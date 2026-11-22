Allianz Milano cede in tre set tra le mura amiche a una Itas Trentino concreta e solida. Il match sfuma in poco meno di un’ora e mezza, ma nel primo e nel terzo parziale la squadra meneghina tiene testa ai dolomitici. Da segnalare i primi punti in SuperLega per il debuttante Federico Argano, classe 2008. Prova di qualità e sacrificio per Michieletto, MVP con 17 punti. Gli interventi di Laurenzano spianano la strada alla regia di Sbertoli per il 100% di Flavio e il 57% di Nedeljkovic. In casa Allianz vanno menzionati i 14 punti di Dermaux e i 13 di Tatarov. Gialloblù superiori a muro e dominanti al servizio. Domenica 29 novembre, per il settimo turno, Trento tornerà in campo alle 15.00 a Verona nel derby dell’Adige, Milano sarà di scena alle 17.00 in Brianza contro Monza.

Vero Volley Monza confeziona un 3-0 corsaro importanza di capitale alla Kioene Arena contro Pallavolo Padova e abbandona l’ultima posizione in classifica. Funzionali all’exploit il nuovo palleggiatore Andrew Rowan e l’esordio dello schiacciatore Axel Larsen, ma soprattutto la prova di Diego Frascio, premiato MVP con 15 punti. I patavini padroni di casa si consolano con la bella prova di Leodolter, che mette a referto 17 sigilli, ma devono fare i conti con il rammarico per la rimonta subita nel secondo parziale a lungo condotto. Le due squadre torneranno sotto rete domenica 29 novembre: i patavini ospiteranno Cuneo alle 17.00, i brianzoli riceveranno la visita di Milano alla stessa ora.

All’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova cancella la Finale di Del Monte® Supercoppa SuperLega e piega 3-0 una Tinet Prata di Pordenone combattiva, seppur con l’opposto Klets in panchina. I biancorossi partono forte spingendo al massimo in tutti i fondamentali. A match in corso Medei concede un po’ di riposo a Loeppky, ma a eccezione di un Howe perfetto, MVP con 5 muri e 8 su 8 in attacco, i compagni calano e Prata ne approfitta per imbrigliare i cucinieri, che reagiscono e restano lucidi nelle volate finali. Tra i friulani solo Bergmann (11 punti) raggiunge la doppia cifra. Settimana impegnativa per Civitanova, che giovedì 26 novembre, alle 20.30, farà visita ai campioni d’Italia di Perugia per l’anticipo del decimo turno, mentre domenica 29 novembre, alle 17.00, ospiterà Piacenza. Prata domenica alle 18.00 ospiterà Cisterna.

In un PalaBancaSport sold out, Gas Sales Bluenergy Piacenza si oppone con ogni mezzo ai campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia, ma per la prima volta dall’inizio della stagione non conquista alcun set. Tutti i parziali sono combattuti, ma i Block Devils, con Reggers (19 punti) ancora MVP, danno l’ennesima dimostrazione di forza, lucidità e concretezza, rimontando anche 5 punti quando serve e sbarrando la strada agli emiliani nelle fasi clou. Tra i biancorossi l’atleta più prolifico è Bovolenta con 13 punti. Piacenza si appresta a disputare un altro big match, ma questa volta in trasferta, per l’esattezza domenica 29 novembre, alle 17.00, all’Eurosuole Forum contro la Lube Volley. Per una modifica del calendario legata alla partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club in Polonia, anche Perugia avrà Civitanova come prossima rivale, ma giovedì 26 novembre (ore 20.30), al Pala Barton Energy, per l’anticipo del decimo turno. La Sir calcherà il proprio campo anche domenica 29 novembre (ore 19.00) per il posticipo del settimo turno contro Modena.

