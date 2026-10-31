Perugia sbanca Monza in tre set

Due set chiusi da Perugia con ampio margine e un ultimo parziale in cui la giovane formazione di coach Massimo Eccheli, priva del suo palleggiatore titolare Andrew Rowan, out per la frattura al pollice rimediata quest’estate nel corso degli impegni con la Nazionale, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, spingendo al massimo per riaprire la contesa, trovando il proprio ritmo e combattendo punto su punto per tutto il set. Perugia trova però le giuste contromisure, risolvendo gli scambi lunghi, alzando il muro (saranno 8 i block vincenti al termine del match), crescendo al servizio (6 ace a fronte di un solo servizio vincente dei brianzoli) e rimanendo sempre concentrata sull’obiettivo finale. L’ultimo punto lo firma Oleh Plotnytskyi che chiude il set 22-25. Giannelli amministra il gioco di squadra in maniera equilibrata innescando la coppia di centrali argentina Solè- Loser e mandando in doppia cifra Semeniuk, che chiude il match a 13 punti di cui due ace e due muri e Ferre Reggers, che sarà il miglior realizzatore di giornata con 14 punti, due muri e il 67% di efficacia in attacco.

Capitan Giannelli apre la contesa con un tocco di prima intenzione, risponde Frascio e i primi scambi sono punto a punto. Solè, con un primo tempo e un muro, e Reggers in diagonale segnano il primo strappo e Plotnytskyi consolida con un ace (3-8). Scambi lunghi nella fase centrale ed è l’esperienza di Kamil Semeniuk a guidare i bianconeri verso l’ulteriore allungo (7-5), mentre i padroni di casa, privi del palleggiatore titolare Rowan, sciupano alcune occasioni, specie al servizio. Reggers infila due attacchi consecutivi e Perugia è a +8 (9-17). Il muro dell’opposto belga di casa bianconera su Frascio apre lo sprint finale e la Sir Susa Scai arriva in scioltezza al set point. Monza ne annulla tre, spinta dall’ex Thomas Beretta, ma il servizio di Diego Frascio, che si infrange sulla rete, chiude il parziale 16-25.

È proprio l’opposto di casa Vero Volley ad aprire il secondo set con un attacco vincente, ma dai nove metri non capitalizza il vantaggio. Beretta mura l’attacco di Semeniuk, ma Loser dal centro prima tiene in equilibrio il set, poi segna il sorpasso e amministra il vantaggio. I brianzoli alzano il muro e tornano a contatto, ma continuano a sprecare occasioni dai nove metri. Semeniuk gioca sulle mani del muro brianzolo lungo la parallela e poi difende un pallone finalizzato da Plotnytskyi. Con il muro di Solè su Beretta, due ace del martello polacco e il maniout di Reggers, i Block Devils scavano il solco anche in questo set (8-16). Semeniuk riconquista subito il sideout con un attacco dalla seconda linea e, sempre in pipe, tiene le distanze. I padroni di casa provano a rientrare in partita con il pallonetto del neo entrato Khotsevitch, ma Perugia, con due diagonali fulminee di Reggers, scappa e con un errore in attacco avversario arriva al set point (16-24). Il set si chiude con il servizio out di Khotsevitch 17-25.

I ragazzi di Massimo Eccheli non possono più sbagliare e partono con il piglio giusto nel terzo set, portandosi avanti di tre lunghezze, ma Perugia ricostruisce e con l’ace di Agustin Loser rimette il gioco in pari sul 4-4. Punto a punto, tra i tocchi d’astuzia di Plotnytskyi, la pipe di Semeniuk e i maniout degli attaccanti brianzoli. Monza centra il doppio vantaggio con l’ace di capitan Beretta, ma Perugia non concede nulla e con l’attacco di Solè e il muro di Giannelli ristabilisce la parità (10-10). Altro ace di Semeniuk, poi Plotnytskyi risolve lo scambio del sorpasso (11-12). Reggers consolida con un moster block e il capitano bianconero ribadisce il vantaggio con un servizio vincente (13-16). Arriva l’ace anche per Diego Frascio; Solè mantiene il doppio vantaggio, ma i padroni di casa provano fino in fondo a prendersi il set, con il muro del giovane opposto su Plotnytskyi. Il finale è di nuovo punto a punto. Con due maniout di Reggers e uno di Plotntytskyi, che trova il varco tra le mani del muro avversario, Perugia centra l’allungo decisivo, ma Monza non molla e torna a contatto nel momento clou (22-23). Giannelli innesca Plotnytskyi che con una super diagonale aggancia il set point e poi con lo stesso colpo d’attacco chiude 22-25.

I protagonisti

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « È stata una partita a senso unico. Questa sera non abbiamo messo in campo la stessa grinta e lo stesso gioco che avevamo dimostrato nei primi due set contro Verona. Perugia al momento è la squadra più forte che ci sia, quindi quando la si affronta o dai il massimo o succede quello che si è visto questa sera. Loro erano tranquilli e di conseguenza sono riusciti ad esprimere un gioco pulito e ordinato. Noi non siamo la squadra dei primi due set, siamo la squadra dell’ultimo set dove abbiamo combattuto e abbiamo messo in difficoltà Perugia; è stato un peccato vedersi scappare il parziale sul finale e non essere riusciti ad allungare la partita. In questo momento il divario è evidente: noi continueremo a lavorare per cercare di proseguire il campionato nel miglior modo possibile e anche per capire che squadra siamo. Ripartiremo già mercoledì contro Cuneo, squadra che sta giocando molto bene, e non sarà quindi una partita semplice ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)- « Penso che nei primi due set noi abbiamo fatto bene in battuta, difesa e a muro. Soprattutto abbiamo toccato tanto, mentre loro hanno sbagliato un po' in battuta, perchè poi abbiamo visto che quando loro nel terzo set hanno trovto il ritmo la partita ha avuto un andamento diverso. Noi siamo soddisfatti perchè abbiamo messo in campo quello che ci eravamo prefissati di fare, ora lavoriamo e andiamo avanti. A livello di battuta il match è andato bene, abbiamo messo a segno dei breakpoint che ci hanno aiutato a blindare il risultato. Ora il coach analizzerà la partita, troveremo sicuramente qualcosa in cui dobbiamo ulteriormente migliorare e torneremo subito in palestra a lavorare ».

Il tabellino

VERO VOLLEY MONZA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (16-25; 17-25; 22-25)

VERO VOLLEY MONZA: Velichkov 11, Frascio 11, Bonacchi, Morazzini (L), Mapelli 1, Massari 1, Valgiovio, Petkov 5, Beretta 3, Khotsevitch 7, Perin 2. N.E. Fall, Pesaresi (L), Ceban. All.: Eccheli

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Reggers 14, Loser 8, Loreti (L), Solé 7, Kollator, Semeniuk 13, Plotnytskyi 9. N.E.: Gaggini, Henno, Cappadona, Sanguinetti, Hosseini, Crosato. All.: Lorenzetti

Arbitri Carcione, Salvati

Durata set: 25′, 25′, 31′. Tot. 81′

MVP: Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 2436

Vero Volley Monza: battute vincenti 1, battute sbagliate 14, muri 6, errori 20, attacco 41%

Sir Susa Scai Perugia: battute vincenti 6, battute sbagliate 11, muri 8, errori 14, attacco 54%