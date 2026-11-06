Domenica pomeriggio va in scena la 5a di andata

ROMA -Terzo turno in una settimana per la Superlega che, dopo il turno infrasettimanale, torna in campo nel weekend per dare vita alla 5a giornata di andata della Regular Season . Dopo le cinque partite giocate mercoledì, con ben tre tie-break finali, il “classico” tiratissimo a Civitanova e lo show casalingo di Perugia, è lecito attendersi emozioni forti anche nei sei incontri del weekend. Intanto in classifica prosegue la leadership dei Block Devils, già a 14 punti ma con una gara in più giocata. Secondo posto solitario per la Lube a quota 12, tallonata da Trento (11), che ha avuto la meglio al quinto set nel match interno con Piacenza.

Si comincia alle 16.00 di domenica con la sfida dell’Allianz Cloud in diretta streaming su DAZN. I padroni di casa di Allianz Milano, reduci dalla rimonta subita al tie-break a Verona, ospitano l’imbattuta Cucine Lube Civitanova, che in casa con Modena ha dato un’ulteriore prova di forza. Il calendario riserva quattro sfide alle 18.00. Il match di cartello tra due team imbattuti va in scena alla BTS Arena con diretta su Rai Sport: Itas Trentino gioca il secondo match consecutivo sul proprio campo e ospita i Campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia. Diretta esclusiva su VBTV per gli altri incontri in simultanea. Cisterna Volley e Pallavolo Padova si giocano punti d’oro per risalire la china, mentre la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona mette di fronte due team ben assortiti e con grandi ambizioni. Tanta fame di punti in Friuli nel confronto tra Tinet Prata di Pordenone e Acqua Sant’Anna Cuneo, con i piemontesi che vogliono sfatare il tabù della prima vittoria stagionale. Affascinante anche il posticipo delle 20.30 in diretta streaming su DAZN: Vero Volley Monza, reduce dal primo successo in campionato, ospita una Valsa Group Modena in forte crescita, tanto sul piano del gioco quanto della mentalità. Tutte le gare saranno visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

La maratona domenicale si apre all’ombra della Madonnina con la sfida che rievoca tante battaglie sportive ai Play Off tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova. Nonostante le 27 vittorie su 36 incroci, i marchigiani hanno perso gli ultimi tre faccia a faccia nelle stagioni regolari all’Allianz Cloud, rifacendosi poi nei confronti della seconda fase. I meneghini hanno ritrovato il filo del gioco dopo il giro a vuoto nel match d’esordio, ma nel gruppo c’è rammarico per la trasferta infrasettimanale persa al tie-break a Verona, dopo essersi portati in vantaggio di due set e aver ceduto in volata nel terzo parziale. Avvio di campionato perfetto per la squadra vicecampione d’Italia. Il record personale in SuperLega di Alex Nikolov, autore di 35 punti, e la capacità del gruppo di reagire con la grinta a un gioco ancora non perfetto hanno consentito ai biancorossi di piegare Modena 3-1. In Lombardia tengono banco i tanti ex: da una parte Santiago Orduna, Robertlandy Simon (3 ace e 5 muri nell’ultima gara) e Davi Tenorio, dall’altra Davide Gardini. Tra i padroni di casa Georgi Tatarov punta i 500 punti in SuperLega, tra gli ospiti Eric Loeppky è a 24 punti dai 2.000 nella massima serie.

PRECEDENTI: 36 (10 successi Allianz Milano, 26 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Santiago Orduna a Lube nel 2024/25, 2025/26; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Davi Tenorio a Lube nel 2024/25, 2025/26; Davide Gardini a Milano nel 2024/25

Robertlandy Simon (Allianz Milano)- « Domenica ci aspetta un’altra gara difficile contro la Lube, una squadra e una società dove ho vissuto un bel periodo della mia carriera e con cui posso dire di aver vinto anche qualcosina, ecco… Mercoledì abbiamo perso una gara bellissima, che abbiamo approcciato molto bene e giocato generalmente bene. Nei primi tre set siamo stati protagonisti, poi non è che abbiamo mollato, però abbiamo subito un po’ di più e non siamo più stati in grado di adattarci al ritmo della partita. Dobbiamo essere attenti ai cambi di velocità: quando gli avversari iniziano a spingere, ci si deve adeguare subito per non perdere contatto. Però sono contento perché abbiamo preso un punto a Verona, in un palazzetto in cui è sempre difficile giocare, e abbiamo fatto vedere cose belle. Adesso tocca a Civitanova in casa. Niente, ci vediamo all’Allianz Cloud per un’altra grande sfida. La Lube è sicuramente una formazione top, ma noi saremo lì per dare battaglia, spinti anche dai nostri tifosi! ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « L'Allianz Cloud è molto insidioso, quindi dobbiamo andare lì con la testa sulle spalle, consapevoli che in SuperLega ogni match presenta tante difficoltà. Abbiamo sfidato Milano alla Jesi Volley Cup, ma mancava Simon, uno dei loro punti di forza. Per me vale la solita regola, pensare alla nostra metà campo. Le ultime partite ci hanno fatto capire di che pasta siamo fatti. Lo spirito è alto per il poker di vittorie, rispetto allo scorso anno siamo più lucidi e sicuri nei momenti topici, ma anche quando siamo sotto nel punteggio. Ora bisogna pensare a una partita alla volta. Soprattutto dobbiamo capire quando forzare la mano e quando essere prudenti. Il servizio è un nostro cavallo di battaglia, ma bisogna trovare un equilibrio. Lavoriamo per migliorare ».