Nel posticipo Valsa Group Modena firma un 3-0 in crescendo contro Cisterna Volley al PalaPanini. Decisive le giocate al servizio e in attacco di Luca Porro, MVP della sfida con 15 punti come il compagno di squadra Mujanovic. Cisterna vende cara la pelle nel primo parziale, perso in volata. Dal secondo set i canarini accelerano per poi procedere a tutto gas in un terzo atto che vede i pontini fermarsi a 12 punti. Domenica 29 novembre le due rivali giocheranno in trasferta nel settimo turno: Cisterna andrà a caccia di punti alle 18.00 nel campo della neopromossa Prata di Pordenone, mentre nel posticipo delle 19.00 Modena cercherà l’impresa a Perugia contro i campioni d’Italia.

TUTTE LE SFIDE

Allianz Milano – Itas Trentino

La corsa in SuperLega Credem Banca 2026/27 dell’Itas Trentino riparte dai tre punti di Milano. Questa sera, nel tradizionale derby assicurativo con l’Allianz, la formazione gialloblù ha espugnato il campo degli avversari per 3-0, cogliendo la quinta vittoria in sei partite sino ad ora giocate in regular season.

Successo perentorio e meritato, al termine di una prestazione continua che spinge nuovamente la formazione di Marcelo Mendez al terzo posto assoluto in classifica, complice la battuta d’arresto casalinga di Piacenza con Perugia (0-3). Dopo la parentesi di Supercoppa del precedente weekend, Trento ha saputo ricalarsi perfettamente nel clima del campionato, riuscendo a domare l’iniziale verve dei padroni di casa e anche il loro tentativo di ritorno nel finale di terzo set. La buona prova offerta in attacco (57% di squadra, con appena un errore diretto) e la compattezza mostrata nel sistema muro-difesa sono sempre riuscite a mettere alle corde l’Allianz, piegata nei momenti decisivi poi anche dal talento di Michieletto (mvp e best scorer con 17 punti, il 64% in attacco, due muri e un ace), dalla costante presenza a rete di Faure (14 col 63%) e dalla sapiente regia di Sbertoli, che nella sua Milano ha saputo destreggiare perfettamente il gioco, celebrando così nel migliore dei modi la centesima partita da capitano gialloblù.

I protagonisti

Federico Argano (Allianz Milano)- « È stata un'emozione incredibile appena sono entrato in campo, anche perché sono anche arrivati i miei primi punti in Superlega. È qualcosa per cui lavoro da tantissimi anni e ringrazio il coach per la fiducia e per avermi dato questa possibilità. Dall'altra parte c'era una squadra di fenomeni, contro cui abbiamo cercato di dare il massimo. Purtroppo non è andata come volevamo, ma per me, a 18 anni, è stata comunque una grande soddisfazione. Abbiamo giocato due set alla pari, poi nel secondo ci hanno messo in seria difficoltà. Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare sempre di più i fondamentali. Secondo me è mancata un po' la fase muro-difesa, nella quale siamo stati meno efficaci di loro. D'altronde, con i fenomeni che hanno, riescono a gestire meglio queste situazioni. Sono sicuro che lavorando in settimana possiamo crescere e arrivare al loro livello ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « A tratti abbiamo giocato molto bene e in altri momenti magari meno, ma penso che la squadra abbia meritato la vittoria per 3-0 che è un risultato importante specialmente su questo campo e contro un’Allianz in crescita. Nei momenti importanti siamo stati sempre presenti, riuscendo a tenere costantemente in mano le redini del match; dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in quest’ultimo periodo anche nei prossimi giorni ».

Il tabellino

ALLIANZ MILANO – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25, 16-25, 23-25) –

ALLIANZ MILANO: Porro 0, Tatarov 13, Bartolucci 4, Dermaux 14, Rotty 7, Simon 9, Ichino 0, Catania (L), Tenorio 0, Orduna 0, Otsuka 0, Argano 2, Corbetta 0. N.E. Benacchio. All. Falasca.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Michieletto 17, Resende Gualberto 7, Faure 14, Lavia 5, Nedeljkovic 7, Gollini (L), Roberti 0, Laurenzano (L), Cavalcante 1. N.E. Zonta, Bossi, Jansons, Torwie. All. Mendez. ARBITRI: Salvati, Curto.

