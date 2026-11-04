Perugia e Civitanova vincono in casa, tre partite chiuse al tie break

ROMA- Si è giocata questa sera la 4a giornata di Superlega che ha fatto registrare le vittorie interne di Perugia e Civitanova e successo al tie break di Trento, Verona e Monza.

Primo turno infrasettimanale per la Regular Season di SuperLega Credem Banca: nella serata di oggi è andata in scena la 4ª giornata di campionato, con diversi risultati a sorpresa ma tutti accomunati da emozioni e grandi giocate.

Non sbaglia l’appuntamento casalingo Sir Susa Scai Perugia, ancora imbattuta in questo inizio di Regular Season: i Campioni d’Italia in carica superano 3-0 una Cisterna Volley capace di tenere testa ai Block Devils soprattutto nel primo set. Nel giorno in cui il palleggiatore Stefano Cappadona marca il suo esordio dall’inizio tra le fila dei perugini, è Ferre Reggers a prendersi la scena con 17 punti totali. In doppia cifra, tra i pontini, Giulio Magalini (12 punti).

In scia a Perugia in classifica c’è Itas Trentino, che per la prima volta in stagione è costretta a cedere dei set: contro Gas Sales Bluenergy Piacenza il match, tiratissimo e imprevedibile, termina solamente al tie-break, con i dolomitici capaci di imporsi nel parziale decisivo anche grazie ad un turno in servizio di Theo Faure che ha dato la svolta al match. Brillano l’opposto francese (17 punti) e Alessandro Bovolenta, che trascina i suoi con 16 punti totali. Primo stop per Piacenza, mentre Trento rimane imbattuta.

Termina al tie-break anche Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza, con i brianzoli che si portano a casa la prima vittoria stagionale. Un match lungo e tirato, con l’inerzia della sfida inizialmente a favore della formazione di Eccheli, prima della parziale rimonta firmata Cuneo a cui ha fatto seguito il punto decisivo del match siglato da Diego Frascio, che ha fatto calare il sipario sulla sfida. Per i padroni di casa a fare la voce grossa è stato Nathan Feral (31 punti e career high per l’opposto francese), dall’altra parte della rete da applausi la prestazione proprio di Frascio, che chiude con 27 punti siglati.

Partita per cuori forti quella dell’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, con secondo e terzo set che si chiudono ai vantaggi: sono i cucinieri che conquistano l’intera posta in palio approfittando di un Aleksandar Nikolov da 35 punti (career high per il bulgaro in SuperLega). Rimangono zero le sconfitte per Civitanova, mentre Modena incassa il terzo ko di questa stagione: alla formazione di Tubertini non bastano i 14 punti di Meijs e neanche i 16 di Pardo Mati (Personal Best in massima serie per il centrale dei gialli).

Allianz Milano spaventa Rana Verona, ma a vincere è la squadra di Fabio Soli: partono forte i meneghini che si portano a casa i primi due set del match prima del rientro in carreggiata degli scaligeri, che trascinano il match fino al quinto set dove a mettere la parola fine sulla gara è Noumory Keita, che chiude con 31 punti, palma di top scorer del match e titolo di MVP. Sono invece 20 i punti di Basil Dermaux, miglior realizzatore dei meneghini.

L’ultima gara del turno, Pallavolo Padova – Tinet Prata di Pordenone, si disputerà lunedì 16 novembre, alle 20.30, con diretta su Rai Play e VBTV. Nel weekend in arrivo spazio alla 5a giornata di Regular Season: in diretta su Rai Sport il big match di domenica 8 novembre (ore 18.00) tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia.

TUTTE LE SFIDE

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

La Cucine Lube Civitanova mette in cassaforte 12 punti in classifica dopo le prime quattro giornate della Regular Season come nella stagione 2016/17. Nel turno infrasettimanale il team biancorosso s’impone in quattro set (25-23, 29-31, 33-31, 25-21) contro la Valsa Group Modena nel “classico” all’Eurosuole Forum interrompendo il digiuno di successi in campionato contro i gialli che durava dal mese di novembre 2024. Grazie alla vittoria odierna in notturna, favorita anche dalla spinta incessante dei Predators sugli spalti, i vicecampioni d’Italia restano a -2 dalla capolista Perugia, che ha giocato una gara in più.

