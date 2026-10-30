Monza-Perugia è l'anteprima della terza giornata di andata

ROMA- E' alle porte la terza giornata di andata di Superlega che segue di pochi giorni l'anticipo dell'11° turno che ha visto Sir Susa Scai Perugia travolgere in casa la Pallavolo Padova . Nel fine settimana del 31 ottobre e 1 novembre. Tutti i match sono visibili in live streaming su VBTV, due gare vanno anche in diretta su DAZN e una partita anche in diretta su Rai Sport.

Sabato, alle 18.00, con diretta DAZN, Vero Volley Monza va a caccia dei primi punti in campionato in un impegno che si preannuncia complicato: di fronte ci sono i Campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia, reduci dal match infrasettimanale, ma forti di una rosa profonda e attrezzata.

Telecamere di DAZN anche in Emilia dove a inseguire il primo squillo, domenica 1 novembre, alle 17.00, è Valsa Group Modena, che dopo due delusioni vuole muovere la classifica contro una squadra in ripresa come Rana Verona.

Prima battuta alle 18.00 dello stesso pomeriggio per gli altri quattro incontri. Il PalaCrisafulli apre le porte alle telecamere di Rai Sport nella sfida tra la neopromossa Tinet Prata di Pordenone e Itas Trentino, una delle tre squadre a punteggio pieno, con Marco Caronna che racconterà l’andamento del match su Radio Lattemiele. In esclusiva VBTV le altre tre sfide. Confronto evocativo in Piemonte tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cucine Lube Civitanova, con il team di casa reduce da due maratone dall’epilogo amaro, fruttate comunque 2 punti in classifica, e gli ospiti a punteggio pieno in buona compagnia. Tra le tre squadre a 6 punti sgomita anche Gas Sales Bluenergy Piacenza, che fa visita a Cisterna Volley per una delle sfide più spettacolari del fine settimana, con diretta anche su Rai Radio Uno grazie agli interventi di Manuela Collazzo. Grandi numeri e attaccanti dal braccio caldo come l’opposto belga Basil Dermaux nella sfida tra Allianz Milano e Pallavolo Padova. I meneghini, alla seconda partita interna di fila, vogliono confermarsi dopo il tie-break vinto contro Cuneo, mentre i veneti cercano ancora il primo sorriso.

TUTTE LE SFIDE

Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia

Alla seconda sfida consecutiva nel proprio quartier generale, Vero Volley Monza vuole sfruttare l’energia dell’Opiquad Arena e cerca i primi punti della stagione dopo gli stop con Prata e Verona in quattro set. Di fronte c’è una rivale che nella scorsa stagione ha conquistato numerosi titoli. Sir Susa Scai Perugia, che dopo il tie-break vinto a Cuneo ha ritrovato smalto con le vittorie interne contro Prata nel 2° turno e contro Padova nell’anticipo dell’11ª giornata (anticipo dovuto alla partecipazione al Mondiale per Club degli umbri), ha dalla sua la storia: in 46 precedenti i successi sono 38 per gli umbri e 8 per Monza. Le due squadre sono state anche protagoniste della Finale Scudetto 2023/24, vinta dai Block Devils in Gara 4. Tre gli ex in campo: da una parte Thomas Beretta, dall’altra Marco Gaggini e Oleh Plotnytskyi. Tra i brianzoli Jacopo Massari cerca il muro n. 100 in carriera, tra i bianconeri Sebastian Solé ha nel mirino l’800° muro in SuperLega mentre Giovanni Sanguinetti sente vicino il traguardo dei 1.000 punti nella massima serie.

PRECEDENTI: 46 (8 successi Vero Volley Monza, 38 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Marco Gaggini a Monza nel 2021/22, 2023/24, 2024/25; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19

Pierre Perin (Vero Volley Monza)- « C'è sicuramente un po' di rammarico per come è andata la partita di domenica scorsa contro Verona. Da atleti si vuole sempre vincere e, da come abbiamo iniziato la gara, si vedeva chiaramente che volevamo portarla a casa. Però non abbiamo molto tempo per restare fermi a pensare al passato, quindi dobbiamo portarci dietro le cose positive che abbiamo fatto e lavorare su ciò che non ha funzionato al meglio. Siamo in SuperLega, dove il set non è finito finché non cade l’ultima palla. Adesso pensiamo a Perugia, la squadra più forte del mondo e per questo una partita entusiasmante per noi. Sarà un’occasione per capire ulteriormente a che punto siamo del nostro percorso. Credo che dovremo giocare liberi, divertirci e goderci una partita di questo livello. Daremo sicuramente tutto e vedremo cosa succederà. Il mio esordio ufficiale all'Opiquad Arena? È stato fantastico. Ero davvero emozionato all’idea di giocare finalmente in casa, davanti ai nostri tifosi, e il loro sostegno è stato incredibile. Spero che continuino a sostenerci fino alla fine della stagione e noi, da parte nostra, daremo sicuramente il 100% in ogni partita per loro ».