Cisterna Volley - Pallavolo Padova

Al Palasport di via delle Province di Cisterna si misurano due squadre che hanno bisogno di punti per incanalare sui binari giusti la propria stagione. Cisterna Volley ospita Pallavolo Padova per il nono scontro diretto tra le due formazioni. Il bilancio sorride ai pontini, attualmente in vantaggio per 5 vittorie a 3 negli incroci con i padovani. La squadra di casa è ferma ai 3 punti conquistati all’esordio contro Milano, mentre nell’ultimo turno non è riuscita a far valere il proprio gioco nel quartier generale di Perugia. Invece Padova, unica squadra ancora a secco di punti e vittorie, non è scesa in campo nel turno infrasettimanale, ma recupererà la sfida casalinga contro Prata di Pordenone lunedì 16 novembre alle 20.30, con diretta su RaiPlay e VBTV. Record in vista su entrambi i fronti a Cisterna di Latina. Tra i padroni di casa Alessandro Fanizza celebra la 100ª presenza nelle Regular Season e il compagno di squadra Daniele Mazzone è a soli 4 muri dal traguardo dei 600 personali nelle Regular Season. Tra gli ospiti Mattia Orioli è a 2 muri vincenti dai 100 nelle Regular Season e a 5 ace dai 100 in carriera.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Cisterna Volley, 3 successi Pallavolo Padova)

EX: Nessuno

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Quella giocata a Perugia non è stata sicuramente la nostra miglior prestazione, ma credo sia giusto anche riconoscere i meriti dell'avversario che ci ha messo in grande difficoltà dopo un primo set in cui siamo andati bene. Il calendario ci permette di tornare subito in campo, davanti al nostro pubblico. La sfida con Padova rappresenta un'occasione importante per cercare di riscattarci, affrontiamo una squadra ostica, da affrontare con molta attenzione, potendo comunque contare sul prezioso supporto dei nostri tifosi ».

Leonardo Lukas Leodolter (Pallavolo Padova)- « Cisterna è una squadra forte e molto competitiva, con giocatori di qualità e un’identità di gioco chiara, e per questo merita tutto il nostro rispetto. In settimana abbiamo lavorato bene, concentrandoci soprattutto su di noi e su quello che possiamo controllare. Sappiamo che sarà una partita intensa e combattuta, in cui ci saranno momenti difficili da gestire. Lì dovremo essere bravi a restare dentro la gara, rimanere uniti e continuare a giocare la nostra pallavolo. Andiamo in campo pronti e motivati, consapevoli del valore degli avversari ma anche del nostro, e daremo il massimo ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona

La sfida numero 24 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona, con gli emiliani in vantaggio 14 a 9 nei precedenti, mette di fronte due squadre dal grandissimo potenziale. Finora il team di Dante Boninfante è andato sempre a punti ed è quarto in classifica a quota 10, anche se dopo tre vittorie piene e convincenti è arrivata la prima sconfitta stagionale, maturata al tie-break sul campo di Trento con 1 punto comunque incamerato. Un risultato che rallenta la corsa verso la vetta, ma che dà ancora più consapevolezza della propria forza alla società piacentina vista la battaglia sportiva in campo. Il percorso degli scaligeri, invece, prosegue sulle montagne russe. Nelle prime quattro giornate la formazione di Fabio Soli ha alternato sconfitte e vittorie e anche nell’ultimo turno, dove ha chiuso con un successo in rimonta al tie-break grazie ai 31 punti di Noumory Keita, si sono visti i pregi e i difetti di una squadra non ancora padrona del campo, ma volitiva, grintosa e al lavoro per crescere. Sono due gli ex del match: al PalaBancaSport tornano da rivali Leonard Scanferla e il secondo allenatore Matteo De Cecco. José Miguel Gutierrez è a 29 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega, mentre tra i veneti Aidan Zingel è a 11 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 23 (14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 9 successi Rana Verona)

EX: Leonardo Scanferla a Piacenza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 - Allenatori: Matteo De Cecco a Piacenza nel 2022/23, 2022/23