A trainare i biancorossi in una partita tirata e rocambolesca è Alex Nikolov, MVP della serata e protagonista del suo personal best in SuperLega con 35 punti (66%), di cui 5 al servizio. Prolifici anche Loeppky (14), Bottolo (12), che ha stretto i denti nonostante il mal di stomaco, e Klimes (10). Tra gli ospiti sale in cattedra Mati con 16 punti (6 muri e 2 ace). Porro sigla 15 punti, Meijs mette a referto 14 sigilli. I primi tre set si giocano tutti sul filo dei nervi e dell’equilibrio. Modena spreca nel terzo delle possibilità ai vantaggi e accusa un crollo nella prima parte del quarto atto lasciando libero sfogo agli attaccanti di casa.

I protagonisti

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Non guardo il mio score personale. Stasera mi sentivo molto bene, infuocato, carico e con tanta adrenalina. Sono contento della vittoria perché è arrivata contro una grande squadra, che ha sfoderato un’ottima prestazione contro di noi, specie nel parziale di apertura in cui siamo stati molto bravi a tenere botta. La squadra tutta ha lottato pallone su pallone, non ha mai mollato, e sono fiero di questo gruppo. Le quattro vittorie di fila in campionato? Fanno piacere, chiaro, ma non contano ancora nulla. Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa ».

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena) « Abbiamo dato tutto, dimostrando un buon gioco. Purtroppo il quarto set è iniziato male ma non abbiamo mollato. È bello sapere che possiamo giocare 3 set ad un livello altissimo contro una squadra che punta a vincere tutto. La sconfitta fa male, ma sono contento dei primi tre set che abbiamo disputato ».

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VALSA GROUP MODENA 3-1 (25-23, 29-31, 33-31, 25-21) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 6, Bottolo 12, Klimes 10, Nikolov A. 35, Loeppky 14, Gargiulo 7, Bisotto 0, Balaso (L), Polo 0, Gardini 0, Kujundzic 0, Zoppellari 0. N.E. Howe, Tonkonoh. All. Medei.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 1, Porro 15, Mati 16, Meijs 14, Jaeschke 6, Di Martino 7, Menchetti (L), Bento 2, Perry (L), Barbanti 0, Tauletta 0, Mujanovic 4. N.E. Garello, Russo. All. Tubertini.

ARBITRI: Pozzato, Carcione, Merli.

Durata set: 27′, 35′, 44′, 28′; tot: 134′.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.852

Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley

L’Acqua Sant’Anna Cuneo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. La formazione di Matteo Battocchio lotta per oltre due ore e mezza contro la Vero Volley Monza, ma alla fine deve arrendersi al tie-break: 2-3 il risultato finale, con parziali di 21-25, 23-25, 25-23, 28-26 e 13-15. Una partita combattuta e nervosa, come ci si aspettava alla vigilia, nella quale le due squadre si sono affrontate a viso aperto, alternando momenti di buon gioco a qualche tensione di troppo. A fare da cornice alla sfida i 2.728 spettatori del palazzetto, rimasti con il fiato sospeso fino all’ultimo pallone.

L’equilibrio emerge anche dai numeri: Cuneo chiude con il 42% in attacco contro il 44% di Monza, mentre a muro i piemontesi prevalgono di misura (12-11). Meglio l’Acqua Sant’Anna in ricezione, con il 49% contro il 42% degli avversari, mentre gli ace sono cinque per i padroni di casa e sei per i brianzoli. Alla fine, a decidere una sfida così equilibrata, sono davvero pochi dettagli.

