volley Monza - Rana Verona

Ancora ai blocchi di partenza della classifica Vero Volley Monza e Rana Verona, squadre che si sono incrociate 27 volte con un bilancio di 19 vittorie a 8 per gli scaligeri. La formazione brianzola, sovrastata domenica scorsa a muro da Prata, vuole ripartire dal proprio campo, un fattore rilevante negli ultimi anni, mentre gli ospiti intendono scacciare subito la seppur minima incertezza con una prova intensa in Lombardia dopo aver sofferto il servizio cuciniero nel match che ha aperto il campionato. In attesa del recupero di Micah Christenson, il gruppo veneto di Fabio Soli, tecnico con trascorsi a Monza, è a caccia del primo successo per muovere la classifica. Sono tre gli ex in campo: da una parte Nicola Pesaresi, alla sua gara n. 400 in SuperLega, dall’altra Paul Buchegger e Leonardo Scanferla. Tra gli ospiti Francesco Sani festeggia la sua presenza n. 100 in SuperLega con la maglia di Verona, mentre Aidan Zingel è a 20 punti dai 2.000 in Regular Season e Simone Anzani è a 2 ace dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 27 (9 successi Vero Volley Monza, 18 successi Rana Verona)

EX: Nicola Pesaresi a Verona nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18; Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Leonardo Scanferla a Monza nel 2025/26 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Iliya Petkov (Vero Volley Monza)- « Il morale della squadra è alto dopo la prima partita contro Pordenone, nonostante il risultato deludente. Ci siamo confrontati tra noi con l'intenzione di cercare di 'tirare fuori' gli aspetti positivi di quella gara e questo ci sta aiutando a rimanere uniti come gruppo. Sono davvero contento di come sta reagendo la squadra dopo una partita il cui risultato non ci ha soddisfatti. Ci stiamo preparando per affrontare Verona e sappiamo cosa aspettarci. Non serve, però, un’analisi approfondita per capire che, se vogliamo avere buone possibilità contro di loro, dobbiamo metterli sotto pressione con il servizio. Se riusciremo a farlo, dovremo poi essere impeccabili in difesa. Per il resto, credo che abbiamo dimostrato di poter fare molto bene, anche nell’amichevole disputata contro di loro un paio di settimane fa. Mi farebbe davvero piacere se i tifosi venissero a sostenerci in massa, così da rendere indimenticabile la mia prima partita in casa all’Opiquad Arena. Da parte nostra daremo assolutamente tutto quello che abbiamo ».

Cucine Lube Civitanova - Pallavolo Padova

All’Eurosuole Forum si sfidano Cucine Lube Civitanova e Pallavolo Padova, Club che si sono già trovati di fronte 60 volte con un bilancio di 50 successi per i marchigiani e 10 dei veneti. Il campionato si è aperto in modo opposto per i due team. La formazione biancorossa è riuscita a esprimere il proprio potenziale a Verona controllando i primi due parziali e affermandosi nel braccio di ferro del terzo set, mentre nemmeno il fattore Kioene Arena ha salvato il gruppo patavino, ricco di innesti, da una sconfitta lampo contro la solidità di Piacenza. Gli uomini di Jacopo Cuttini si presentano a Civitanova con l’ex cuciniero Francesco D’Amico, la squadra di Giampaolo Medei risponde con la presenza di sei atleti dai trascorsi padovani: Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Davide Gardini (4 ace ai 100 in Regular Season e 23 punti ai 1.500 in carriera), Eric Loeppky, Alberto Polo e Francesco Zoppellari (3 muri ai 100 in Regular Season). Tra gli ospiti Mattia Orioli è a 7 punti dai 1.000 in Regular Season. Alex Nikolov è a soli 3 punti dal settimo posto di Tsvetan Sokolov tra i top scorer biancorossi di sempre.

PRECEDENTI: 60 (50 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Pallavolo Padova)

EX: Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Davide Gardini a Padova nel 2022/23, 2023/24, 2025/26; Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Alberto Polo a Padova nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2024/25, 2025/26; Francesco Zoppellari a Padova nel 2016/17, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025/26; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)-« Sono galvanizzato all'idea di tornare in campo all'Eurosuole Forum contro Padova e di poter festeggiare insieme ai tifosi i premi della Lega Volley relativi alla passata stagione agonistica. Speriamo che di ragioni per essere felici ce ne siano tante altre per la Lube quest'anno! In SuperLega non si può sottovalutare nessun avversario, ma siamo la Lube e il nostro compito è giocare con intensità a caccia dei tre punti! Mi sto abituando a vestire i panni del terminale offensivo. A dirla tutta mi diverto parecchio! ».