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sarà una gara difficile perché Verona è una buonissima squadra e per noi è sempre stato un osso duro, siamo felici di poter tornare a giocare davanti al nostro pubblico dopo la bella partita con Modena e le due trasferte consecutive. Veniamo da una partita difficile e complicata con Trento in cui ci sono stati spunti negativi ma anche positivi, abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai e capace di reagire nei momenti difficili come quelli che ci sono stati l’altra sera. Adesso abbiamo pochi giorni ma cercheremo di preparare la gara con Verona nel migliore modo possibile, consapevoli che andiamo ad affrontare una nostra rivale diretta e vogliamo fare più punti possibili ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Stiamo crescendo progressivamente, soprattutto in difesa e nell'organizzazione tattica, e dobbiamo avere pazienza, senza cercare soluzioni individuali o forzature nei momenti di difficoltà. Servono maggiore lucidità, continuità in battuta e attenzione in difesa. Piacenza è una squadra completa e pericolosa, con una panchina lunga, il rientro di Robinson e giovani talenti come Zlatanov, che sta dimostrando qualità straordinarie nonostante la giovane età. Può contare inoltre su giocatori di esperienza e qualità come Bovolenta e Gutierrez. Sarà fondamentale metterli in difficoltà con la nostra battuta, cercando di limitare le loro certezze in ricezione ».

Itas Trentino - Sir Susa Scai Perugia

Super sfida alla BTS Arena tra due squadre ancora imbattute in classifica e protagoniste ogni anno di faccia a faccia spettacolari. Itas Trentino, terza forza del torneo a 11 punti, riceve la visita della capolista Sir Susa Scai Perugia, che di punti ne ha 14 con una gara in più disputata (l’anticipo dell’11° turno di campionato). Su 60 precedenti sono state 34 le affermazioni degli umbri e 26 quelle dei trentini. I gialloblù sono reduci da una maratona infrasettimanale vinta al tie-break nella delicata sfida contro Piacenza grazie al contributo di tutti gli attaccanti e alla firma di Adriano, entrato in corsa. I bianconeri, invece, mercoledì hanno dato un’ulteriore prova di forza, con un Ferre Reggers decisivo e migliore in campo, frutto della prova ordinata del palleggiatore Stefano Cappadona, che ha ben figurato all’esordio da titolare contro una formazione ostica come Cisterna, disinnescata al Pala Barton Energy. Nomi illustri tra gli ex: da una parte Flavio Resende Gualberto, dall’altra Simone Giannelli, Sebastian Solé e il tecnico Angelo Lorenzetti. Tra i dolomitici Riccardo Sbertoli cerca il 300° muro vincente in SuperLega mentre Daniele Lavia sogna il sorpasso ai danni di Juantorena nella classifica all-time dei marcatori trentini, tra gli umbri Oleh Plotnytskyi è alla 300ª partita in SuperLega e Giovanni Sanguinetti è a 19 punti personali dai 1.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 60 (26 successi Itas Trentino, 34 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Flavio Resende Gualberto a Perugia nel 2022/23, 2023/24; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Adriano Xavier Cavalcante (Itas Trentino)- « Ci aspetta una grande partita contro una formazione fortissima come Perugia. Daremo il massimo, ben sapendo che non possiamo essere ancora al 100% ma che avremo le nostre possibilità, soprattutto giocando in casa. Dobbiamo essere convinti ma al tempo stesso anche tranquilli perché solo in questo modo potremo giocare una bella partita ».

Angelo Lorenzetti (Sir Susa Scai Perugia)- « Sarà una partita importante perchè ci sono dei punti in palio, prima di tutto per la Coppa Italia; iè una partita bella perchè, essendo Trento una squadra abbastanza "nuova" è la prima volta che affrontiamo un livello di questo tipo e quindi solo affrontandolo e toccandolo questo livello, ti puoi conoscere veramente e capire, E poi deve essere una partita "utile": tutto quello che faremo là sarà per noi spunto di analisi per capire dove stanno le aree di miglioramento e capire se abbiamo già delle aree di forza. Avversari rodati e forti come quelli di Trento ti fanno capire veramente a che punto sei ».