Resta però il rammarico per un’occasione che Cuneo avrebbe potuto sfruttare diversamente, come sottolinea anche l’opposto Nathan Feral: «Il nostro obiettivo oggi era prendere tre punti e alla fine ne abbiamo conquistato soltanto uno. Nei primi due set non siamo riusciti a esprimerci come avremmo dovuto: nel primo praticamente non abbiamo giocato, mentre nel secondo eravamo avanti di quattro punti e non siamo riusciti a chiuderlo. Non è possibile».

Il francese non nasconde la delusione, soprattutto perché la squadra era consapevole di avere le possibilità per portare a casa l’intera posta: «Sapevamo di poter vincere questa partita e di avere il livello per conquistare tre punti. Dobbiamo rivedere quello che non ha funzionato, capire dove abbiamo sbagliato e ripartire. Adesso, però, bisogna guardare avanti: ci aspetta Prata questo fine settimana e dobbiamo andare lì a testa alta, cercando finalmente di prenderci i tre punti».

I protagonisti

Nathan Feral (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Il nostro obiettivo oggi era prendere tre punti e alla fine ne abbiamo conquistato soltanto uno. Nei primi due set non siamo riusciti a esprimerci come avremmo dovuto: nel primo praticamente non abbiamo giocato, mentre nel secondo eravamo avanti di quattro punti e non siamo riusciti a chiuderlo. Non è possibile ».

Diego Frascio (Vero Volley Monza)- « Sono molto felice perché ci siamo sbloccati. Siamo partiti forte nei primi due set, poi loro hanno reagito anche grazie al sostegno del pubblico. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e questa è stata la chiave per il successo. Non è facile giocare qui, la testa e una buona fase di muro-difesa sono stati fondamentali per portare a casa un risultato positivo. Ora pensiamo a Modena, una squadra forte che affronteremo davanti ai nostri tifosi. La strada imboccata è quella giusta, dobbiamo ripartire da questa partita per fare ancora meglio ».

Il tabellino

ACQUA SANT’ANNA CUNEO – VERO VOLLEY MONZA 2-3 (21-25, 23-25, 25-23, 28-26, 13-15) –

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 5, Hossein Khanzadeh 6, Codarin 6, Feral 31, Champlin 10, Mosca 8, Cavaccini (L), Loubeyre (L), Sala 0, Volpe 0, Strehlau 9. N.E. Coscione, Barberio, Giraudo. All. Battocchio.

VERO VOLLEY MONZA: Bonacchi 1, Velichkov 15, Petkov 13, Frascio 27, Khotsevitch 6, Beretta 12, Pesaresi (L), Morazzini (L), Mapelli 0, Massari 0, Perin 0. N.E. Valgiovio, Fall, Ceban. All. Eccheli.

ARBITRI: Lot, Giardini.

Durata set: 26′, 31′, 29′, 36′, 17′; tot: 139′.

MVP: Diego Frascio (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2728

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

La marcia spedita dell’Itas Trentino maschile in SuperLega Credem Banca non si interrompe nemmeno in uno degli appuntamenti più impegnativi di questo inizio di stagione. Questa sera la formazione gialloblù ha superato un primo importante esame di maturità, assicurandosi per 3-2 lo scontro al vertice della classifica previsto per il quarto turno di regular season 2026/27 con la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La sfida fra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno ha infatti premiato i padroni di casa, che hanno sfruttato al massimo proprio il fattore campo per costringere al primo ko quella compagine emiliana che ventiquattro giorni fa a Cagliari, in un test pre-campionato, avevano vinto per 3-0. Stasera alla BTS Arena è andata in maniera differente: per i primi due set i locali sono stati infatti in grado di esprimere una pallavolo bella ed efficace, che ha esaltato i 3.000 spettatori presenti sugli spalti e che ha messo alle corde gli avversari, con Lavia, Michieletto e Faure sugli scudi. Perso allo sprint il terzo parziale che poteva chiudere anticipatamente la contesa, la squadra di Mendez ha dimostrato di saper soffrire: ha perso malamente il quarto periodo, con la Gas Sales Bluenergy che ha premuto sull’acceleratore soprattutto al servizio, ma nel momento più difficile ha saputo rialzarsi. Il tie break ha infatti visto Trento passare dal 3-5 al 15-8 nel giro di pochi minuti: merito del grande carattere sfoderato in questa circostanza, ma anche dell’impatto devastante sulla partita di Adriano; il brasiliano, subentrato nel quarto set a Lavia, ha giocato un ultimo parziale straordinario (9 punti con l’88% in attacco, un muro e un ace), guidando i suoi ad una vittoria complessivamente meritata: prova di maturità superata e classifica che continua a sorridere.