Amir Mohammad Golzadeh (Pallavolo Padova)- « Domenica ci aspetta una nuova sfida importante contro una squadra di grande livello. Ci alleniamo ogni settimana proprio per prepararci ad affrontare avversari di questo calibro, e sappiamo che sarà una partita impegnativa, anche per la presenza dei fratelli Nikolov che sono giocatori davvero forti e temibili. L’obiettivo è riuscire a portare in campo tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra e offrire una bella prestazione ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena

Trentesimo derby della Via Emilia tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, con i padroni di casa già avanti 15-14 nel bilancio dei precedenti e con la possibilità di cercare l’allungo tra le mura amiche. La Regular Season si è aperta con una vittoria esterna sul velluto per la squadra di Dante Boninfante, capace di governare la sfida della Kioene Arena dall’inizio alla fine, mentre è andata peggio al team di Lorenzo Tubertini, che ha trovato una big come Trento al debutto e non è riuscita a invertire l’inerzia di una partita molto complicata. Un successo modenese al PalaBancaSport vorrebbe dire riequilibrare gli incroci con la Gas Sales e ritrovare a tempo record la fiducia acquisita in una preseason di alto livello. Pomeriggio speciale per tre atleti con trascorsi in maglia gialla: José Miguel Gutierrez, Paolo Porro, protagonista di un derby nel derby contro il fratello Luca, e Dragan Travica (3 muri vincenti ai 300 in SuperLega). Tra i padroni di casa Gianluca Galassi è a 5 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera, tra gli ospiti Thomas Jaeschke è a 3 ace dai 100 in SuperLega, mentre Gabriele Di Martino è a 3 muri dai 300 in SuperLega.

PRECEDENTI: 29 (15 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 14 successi Valsa Group Modena)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Josè Miguel Gutierrez (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Quella con Modena è una partita dal significato particolare per me, perché lì ho vissuto una tappa importante della mia carriera. Sarà però soprattutto una gara molto importante per la nostra squadra: vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo svolgendo e crescere ulteriormente come gruppo. Ci aspetta una sfida difficile contro un'avversaria di qualità, in una partita che, come ogni derby, avrà contenuti tecnici ed emotivi speciali. Noi dovremo pensare prima di tutto al nostro gioco, mantenendo alta l'intensità e l'attenzione in ogni momento. Siamo solo all'inizio della stagione, ma partite come questa possono dare una spinta importante. Giocare davanti al nostro pubblico sarà uno stimolo in più. Sappiamo quanto il PalabancaSport sappia trascinarci e vogliamo disputare una grande partita, per conquistare una vittoria che avrebbe un valore importante per la classifica e per il nostro percorso di crescita ».

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Stiamo lavorando per crescere nei diversi aspetti del gioco, con tutta la nostra attenzione rivolta alla sfida di domenica contro Piacenza. La SuperLega è uno dei campionati più competitivi al mondo e ogni partita presenta grandi difficoltà, indipendentemente dall'avversario. Nella pallavolo i risultati influenzano inevitabilmente le emozioni della squadra, ma i gruppi più forti sono quelli che riescono a rimanere uniti anche nei momenti complicati. Dobbiamo continuare a lavorare con intensità e guardare avanti ».

Sir Susa Scai Perugia - Tinet Prata di Pordenone

Confronto inedito al Pala Barton Energy tra i Campioni d’Italia, reduci da una maratona sofferta a lieto fine in Piemonte, e una neopromossa che ha strappato tre punti e tanti applausi all’esordio interno nella massima serie. Sir Susa Scai Perugia non vuole fare sconti davanti ai propri tifosi, mentre Tinet Prata di Pordenone sogna un exploit, ma deve superare la prova sul piano emotivo e tecnico in uno dei palazzetti più caldi del circuito. Il primo obiettivo degli umbri è vincere da tre punti per superare in classifica i rivali di giornata, che al momento hanno una lunghezza di vantaggio, e contrastare le altre big. I Block Devils sono fiduciosi grazie alle buone risposte di Ferre Reggers e alla vittoria al tie-break dopo tanta sofferenza contro Cuneo, ma la squadra deve ancora perfezionare gli automatismi. Prata ha rotto il ghiaccio nel migliore dei modi con la categoria, piegando 3-1 Monza, un Club esperto della categoria. L’unico ex della gara è Alessandro Toscani, libero che nel 2023/24 ha vestito la maglia bianconera. Da una parte Sebastian Solé cerca il muro n. 800 in SuperLega e il 100° ace in Regular Season, mentre Oleh Plotnytskyi punta all’ace n. 300 in Regular Season. Dall’altra Jacopo Larizza festeggia la gara n. 200 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alessandro Toscani a Perugia nel 2023/24

Sebastian Solé (Sir Susa Scai Perugia)- « Siamo contenti di tornare a giocare a casa e ci auguriamo che sia un bel palazzetto e un bell'ambiente. Non era una sorpresa che Prata vincesse contro Monza perchè è una squadra attrezzata molto bene: per essere presenti nel campionato italiano ci vuole una bella squadra e loro sono forti. Ci aspettiamo una partita difficile anche perchè è una squadra nuova e che non conosciamo ».

