Perugia supera Padova in tre set nell'anticipo dell'11a

Qualche novità nei due sestetti iniziali: Lorenzetti si affida a Henno e Gaggini, Cuttini dà fiducia a Mills. Nel primo set Pallavolo Padova prova a rimanere agganciata al treno Sir Susa Scai Perugia, ma la squadra di casa nel finale allunga e chiude il parziale con la pipe di Semeniuk. Diverso il canovaccio del secondo set, soprattutto nei momenti finali: Cuttini fa entrare Golzadeh che lo ripaga con un break che costringe Perugia ai vantaggi e fa sognare Padova (2 gli ace dell’opposto iraniano), ma il decisivo errore in attacco di Bristot permette ai Block Devils di portarsi sul 2-0.

Nel terzo set le due squadre procedono punto a punto per buona parte del parziale, ma nel finale sono i padroni di casa ad accelerare e a portarsi a casa i tre punti, con l’errore al servizio di Pellacani che fa calare il sipario sul match.

Il top scorer di serata è il brasiliano Leo Lukas Leodolter, in forza a Padova, che chiude con 17 punti centrando la miglior prestazione realizzativa da quando è in Italia; alle sue spalle Ferre Reggers (16), mentre chiude il podio la coppia formata da Kamil Semeniuk e Mattia Orioli (12 punti ciascuno). Al servizio brilla lo schiacciatore polacco (3 ace), mentre a muro fa la voce grossa Agustin Loser (3 block per il centrale argentino).

Le due squadre torneranno in campo nel weekend per il 3° turno di campionato: Sir Susa Scai Perugia sarà di scena sabato 31 ottobre a Monza contro la Vero Volley, alle ore 18.00, mentre Pallavolo Padova si prepara per la trasferta in casa dell’Allianz Milano, in programma alle 18.00 di domenica 1 novembre.

I protagonisti

Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)- « Secondo me la chiave di questa partita è che siamo sempre stati lì. Loro non hanno mollato, però l'importante è che non lo abbiamo fatto neanche noi. Non è stato sempre facile perchè loro spingono a tutto fuoco e rischiano, poi tocca a noi stare calmi e controllare il ritmo della partita; non siamo ancora lì dove vogliamo essere, ma stiamo arrivando a un buon livello. Nel finale del secondo set la differenza l'ha fatta l'esperienza. Noi lavoriamo tantissimo in allenamento nel non subire due o tre break a fila, ma sono stati bravi anche loro in battuta ».

Joscha Kunstmann (Pallavolo Padova)- « Le tre gare giocate finora sono state contro avversari davvero forti, e sono contento di vedere che in queste partite siamo decisamente migliorati. Oggi dispiace molto non aver portato a casa il secondo set, però abbiamo dimostrato di poter competere con loro, e questo fa vedere cosa può succedere in futuro ».

Il tabellino

SIR SUSA SCAI PERUGIA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 29-27, 25-19) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Henno 9, Sanguinetti 7, Reggers 16, Semeniuk 12, Loser 9, Solé 0, Kollator 0, Gaggini (L). N.E. Loreti, Cappadona, Plotnytskyi, Hosseini, Crosato. All. Lorenzetti.

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 2, Orioli 12, Kunstmann 3, Mills 7, Leodolter 17, Truocchio 2, Uliana (L), Golzadeh 2, Bristot 0, D’Amico (L), Pellacani 3. N.E. Ruzza, Rinaldi, Bergamasco. All. Cuttini.

ARBITRI: Verrascina, Clemente.

Durata set: 25′, 35′, 23′; tot: 83′.

MVP: Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3294