I protagonisti

Adriano (Itas Trentino)- « Sono davvero felice di aver aiutato la squadra in un momento delicato di questo match. E' stata una vittoria importante per noi ma anche per il nostro pubblico, che ci ha sostenuto sino alla fine. C'è ancora da lavorare tanto ma scendiamo in campo sempre per dare il meglio, in allenamento ed in partita ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Nei primi due set non ho nulla da recriminare ai ragazzi, Trento è stata ingiocabile, non ha sbagliato nulla. Il terzo è stato molto difficile ma averlo vinto ci ha dato la spinta per vincere anche il quarto. Il tie break è stato condizionato dalla serie in battuta di Faure, un turno lungo che non ci ha permesso di giocare come possiamo e sappiamo. Torniamo a casa con un punto ottenuto su un campo difficile e qualche recriminazione, bravi i ragazzi a crederci anche quando siamo stati sotto di due set ».

Il tabellino

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Michieletto 14, Resende Gualberto 10, Faure 17, Lavia 13, Nedeljkovic 9, Gollini (L), Roberti 0, Laurenzano (L), Cavalcante 11. N.E. Zonta, Bossi, De Zaiacomo, Torwie. All. Mendez.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 5, Zlatanov 15, Comparoni 2, Bovolenta 16, Robinson 4, Galassi 1, McHenry 9, Leon 1, Pace (L), Brboric 0, Travica 0, Iyegbekedo 3, Gutierrez 13. N.E. Rizzo. All. Boninfante.

ARBITRI: Piana, Puecher.

Durata set: 25′, 22′, 26′, 26′, 13′; tot: 112′.

MVP: Adriano Xavier Cavalcante (Itas Trentino)

Spettatori: 2.942

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley

La Sir Susa Scai Perugia continua la scia di risultati positivi e nel turno infrasettimanale tra le mura amiche regola i conti con Cisterna con un netto (25-22, 25-17, 25-15).

La formazione pontina si dimostra insidiosa in avvio, tenendosi sempre a contatto, spinta dall’esperienza dell’ex schiacciatore bianconero Filippo Lanza, e da un buon cambiopalla, ma i padroni di casa centrano l’allungo decisivo e si prendono il parziale 25-22, per poi condurre con fluidità gli altri due set, chiusi entrambi con ampio margine (25-17, 25-15). I ragazzi di coach Lorenzetti trasferiscono in campo il lavoro quotidiano sulla battuta chiudendo con 8 ace: nell’ultima frazione in particolare, Oleh Plotnytskyi fa lo show dai nove metri con 4 servizi vincenti in avvio che indirizzeranno il set fin da subito. Ottimi anche gli ingressi al servizio di David Kollator che firma anche un ace che si rivelerà decisivo in una fase caldissima del primo set. Vanno a segno dai nove metri anche Semeniuk, che mette la firma sul finale del secondo e terzo set, e Federico Crosato, questa sera titolare al centro con Giovanni Sanguinetti.

La squadra chiude con il 56% di efficacia offensiva e 3 muri. In cabina di regia questa sera il giovane regista Stefano Cappadona, che amministra bene il gioco garantendo equilibrio di squadra. L’mvp anche questa sera se lo prende Ferre Reggers, che chiude con 17 punti e il 71% di efficacia in attacco.