Tinet Prata di Pordenone - Acqua Sant'Anna Cuneo

Dopo 13 scontri diretti disputati tra Serie A3 e Serie A2, Tinet Prata di Pordenone e Acqua Sant’Anna Cuneo si affrontano per la prima volta nella loro storia nella Regular Season di SuperLega Credem Banca. I precedenti registrano il vantaggio dei friulani con 8 vittorie a 5, ma questa sfida è un autentico scontro diretto per la classifica perché entrambe le squadre hanno 3 punti, anche se i padroni di casa non sono scesi in campo nel 4° turno, ma recupereranno lunedì 16 novembre la trasferta a Padova. I rivali piemontesi sono a caccia della prima vittoria in campionato, ma finora hanno sempre venduto cara la pelle e, fatta eccezione per lo stop casalingo in quattro set contro Civitanova, hanno ceduto al tie-break nelle altre partite giocate contro squadre del calibro di Perugia, Milano e Monza. Mercoledì in casa con i brianzoli l’Acqua Sant’Anna ha sfiorato l’impresa monstre recuperando due set di svantaggio per poi inchinarsi al fotofinish del parziale decisivo per la terza volta. Jernej Terpin punta i 1.500 punti con la maglia di Prata, mentre tra gli ospiti Leandro Mosca è a 17 punti dai 500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 13 (8 successi Tinet Prata di Pordenone, 5 successi Acqua Sant'Anna Cuneo)

EX: Nessuno

Jacopo Larizza (Tinet Prata di Pordenone)- « Credo che con Trento, complice anche la spinta di un palazzetto sold-out, abbiamo fatto una prestazione migliore rispetto a quella contro Perugia. Siamo rimasti sempre in partita. Di sicuro non è mancata la volontà di lottare e resistere. Credo che il nostro percorso di crescita si veda. Se vogliamo arrivare a competere con queste corazzate che mirano a grandi obiettivi, dobbiamo migliorare sempre di più. Guardando al match con Cuneo, tecnicamente, uno dei punti chiave sia la tenuta della ricezione perchè sappiamo bene che uno dei loro punti forti è proprio la battuta. Dovremo essere bravi a limitarli, aumentando nel contempo la nostra efficienza in attacco e limando qualche errore. Nel contempo credo che la nostra fase difensiva abbia ancora margini di crescita e possa essere decisiva in una partita come questa ».

Vero Volley Monza - Valsa Group Modena

Il 5° turno della Regular Season si chiude con il posticipo in Brianza tra Vero Volley Monza e Valsa Group Modena. Gli emiliani, che vantano una tradizione favorevole contro la squadra lombarda fatta di 19 vittorie e 9 sconfitte, sono fermi a 3 punti in classifica e affrontano la seconda trasferta consecutiva dopo lo stop in quattro set subito nel braccio di ferro di mercoledì scorso a Civitanova. Il collettivo lombardo, invece, nel quarto turno ha firmato la prima vittoria stagionale, conquistata al tie-break su un campo insidioso come quello di Cuneo, e ha ottenuto i suoi primi due punti portandosi a una lunghezza di ritardo dai canarini. Sul fronte degli ex si registrano due giocatori per squadra: tra i padroni di casa Thomas Beretta e Jacopo Massari (1 muro ai 100 in carriera), tra gli ospiti Gabriele Di Martino e Nik Mujanovic. Lo statunitense Thomas Jaeschke, schiacciatore d’esperienza al servizio di coach Lorenzo Tubertini, festeggia la sua 100ª presenza in SuperLega ed è a soli 3 ace dai 100 nella massima categoria, mentre Luca Porro vede vicino il traguardo dei 500 punti con la maglia di Modena.

PRECEDENTI: 28 (9 successi Vero Volley Monza, 19 successi Valsa Group Modena)

EX: Thomas Beretta a Modena nel 2013/14; Jacopo Massari a Modena nel 2016/17, 2024/25, 2025/26; Gabriele Di Martino a Monza nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Nik Mujanovic a Monza nel 2023/24

Jacopo Massari (Vero Volley Monza)- « Sarà sicuramente una partita difficile. Conosciamo Modena: è una squadra giovane, come la nostra, ma può contare su due o tre giocatori capaci di fare la differenza soprattutto al servizio, creando un volume di gioco importante. Dovremo essere bravi a reggere la pressione e a gestire al meglio queste situazioni. Giochiamo in casa e sarà fondamentale dimostrare di volerci esprimere al meglio nel nostro palazzetto, davanti al nostro pubblico ».

Alberto Casadei (Direttore Sportivo Valsa Group Modena)- « A Monza vogliamo ottenere il miglior risultato possibile, consapevoli che in SuperLega ogni partita è difficile e richiede la massima attenzione. Ogni punto è importante, ma la priorità rimane dare continuità al nostro percorso ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA

Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Puecher Andrea, Saltalippi Luca

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Cerra Alessandro, Zavater Marco

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Cisterna Volley – Pallavolo Padova Arbitri: Piana Rossella, Rossi Alessandro

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona Arbitri: Carcione Vincenzo, Pozzato Andrea

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone – Acqua Sant’Anna Cuneo Arbitri: Brunelli Michele, Simbari Armando

Domenica 8 novembre 2026, ore 20.30

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Verrascina Antonella (

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 14, Cucine Lube Civitanova 12, Itas Trentino 11, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Allianz Milano 6, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Valsa Group Modena 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 3, Vero Volley Monza 2, Pallavolo Padova 0