Volley Mercato: Verona ha ingaggiato l'ucraino Denys Veletskyi

Il ventiseienne nazionale del suo paese, andrà a rinforzare il reparto dei centrali a disposizione di Fabio Soli fino al rientro di Cortesia fermo da agosto dopo l'infortunio patito in maglia azzurra 
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Pubblicato il 13.11.2026, 11:09

1 min

VeletskyiRana

VERONA- Denys Veletskyi, ventiseienne centrale ucraino, è un nuovo giocatore della Rana Verona. Il neo acquisto ha firmato con la società scaligera fino al termine della stagione. Il suo ingaggio consentirà al tecnico Soli di sopperire all'assenza di Cortesia, fuori per infortunio.

Nazionale del suo paese, nel corso della sua carriera Veletskyi ha vestito le maglie di Lokomotiv Kharkiv, Novator e Fino Kaposvár, prima di tornare in patria e proseguire il proprio percorso con VC Reshetylivka e SC Prometey Dnipro.

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