L’attacco di Semeniuk segna il primo punto del match. Equilibrio nei primi scambi, con il maniout di Crosato che segna il sorpasso, ma l’ex Filippo Lanza, lungolinea, pareggia. Cisterna si mostra aggrappata ad ogni pallone fin dalle prime battute e il set procede punto a punto per larghi tratti, con Perugia che trova i breakpoint con gli attacchi di Semeniuk, Plotnytskyi e Reggers. I pontini pareggiano i conti spinti dall’esperienza del loro capitano e centrano il doppio vantaggio, ma il maniout di Semeniuk riporta i Block Devils a contatto in due occasioni (17-18 e 19-20).

David Kollator entra in battuta e con un pesantissimo ace vira il set, Cisterna non molla e torna a contatto con l’attacco di Magalini, ma Ferre Reggers con due maniout consecutivi, su Peng e poi su Magalini, prima aggancia il set point poi chiude 25-22.

I padroni di casa spingono in avvio del secondo parziale e con l’ace di Kamil Semeniuk avanzano 8-3. Mazzone tenta per due volte il primo tempo, ma i Block Devils crescono in difesa e allungano 10-3, poi amministrano il vantaggio; Cisterna prova a rientrare con Magalini che gioca sulle mani del muro bianconero, ma Perugia consolida con l’ace di Crosato (15-7). Lanza e Mazzone sprecano al servizio aumentando il divario con i padroni di casa che con il primo tempo di Crosato volano a +8 (20-12). I pontini provano a riaprire il set con Duflos-Rossi, Tommaso Barotto e Mazzone, ma il gap è troppo ampio e Semeniuk in diagonale ribadisce il vantaggio (22-15). Sul finale il servizio dell’opposto pontino che si infrange nella rete porta Perugia a un passo dal set point, centrato da Plotnytskyi con un muro su Lanza. Chiude Semeniuk con un ace.

Il terzo set si apre nel segno di Oleh Plotnytskyi, devastante dai nove metri con 4 ace. I Block Devils tengono le distanze con fluidità, difendendo con precisione e trovando continuità in fase break. Il muro di Giovanni Sanguinetti prima e di Federico Crosato nello scambio successivo valgono il 17-9. Il numero 22 bianconero va a segno anche in primo tempo e la Sir scava il solco. Applausi del PalaBarton per Luca Loreti che recupera un pallone impossibile al limite del campo, sul finale del set. La diagonale di Reggers traghetta i suoi verso la chiusura: Perugia ha dieci matchpoint, chiude Semeniuk in maniout.

I protagonisti

Stefano Cappadona (Sir Susa Scai Perugia)- « Lo avevamo detto che sarebbe stato un match difficile all'inizio perchè loro avrebbero provato a metterci sotto pressione. Noi siamo stati bravissimi ad uscire da un momento di difficoltà nel primo set: quando eravamo sul 16-14, ci siamo uniti e abbiamo trovato la nostra forza nella squadra. E poi il secondo e terzo set sono stati molto più in discesa, siamo stati più scolti e abbiamo rotto il ghiaccio. Abbiamo fatto la differenza in battuta, cercando di dare continuità al lavoro che stiamo facendo in allenamento e questo ha portato i suoi frutti ».

Filippo Lanza (Cisterna Volley)- « Perugia è una squadra fortissima, ci ha messo grande pressione, e ha ricevuto anche molto bene, con la palla in mano si è esaltata. Da parte nostra c’è rammarico perché quello di buono che avevamo fatto finora lo abbiamo ripetuto solo per un set, nel resto della partita siamo stati in campo passando il tempo per arrivare alla fine. L’entusiasmo della vittoria all’esordio con Milano dobbiamo forse metterlo da parte, tornare coi piedi per terra, e lavorare quotidianamente per ottenere i risultati ».