Valsa Group Modena - Rana Verona

Punti importanti in palio tra Valsa Group Modena e Rana Verona. Gli emiliani sono ancora fermi al palo e non possono permettersi di compromettere la stagione con una prima parte anonima di Regular Season, mentre gli scaligeri si sono rialzati in Brianza dopo la sconfitta all’esordio casalingo contro la loro “bestia nera”, la Lube. I precedenti sorridono ai gialli, con 39 vittorie a 13 in 52 incroci, ma il momento storico è propizio per la formazione veneta. I padroni di casa devono ancora vincere il loro primo set nella nuova stagione, mentre Verona ha ritrovato gioco e morale. Il match è ricco di ex. Il tecnico Fabio Soli è stato a Modena nel biennio 2010/11-2011/12. Con lui gli emiliani ritrovano altri tre ex: Simone Anzani (1 ace ai 100 nelle Regular Season), Paul Buchegger e Micah Christenson. Sull’altro fronte Thomas Jaeschke (3 ace dai 100 in SuperLega) ha giocato a Verona per quattro stagioni. Tra i modenesi Gabriele Di Martino è a 3 muri dai 300 in SuperLega. Tra gli ospiti Francesco Sani è a 5 punti dai 500 con la maglia di Verona, tutti siglati in SuperLega.

PRECEDENTI: 52 (39 successi Valsa Group Modena, 13 successi Rana Verona)

EX: Thomas Jaeschke a Verona nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Simone Anzani a Modena nel 2018/19, 2024/25, 2025/26; Paul Buchegger a Modena nel 2020/21, 2024/25, 2025/26; Micah Christenson a Modena nel 2018/19, 2019/20, 2020/21 - Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « Verona è una squadra molto forte, con individualità importanti come Keita e Mozic. È una formazione che si esalta quando prende fiducia e diventa particolarmente difficile da affrontare. Giocheremo però davanti al nostro pubblico e vogliamo sfruttare la spinta del PalaPanini per provare a imporre il nostro gioco. Serviranno attenzione, grinta e determinazione, con l'obiettivo di offrire una prestazione convincente e conquistare un risultato positivo ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Arriviamo a Modena dopo una buona settimana di lavoro, durante la quale abbiamo mostrato una crescita costante sia sotto il profilo tecnico e del gioco espresso in allenamento, sia per quanto riguarda l'impegno della squadra e la capacità di rimanere concentrata sugli obiettivi. C'è la volontà di proseguire lungo questo percorso di crescita. Nelle ultime due partite abbiamo incontrato diverse difficoltà, ma per noi è importante imparare a gestire anche queste situazioni, perché a Modena ci aspetta una sfida complicata, sia per il valore dell'avversario sia per l'ambiente ».

Tinet Prata di Pordenone - Itas Trentino

Gli appassionati friulani di pallavolo attendono da tempo con interesse il confronto inedito tra Tinet Prata di Pordenone e Itas Trentino al PalaCrisafulli. Dopo il successo interno in quattro set contro Monza all’esordio, la neopromossa si è arresa alla Sir al Pala Barton Energy. Ora si prepara per una sfida impegnativa sul proprio campo, contro una delle squadre più titolate della massima serie. I gialloblù di Marcelo Mendez, anche grazie alla rinascita di Alessandro Michieletto, finora non hanno sbagliato un colpo e hanno 6 punti come Civitanova e Piacenza dopo i successi pieni confezionati sul campo di Modena e in casa contro Cisterna al termine di due partite dall’elevato tasso di difficoltà. Per Nicola Zonta sarà anche un gradito ritorno nella regione d’origine, come ha sottolineato con entusiasmo alla vigilia. Tre gli ex tra i padroni di casa, tutti con un passato a Trento: Wout D’Heer, Alberto Pol e Federico Frassanella Midolo. Tra i friulani Terpin è a 15 punti dai 1.500 con la maglia di Prata. Tra gli ospiti Riccardo Sbertoli è a 4 muri dai 300 in SuperLega, mentre a Elia Bossi bastano 6 punti per timbrare quota 1.000 in SuperLega. Daniele Lavia è a 21 punti dall’aggancio a Osmany Juantorena nella classifica all time dei migliori realizzatori di Trento.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Federico Frassanella Midolo a Trento nel 2025/26; Alberto Pol a Trento nel 2020/21

Jernej Terpin (Tinet Prata di Pordenone)- « Per me a Perugia è stata personalmente una grande emozione poter esordire in SuperLega da titolare. Ad essere sinceri è stata una partita che ho sognato di giocare tutta l'estate. Farlo con una cornice di quasi 5.000 spettatori è stato splendido. Con l'Itas Trentino sarà una gara simile a quella con Perugia per le qualità tecniche che la squadra di Mendez metterà in campo. Sono anni che Trento è una delle squadre più forti d'Italia, ma anche d'Europa e del mondo e quindi sarà un altro match nel quale non dovremo mollare un attimo, cercando di resistere, senza perdere lucidità e fiducia quando inevitabilmente il loro gioco salirà di livello. Vogliamo divertirci, come abbiamo fatto a Perugia e sono convinto che il pubblico sarà il nostro uomo in più in campo ».