Allianz Milano - Acqua Sant'Anna Cuneo

Nel posticipo dell’Allianz Cloud si ritrovano per la terza volta sotto rete, una di fronte all’altra, Allianz Milano e Acqua Sant’Anna Cuneo, con i piemontesi a caccia del primo successo assoluto contro i meneghini. La formazione di casa punta forte sul fattore campo, su una diagonale di qualità e su una settimana trascorsa in palestra a lavorare a testa bassa per alzare il livello dopo la sconfitta netta subita a Cisterna di Latina. Con tanta amarezza per l’epilogo, ma al tempo stesso con la soddisfazione di aver fatto sudare sette camicie ai Block Devils con il suo gioco aggressivo e performante, la formazione piemontese si presenta in un campo difficile con il proposito di giocare a testa alta. Un ex per parte nei roster: Damiano Catania e Leandro Mosca. Tatsunori Otsuka da una parte e Nathan Feral dall’altra hanno la possibilità di scalare la classifica dei migliori realizzatori nelle rispettive squadre. Il giapponese attualmente è sedicesimo nella classifica assoluta degli ambrosiani, mentre il francese è dodicesimo nella graduatoria all-time dei cuneesi, guidata dal centrale Lorenzo Codarin. Tra i padroni di casa Georgi Tatarov è a 21 punti dai 500 in SuperLega.Per Milano, al debutto casalingo in una stagione caratterizzata da un organico profondamente rinnovato, sarà l’occasione per cercare i primi punti e trovare maggiore continuità. Cuneo, al primo impegno esterno del campionato, punta invece a ripartire dalla prestazione offerta contro Perugia. Tra gli incroci in campo, quello tra il capitano milanese Damiano Catania, ex Cuneo nella stagione 2020/21, e il centrale piemontese Leandro Mosca, che ha vestito la maglia di Milano dal 2020 al 2022.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Allianz Milano)

EX: Damiano Catania a Cuneo nel 2020/21; Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22

Santiago Orduna (Allianz Milano) « Domenica giocheremo la prima partita in casa, una gara molto importante per noi, anche per riscattarci dopo la prestazione di Cisterna. In settimana abbiamo avuto il tempo per lavorare, capire che cosa non è andato bene e su che cosa dobbiamo ancora concentrarci. Siamo consapevoli di quello che è successo, ma guardiamo avanti, perché ci aspetta un avversario molto tosto come Cuneo, che ha disputato un'ottima partita contro Perugia. La squadra di coach Battocchio è molto aggressiva, soprattutto in battuta e in attacco. Ha terminali offensivi importanti sui quali convogliare il gioco e dovremo sicuramente prestare molta attenzione. Sarà una partita particolare, perché è la prima davanti al nostro pubblico, che sarà molto importante per noi. Invitiamo tutti i tifosi, i milanesi e gli amanti della pallavolo a venire a sostenerci: abbiamo bisogno di loro. Sono sicuro che lotteremo fino alla fine e cercheremo di portare a casa una vittoria di cui abbiamo bisogno. Durante tutta la preparazione abbiamo lavorato molto bene e svolto ottimi allenamenti. Penso che la strada sia quella giusta, ma in partita dovremo fare qualcosa in più, rimanere uniti e lottare su ogni pallone fino alla fine. La strada tracciata dal nostro coach Falasca e dal presidente Fusaro è sicuramente quella giusta dobbiamo solo percorrerla ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI ANDATA

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Cisterna Volley Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Serafin Denis

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Rana Verona Arbitri: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova Arbitri: Simbari Armando, Giglio Anthony

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Vagni Ilaria, Giardini Massimiliano

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Piana Rossella, Scotti Paolo

Domenica 25 ottobre 2026, ore 19.00

Allianz Milano – Acqua Sant’Anna Cuneo Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Cerra Alessandro

LA CLASSIFICA

Cisterna Volley 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Itas Trentino 3, Cucine Lube Civitanova 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Sir Susa Scai Perugia 2, Acqua Sant’Anna Cuneo 1, Vero Volley Monza 0, Rana Verona 0, Valsa Group Modena 0, Pallavolo Padova 0, Allianz Milano 0.