Il tabellino

PERUGIA-CISTERNA 3-0 (25-22, 25-17, 25-15)

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Gaggini ne, Hennò ne, Gianneli ne, Reggers 17, Loser ne, Cappadona, Loreti (L), Solè, Kollator 1, Semeniuk 12, Plotnytskyi 10, Sanguinetti 6, Hosseini, Crosato 7. All.: Lorenzetti

CISTERNA VOLLEY: Szabo, Magalini 12, Magliano, Peng 6, Barotto 7, Wrobel ne, Lanza 5, Fanizza 1, Pierri (L) ne, Amaranto, Mazzone 4, Duflos-Rossi 4, Tosti, Federici (L). All.: Morato.

Sir Susa Scai Perugia: ace 8, err.batt. 11, ric.prf 32%, att. 58%, muri 3

Cisterna Volley: ace 1, err.batt. 13, ric.prf 12%, att. 42%, muri 5

Arbitri: Santoro, Curto

MVP: Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3540

Rana Verona – Allianz Milano

Arriva dopo una partita infinita la prima vittoria casalinga della stagione per Rana Verona, che getta il cuore oltre l’ostacolo e si impone in rimonta sull’Allianz Milano 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-18, 15-10). Gli ospiti hanno la meglio nei primi due set, poi la squadra di Coach Soli cambia marcia, reagisce con grande aggressività e conquista il successo davanti al pubblico di casa. Keita premiato MVP dopo una prova da trascinatore condita da 30 punti e 4 ace. Ora gli scaligeri sono attesi dal terzo appuntamento della settimana, in programma domenica a Piacenza.



Nello schieramento iniziale Coach Soli punta sulla diagonale principale formata da Motta Paes e Buchegger, con Mozic e Keita in banda e la coppia Anzani-Vitelli al centro. Scanferla, infine, come libero. Aprono Rotty e Simon con il muro, con Keita che firma il primo punto locale. Gli ospiti si rimettono sopra di tre con la palla tagliata da Otsuka: Verona risponde con la diagonale di Keita e il muro di Paes. Rotty colpisce ancora, poi Buchegger trova il mani out, ma Milano alza ancora i blocchi per l’8-13. Gli scaligeri rialzano la testa con i colpi di Keita e l’ace di Paes (15-17). Milano allunga di nuovo con Dermaux, Verona annulla due set point, ma gli ospiti chiudono la frazione. In avvio di secondo è un botta e risposta tra le due squadre con Keita che in pipe risponde a Dermaux. Milano mantiene il vantaggio chiudendo un lungo rally, ma Keita tiene a galla i suoi bucando il muro, prima del pari col muro di Paes (11-11). Glatz colpisce due volte, ma Milano resta lucida e col muro di Dermaux sale ancora di tre. Keita tiene in scia Verona a muro, in attacco e al servizio, ma i meneghini tengono la testa avanti e metto il sigillo sul set.



Nel cambio set l’arbitro assegna un rosso a testa e si riparte sull’1-1 dopo un’inspiegabile attesa di diversi minuti per sistemare le rotazioni. A gioco iniziato, Keita che sale in cattedra in ogni zona del campo, centrando anche la pipe dell’8-5. La gara è accesa, con Milano che rimette in equilibrio con un doppio muro e con un altro blocco va sopra nel punteggio, ma ancora Keita si scatena e firma il controsorpasso. Sani elude il muro, poi Buchegger spara forte dai nove metri e allunga sul 19-15. Milano recupera e ritrova la parità. Verona di nuovo sopra, i lombardi agganciano, ma Keita chiude la frazione in battuta. Il quarto comincia sempre sul piano dell’equilibrio, con Simon che mura e Motta Paes che timbra l’ace prima e si improvvisa attaccante poi per l’8-7. I biancoazzurri recuperano, ma Verona torna avanti: Sani spara in pipe, Buchegger buca da posto due (14-11). Keita alza di nuovo i giri ed entra in serie al servizio, infilando anche due ace che valgono il 19-12. Verona trova l’allungo decisivo e manda la gara al tie-break.



