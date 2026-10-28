Perugia supera Padova in tre set nell'anticipo dell'11a
PERUGIA- L’anticipo dell’11° turno di Regular Season di SuperLega Credem Banca, disputato questa sera in virtù della prossima partecipazione di Sir Susa Scai Perugia al prossimo Mondiale per Club, sorride ai padroni di casa, che superano per 3-0 (25-21, 29-27, 25-19) Pallavolo Padova. Sono quindi otto i punti in classifica per la squadra di Angelo Lorenzetti, mentre rimane ferma a quota zero la formazione allenata da Jacopo Cuttini. Oltre 3.200 i tifosi presenti al Pala Barton Energy questa sera, con Ferre Reggers premiato MVP dell’incontro.
Qualche novità nei due sestetti iniziali: Lorenzetti si affida a Henno e Gaggini, Cuttini dà fiducia a Mills. Nel primo set Pallavolo Padova prova a rimanere agganciata al treno Sir Susa Scai Perugia, ma la squadra di casa nel finale allunga e chiude il parziale con la pipe di Semeniuk. Diverso il canovaccio del secondo set, soprattutto nei momenti finali: Cuttini fa entrare Golzadeh che lo ripaga con un break che costringe Perugia ai vantaggi e fa sognare Padova (2 gli ace dell’opposto iraniano), ma il decisivo errore in attacco di Bristot permette ai Block Devils di portarsi sul 2-0.
Nel terzo set le due squadre procedono punto a punto per buona parte del parziale, ma nel finale sono i padroni di casa ad accelerare e a portarsi a casa i tre punti, con l’errore al servizio di Pellacani che fa calare il sipario sul match.
Il top scorer di serata è il brasiliano Leo Lukas Leodolter, in forza a Padova, che chiude con 17 punti centrando la miglior prestazione realizzativa da quando è in Italia; alle sue spalle Ferre Reggers (16), mentre chiude il podio la coppia formata da Kamil Semeniuk e Mattia Orioli (12 punti ciascuno). Al servizio brilla lo schiacciatore polacco (3 ace), mentre a muro fa la voce grossa Agustin Loser (3 block per il centrale argentino).
Le due squadre torneranno in campo nel weekend per il 3° turno di campionato: Sir Susa Scai Perugia sarà di scena sabato 31 ottobre a Monza contro la Vero Volley, alle ore 18.00, mentre Pallavolo Padova si prepara per la trasferta in casa dell’Allianz Milano, in programma alle 18.00 di domenica 1 novembre.
I protagonisti
Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)- « Secondo me la chiave di questa partita è che siamo sempre stati lì. Loro non hanno mollato, però l'importante è che non lo abbiamo fatto neanche noi. Non è stato sempre facile perchè loro spingono a tutto fuoco e rischiano, poi tocca a noi stare calmi e controllare il ritmo della partita; non siamo ancora lì dove vogliamo essere, ma stiamo arrivando a un buon livello. Nel finale del secondo set la differenza l'ha fatta l'esperienza. Noi lavoriamo tantissimo in allenamento nel non subire due o tre break a fila, ma sono stati bravi anche loro in battuta ».
Joscha Kunstmann (Pallavolo Padova)- « Le tre gare giocate finora sono state contro avversari davvero forti, e sono contento di vedere che in queste partite siamo decisamente migliorati. Oggi dispiace molto non aver portato a casa il secondo set, però abbiamo dimostrato di poter competere con loro, e questo fa vedere cosa può succedere in futuro ».
Il tabellino
SIR SUSA SCAI PERUGIA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 29-27, 25-19) –
SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Henno 9, Sanguinetti 7, Reggers 16, Semeniuk 12, Loser 9, Solé 0, Kollator 0, Gaggini (L). N.E. Loreti, Cappadona, Plotnytskyi, Hosseini, Crosato. All. Lorenzetti.
PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 2, Orioli 12, Kunstmann 3, Mills 7, Leodolter 17, Truocchio 2, Uliana (L), Golzadeh 2, Bristot 0, D’Amico (L), Pellacani 3. N.E. Ruzza, Rinaldi, Bergamasco. All. Cuttini.
ARBITRI: Verrascina, Clemente.
Durata set: 25′, 35′, 23′; tot: 83′.
MVP: Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)
Spettatori: 3294
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