Nicola Zonta (Itas Trentino)- « Domenica giocheremo a Pordenone, nella mia regione di origine, e la cosa mi fa particolarmente piacere perché era da tanto tempo che il Friuli non poteva contare su di una squadra nella massima serie. Troveremo sicuramente un ambiente entusiasta e una squadra determinata ad ottenere la salvezza il prima possibile. Ritroverò sottorete giocatori come Katalan e Terpin, che conosco bene ».

Acqua Sant'Anna Cuneo - Cucine Lube Civitanova

La sfida tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cucine Lube Civitanova richiama i fasti della pallavolo cuneese. I padroni di casa cercano il primo successo stagionale dopo due sconfitte al tie-break. Nei primi due incontri hanno mostrato le proprie qualità, ma non sono riusciti a sfruttare le occasioni decisive, conquistando un punto contro Perugia e uno contro Milano. Non è affatto mancata la concretezza a Civitanova, che invece ha sfruttato le disattenzioni di Verona al Pala Magis esordendo con un 3-0 corsaro in campionato e ripetendosi in casa contro Padova grazie a una batteria di specialisti dai nove metri in grado di indirizzare i set. Un ex per parte in campo: Poriya Hossein Khanzadeh e Francesco Bisotto, quest’ultimo oggi impegnato nella discussione della tesi di laurea e nativo proprio di Cuneo. Traguardo speciale nel mirino per Mattia Bottolo, che si avvicina al 18° posto di Jiri Kovar nella classifica all time dei marcatori biancorossi.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Poriya Hossein Khanzadeh a Lube nel 2024/25, 2025/26; Francesco Bisotto a Cuneo nel 2020/21, 2021/22, 2022/23

Poriya Hossein Khanzadeh (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Civitanova è un’ottima squadra, molto forte, dovremo giocare con tutte le nostre forze contro di loro. Sarà una partita molto dura, dovremo mantenere la concentrazione al massimo. Penso che i tifosi possano darci ancora più carica per giocare: nella partita contro Perugia ci hanno sostenuto tantissimo e ci hanno dato una grande mano. Chiedo loro di venire sempre più numerosi alle partite e di sostenere la squadra e la città ».

Francesco Bisotto (Cucine Lube Civitanova)- « A Cuneo ho mosso i primi passi nella pallavolo ed è sempre una gran bella emozione tornare nella mia terra e ritrovare così tanti amici. Sul piano sportivo abbiamo la certezza di dover tenere alto il livello perché affrontiamo una squadra ben strutturata che ha dato un saggio delle sue qualità nei primi due turni e che può creare problemi a qualsiasi rivale. Dalla nostra parte della rete siamo carichi e convinti dei nostri mezzi. Sarà poi il campo a dare il verdetto ».

Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Piacenza

In terra pontina si affrontano due formazioni che hanno finora mostrato una pallavolo di alto livello, grazie a idee chiare, qualità e affiatamento. I laziali, vittoriosi per 3-0 all’esordio contro Milano, sono poi usciti sconfitti in tre set nella roccaforte trentina, cedendo ogni parziale di misura. A Cisterna si presenta Piacenza, che non ha ancora concesso set agli avversari proprio come Civitanova e Trento. Dopo la vittoria lampo a Padova, la Gas Sales Bluenergy ha fatto il bis tra le mura amiche nel derby della Via Emilia contro Modena. I precedenti tra i due team sono 7 e la storia parla di sei vittorie emiliane contro un solo successo di Cisterna. L’unico ex del match è il libero Domenico Pace, che ha vestito la maglia di Cisterna nel 2024/25. Tra gli ospiti Gianluca Galassi ha la possibilità di firmare l’attacco vincente n. 1.500 in carriera, mentre Dragan Travica è a 3 muri dai 300 in SuperLega.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Cisterna Volley, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Domenico Pace a Cisterna nel 2024/25

Tommaso Barotto (Cisterna Volley)- « Piacenza è un avversario molto forte. Una squadra completa che può contare su un palleggiatore come Paolo Porro, su centrali di qualità, c’è Bovolenta opposto, Gutierrez schiacciatore e altri bravissimi giocatori. Ci aspetta una battaglia ma noi l’affronteremo in casa: dopo la grande vittoria contro Milano e la bella prestazione di Trento, Piacenza rappresenta un bel banco di prova. In noi c'è la consapevolezza di essere una buona squadra. Ed è divertente giocare in questo collettivo: si vede in campo l’atteggiamento giusto, c’è una voglia pazzesca da parte di tutti di fare bene, tutti ci aiutiamo l’uno con l’altro, chi sta in panchina dà consigli, chi entra e chi esce aiuta il compagno ».

Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Affrontiamo una trasferta impegnativa contro una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Cisterna è un avversario ben organizzato, che soprattutto sul proprio campo sa esprimere una pallavolo intensa e aggressiva. Dovremo essere bravi a imporre fin dall'inizio il nostro ritmo di gioco, mantenendo alta l'attenzione in ogni fondamentale. Arriviamo a questa gara dopo un avvio positivo di campionato e con la consapevolezza di avere ancora ampi margini di crescita. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco e presentarci nelle migliori condizioni possibili. Il nostro obiettivo è dare continuità ai risultati e alle prestazioni, servirà una prova di squadra, con lucidità e uniti nei momenti delicati ».

Allianz Milano - Pallavolo Padova

All’Allianz Cloud si affrontano due squadre a caccia di punti. Milano, dopo la sconfitta sul campo di Cisterna e il successo al tie-break contro Cuneo, vuole dare continuità alla prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico, mentre Padova è ancora a quota zero dopo le due battute d’arresto nette contro Piacenza e Civitanova, partite in cui comunque gli uomini di Jacopo Cuttini hanno mostrato un’identità definita e segnali incoraggianti in vista di una possibile crescita. I precedenti parlano meneghino: 27 le sfide, 20 i successi lombardi, 7 quelli patavini. Un solo ex in campo. Si tratta del palleggiatore evergreen Santiago Orduna, a Padova dal 2013/14 al 2015/16 e oggi a 5 ace da quota 100 in SuperLega. Tra i padroni di casa, invece, Georgi Tatarov è a 15 punti dai 500 in SuperLega e Robertlandy Simon è a 6 punti dai 2.000 nelle Regular Season. Tra gli ospiti Mattia Orioli è a 3 muri dai 100 nelle Regular Season, mentre Francesco D’Amico è alla 200ª presenza nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 27 (20 successi Allianz Milano, 7 successi Pallavolo Padova)

EX: Santiago Orduna a Padova nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Filippo Bartolucci (Allianz Milano)- « Domenica ci aspetta una partita importante contro Padova. Giocheremo in casa e vogliamo sfruttare al massimo il supporto del nostro pubblico. Sarà una partita da affrontare con determinazione e attenzione, cercando di imporre il nostro gioco fin dal primo punto. Nonostante i primi risultati (giocati contro tre squadre molto attrezzate) siamo consapevoli che Padova sia una ottima squadra ben costruita, quindi siamo pronti ad una partita molto combattuta e ad affrontare un avversario che verrà in cerca dei primi punti della stagione. Abbiamo bisogno di tutto il sostegno dei nostri tifosi, per aiutarci in questa sfida, ci aspettiamo una bella spinta dagli spalti dell’Allianz Cloud ».

Arshia Behnezhad (Pallavolo Padova)- « Milano è una buona squadra, la conosciamo e sappiamo che sarà un avversario impegnativo, di quelli che ti obbligano a giocare bene per tutta la partita. Veniamo da tre gare difficili, in cui abbiamo affrontato avversari forti, e adesso credo sia arrivato il momento di concentrarci sulla vittoria. Dobbiamo iniziare a vincere e a farlo con continuità, perché è così che possiamo costruirci una situazione positiva, trovare il nostro ritmo e giocare con più serenità nelle prossime settimane. Andremo a Milano con questa mentalità, sapendo che servirà una prestazione solida da parte di tutti, e spero davvero che riusciremo a portare a casa la partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 31 ottobre 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Carcione Vincenzo, Salvati

Domenica 1 novembre 2026, ore 17.00

Valsa Group Modena – Rana Verona Arbitri: Curto Giuseppe, Santoro Angelo

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino Arbitri: Luciani Ubaldo, Armandola Cesare

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

Acqua Sant’Anna Cuneo – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Rossi Alessandro, Piana Rossella (

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cerra Alessandro, Saltalippi Luca

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Pallavolo Padova Arbitri: Giardini Massimiliano, Brunelli Michele

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 8, Cucine Lube Civitanova 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Itas Trentino 6, Cisterna Volley 3, Rana Verona 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Allianz Milano 2, Acqua Sant’Anna Cuneo 2, Vero Volley Monza 0, Valsa Group Modena 0, Pallavolo Padova 0.

Un incontro in più: Sir Susa Scai Perugia e Pallavolo Padova.