Keita dà il via al quinto col mani-out, poi è Buchegger a usare la stessa arma, con Simon che punge al servizio, accorciando sul 5-4. Buchegger colpisce con una difesa che si stampa sulla riga laterali, poi Milano alza il muro e rimane in scia (7-5). Dopo il cambio campo è Vitelli a bloccare, prima del colpo di Sani e dell’ace di Paes. Keita vola ancora una volta in cielo, Simon annulla il match point, ma il numero 9 chiude i conti.

I protagonisti

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Bene il risultato e bene la reazione in una situazione di semi disperazione. Bene perché abbiamo trovato anche con l'aiuto della panchina quella intensità di gioco che ci serviva e che ci ha permesso di tenere il loro palleggiatore lontano da rete. Adesso prendiamo un giorno di riposo perché avremo due allenamenti per preparare una gara difficile e importante contro Piacenza. E dobbiamo alzare il livello per prendere il ritmo ».

Damiano Catania (Allianz Milano)- «Credo sia giusto guardare il bicchiere mezzo pieno. Adesso abbiamo subito un'altra sfida in casa con Civitanova, quindi dobbiamo portare con noi ciò che di buono abbiamo fatto nei primi due set e, in parte, anche nel terzo. Il quarto e il quinto, invece, ci devono servire da lezione. Esperienze così, in un campionato lungo, sono importanti. Siamo una squadra giovane e tutti questi errori si pagano, ma ci servono per crescere. Era la seconda trasferta e questa volta potevamo riuscire a portare a casa il risultato, ma non ci siamo riusciti. Adesso, come dicevo, si volta subito pagina: domani analizzeremo quello che non è andato nel quarto e nel quinto set, poi si va avanti. È pesata un po' anche quella lunga interruzione alla fine del secondo set. La squadra che è rientrata in campo aveva forse meno grinta, diciamo. Sicuramente il ritmo si è spezzato. C'è stato un vero macello e trovo assurdo che nel 2026 si perda così tanto tempo con un sistema al computer. Questo dispiace a tutti, sicuramente anche agli arbitri, perché non è colpa loro, però forse si poteva gestire un po' meglio ».

Il tabellino

RANA VERONA – ALLIANZ MILANO 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-18, 15-10) –

RANA VERONA: Motta Paes 7, Keita 31, Vitelli 5, Buchegger 16, Mozic 5, Anzani 2, Scanferla (L), Staforini 0, Sani 6, Mol 0, Glatz 2. N.E. Zingel, Christenson. All. Soli.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Otsuka 17, Bartolucci 8, Dermaux 20, Rotty 8, Simon 10, Catania (L), Orduna 0, Corbetta (L), Tatarov 0. N.E. Ichino, Tenorio, Benacchio, Argano. All. Falasca.

ARBITRI: Zavater, Goitre.

Durata set: 30′, 34′, 29′, 24′, 17′; tot: 134′.

MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori: 3257

I RISULTATI

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley 3-0 (25-22, 25-17, 25-15)

Rana Verona – Allianz Milano 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-18, 15-10)

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8)

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena 3-1 (25-23, 29-31, 33-31, 25-21)

Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza 2-3 (21-25, 23-25, 25-23, 28-26, 13-15)

Pallavolo Padova-Tinet Prata di Pordenone si gioca lunedì 16 novembre ore 20.30

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 14, Cucine Lube Civitanova 12, Itas Trentino 11, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Allianz Milano 6, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Valsa Group Modena 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 3, Vero Volley Monza 2, Pallavolo Padova 0.

Un incontro in più: Sir Susa Scai Perugia; un incontro in meno: Tinet Prata di Pordenone

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Cisterna Volley – Pallavolo Padova

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia

Tinet Prata di Pordenone – Acqua Sant’Anna Cuneo

Domenica 8 novembre 2026, ore 20.30

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena