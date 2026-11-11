Roberto Russo sottoposto ad intervento chirurgico per un'ernia

Il centrale della nazionale e di Modena operato dal neurochirurgo dottor Luca Sacchelli. I tempi di riabilitazione e recupero saranno valutati dallo staff della società gialloblu
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Pubblicato il 11.11.2026, 10:51

1 min

RussoValsa

MODENA- Il centrale della Valsa Modena e della nazionale Roberto Russo è stato sottoposto nella giornata di ieri ad intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia del disco.

L’operazione, eseguita dal neurochirurgo dottor Luca Sacchelli, è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero e il percorso riabilitativo saranno valutati nelle prossime settimane sulla base dell’evoluzione clinica del giocatore. A Roberto vanno i migliori auguri di pronta e completa guarigione.

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