Durata set: 25′, 25′, 32′; tot: 82′.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3631

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza

Una Vero Volley Monza convincente, determinata e soprattutto corale conquista una preziosa vittoria in trasferta, superando la Pallavolo Padova con un netto 0-3 (17-25; 23-25; 22-25). Una prestazione di grande solidità e qualità che vale tre punti di fondamentale importanza per la classifica.

La sfida di Padova è stata segnata da due attesi debutti in casa monzese. Lo statunitense Andrew Rowan è tornato a disposizione dopo l’infortunio alla mano, esordendo ufficialmente in cabina di regia con la maglia dei brianzoli e mettendo subito in evidenza le sue qualità. In campo anche il neo schiacciatore Axel Juul Larsen, lanciato titolare da coach Massimo Eccheli e autore di 11 punti. Il riconoscimento di MVP è andato a Diego Frascio. L’opposto brianzolo ha chiuso la gara con 15 punti, risultando il miglior realizzatore della propria squadra. Il primato assoluto di giornata è andato invece a Leodolter, lo schiacciatore di Padova in grado di mettere a terra 17 palloni.

Per Monza si tratta di un successo pesante, non soltanto per la classifica ma anche per il morale.

La Pallavolo Padova scende in campo con la diagonale Behnezhad–Golzadeh, gli schiacciatori Orioli e Leodolter, i centrali Truocchio e Pellacani, il libero D’Amico. Nel sestetto della Vero Volley Monza c’è l’esordiente Rowan in regia, Frascio opposto, Velichkov e il neo arrivato Larsen sono gli schiacciatori, Beretta e Petkov i centrali, Morazzini libero. I brianzoli iniziano bene il match, trovando subito quei punti che permettono loro di staccare gli avversari (5-8). Rowan gestisce al meglio le sue bocche di fuoco, Velichkov, Larsen e Frascio ripagano della fiducia. Il finale sorride ai rossoblu (17-25).

La Pallavolo Padova cerca immediatamente una pronta reazione e il punteggio sembra darle ragione (14-11). Dall’altra parte della rete Monza ha il merito di non mollare e sfruttare le occasioni che si presentano. Lo sa bene Pierre Perin: lo schiacciatore viene chiamato in causa per il servizio sul 20-18 e realizza quattro ace consecutivi. Il belga spacca il set: i padroni di casa provano a rimettere in equilibrio il parziale, ma Beretta chiude a muro (23-25).

Nella terza e ultima frazione di gioco la Vero Volley legittima il successo, dominando per larghi tratti il set. Padova non riesce a rimanere attaccata nel punteggio agli ospiti che chiudono la partita con il punto del definitivo (22-25).

I protagonisti

Francesco D'Amico (Pallavolo Padova)- « È stata una partita difficile, perché loro hanno messo più entusiasmo di noi, anche grazie al palleggiatore nuovo, che ha dimostrato di essere davvero un grande giocatore, e si vedeva che volevano vincere più di noi. Potevamo fare meglio soprattutto a muro e in difesa, fondamentali in cui sappiamo di essere un pelino indietro rispetto a loro, e oggi non siamo riusciti a essere competitivi come loro. Abbiamo sbagliato anche un po' mentalmente ».

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Oggi è stata una grande partita, sono orgogliosissimo di tutta la squadra. Dopo la sconfitta contro Modena abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare e rialzare il nostro morale. Abbiamo dato una dimostrazione con un successo netto. Sono tre punti importanti per la classifica, ma non solo. Era uno scontro diretto e siamo contenti di averlo portato a casa. Ora un giorno di riposo e poi riprendiamo a lavorare verso un’altra bella sfida contro Milano ».

Il tabellino

PALLAVOLO PADOVA – VERO VOLLEY MONZA 0-3 (17-25, 23-25, 22-25) –

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 0, Orioli 6, Pellacani 8, Golzadeh 5, Leodolter 17, Truocchio 5, Uliana (L), Bristot 0, D’Amico (L), Kunstmann 0. N.E. Ruzza, Rinaldi, Bergamasco, Mills. All. Cuttini.

VERO VOLLEY MONZA: Rowan 1, Velichkov 12, Beretta 10, Frascio 15, Larsen 11, Petkov 5, Pesaresi (L), Bonacchi 0, Morazzini (L), Perin 4. N.E. Mapelli, Massari, Fall, Khotsevitch, Ceban. All. Eccheli. ARBITRI: Brancati, Luciani.

Durata set: 23′, 29′, 28′; tot: 80′.

MVP: Diego Frascio (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2.331

Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone

Nel sesto turno della Regular Season una Cucine Lube Civitanova a punteggio pieno dà continuità alla propria marcia in campionato. Davanti ai propri tifosi la formazione biancorossa supera la neopromossa Tinet Prata di Pordenone per 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) e centra all’Eurosuole Forum il sesto successo in altrettanti match giocati in SuperLega Credem Banca, portandosi a 18 punti in classifica. Quello che sembra un pomeriggio tranquillo, con i friulani privi dell’asso russo Kirill Klets, si rivela una domenica col brivido nel secondo e nel terzo set, ma la reazione dei giocatori cucinieri e il riposo concesso a Loeppky nella seconda parte dell’incontro sono fattori positivi in vista del big match di giovedì 26 novembre (ore 20.30), l’anticipo del 10° turno contro i Block Devils al Pala Barton Energy di Perugia.

I vicecampioni d’Italia chiudono con il 61% in attacco, 6 ace e 9 muri, contro il 48% di positività, i 2 servizi vincenti e 4 block dei friulani.

Il premio di MVP va a Jackson Howe grazie a 13 punti personali, di cui 5 a muro e 8 in attacco con il 100% di positività. Il top scorer è Alex Nikolov con 16 punti (52% in attacco e 3 ace). L’unico in doppia cifra di Prata è Bergmann (11 con il 48%)

Nel primo set (25-15) a fare la differenza in favore della Lube sono il 65% in attacco, i 3 ace a 1 dei biancorossi e anche i 3 muri a 1 firmati da Howe, autore di 5 punti nel parziale come Alex Nikolov.

Il secondo set (25-22) sembra procedere sui binari del precedente, ma gli 11 errori dei biancorossi (9 al servizio e 2 in attacco) ridanno fiducia agli ospiti che capitolano solo nel finale davanti al 62% in attacco e ai 6 punti di Alex Nikolov.

Nel terzo set (25-23) le due squadre si equivalgono in attacco, mentre la Lube prevale al servizio e a muro. Le imprecisioni dei marchigiani sul 23-20, con aggancio di Prata (23-23), lasciano i tifosi con il fiato sospeso, ma Kujundzic e un errore di Bergmann chiudono la contesa.

Lube in campo con Moni Nikolov al palleggio e suo fratello Alex terminale offensivo, gli schiacciatori Loeppky e Bottolo, i centrali Gargiulo e Howe, il libero Balaso.

Prata schierata con Alberini in cabina di regia e gli schiacciatori Bergmann, Terpin e Marttila, gli ex biancorossi D’heer e Larizza al centro, Toscani libero.

Dopo una fase di studio nel primo set, la maggior precisione dei biancorossi porta al 9-6 della Lube e all’allungo (11-7) con il muro di Howe. Padroni di casa presenti in tutti i fondamentali: i due ace di Alex Nikolov intervallati dalle schiacciate di Loeppky e di Moni Nikolov portano al 17-9. Nella seconda parte del set Medei dà spazio anche a Zoppellari e Tonkonoh e la Lube continua ad avere il pallino del gioco (24-13) fino al 25-15 targato Loeppky.

Il secondo set si apre in equilibrio, poi Bottolo e i fratelli Nikolov siglano l’allungo sulla serie al servizio di Gargiulo (9-5). Come nel parziale precedente, Civitanova prende le redini del gioco tenendo a distanza i friulani (14-9). Nel cuore del set c’è spazio anche per Kujundzic al posto di Loeppky. La Tinet prova a giocare il tutto per tutto e la Lube sbaglia troppo (15-13), Terpin riduce a una sola lunghezza il vantaggio biancorosso (16-15). La Lube mantiene un break di vantaggio e con la giocata di Gargiulo comanda 20-18. Prata impatta dopo un errore biancorosso e il diagonale di Terpin (20-20). Il punto a punto finale viene interrotto dall’ace di Moni Nikolov (24-22). Ci pensa Bottolo a chiudere i giochi (25-22).

Nel terzo set la Tinet inserisce Marsili in regia, sorprende la Lube e trova il break, ma Civitanova impatta a quota 8 e fa valere la sua caratura (12-9). La neopromossa non si scoraggia e continua a creare problemi (14-13). Le sfuriate di Alex Nikolov valgono il nuovo allungo (17-14) e sull’ace di Bottolo la fase finale del match sembra una formalità (18-15), ma Prata non ci sta e va sul 18-18. Il diagonale di Bergmann porta gli ospiti avanti (19-20). Civitanova si ricompone e ribalta tutto con l’ace e il diagonale di Alex Nikolov (22-20). Gargiulo mura per il +3 (23-20), ma Prata è ancora reattiva e viene aiutata dalle imperfezioni cuciniere (23-23). Kujundzic manda i biancorossi sul 24-23, l’errore di Bergmann vale la vittoria (25-23).

I protagonisti

Jackson Howe (Cucine Lube Civitanova)- « Quella odierna è stata una vittoria di squadra, arrivata, dando spazio anche a elementi della rosa che hanno avuto meno occasioni di scendere in campo, nelle precedenti partite. Sono quindi molto contento del successo, che chiude in cassaforte punti importanti per la classifica. Sono contento anche dal punto di vista personale per la mia prestazione. Adesso mirino puntato sulla trasferta di Perugia! ».

Jacopo Larizza (Tinet Prata di Pordenone)- « Sapevamo che sarebbe stato molto molto difficile. La Lube è una delle grandi del campionato e noi l’abbiamo affrontata anche senza l’opposto titolare. Se escludiamo il primo set, nel quale siamo stati un po’ timorosi, abbiamo giocato una buona gara. Sappiamo che non sono queste le partite nelle quali ci giochiamo le nostre chance ma le vogliamo affrontare al meglio per approfittare di eventuali passi falsi degli avversari. Credo che abbiamo avuto un buon inizio di campionato portando a casa le partite alla nostra portata, se escludiamo il passo falso di lunedì a Padova. Ma anche queste gare contro le più forti del campionato servono per il nostro percorso di crescita ».

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – TINET PRATA DI PORDENONE 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 4, Bottolo 6, Howe 13, Nikolov A. 16, Loeppky 8, Gargiulo 6, Bisotto 0, Balaso (L), Kujundzic 2, Zoppellari 0, Tonkonoh 1, Klimes 0. N.E. Polo, Gatto. All. Medei.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 7, Larizza 5, Marttila 9, Bergmann 11, D’Heer 4, Guadagnini (L), Katalan 0, Marsili 0, Toscani (L), Umek 1. N.E. Frassanella Midolo, Pol, Klets. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Clemente, Pozzato.

Durata set: 22′, 26′, 33′; tot: 81′.

MVP: Jackson Howe (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.752

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia

Era il big match di giornata con la terza forza di questo campionato, in trasferta in un campo caldissimo e gremito: ma i Block Devils, dopo il trionfo a Parma nello scorso weekend, hanno dimostrato che la pancia non è mai piena in casa Sir Susa Scai Perugia e anche questa sera si sono imposti con carattere e determinazione, espugnando il PalaBanca sport di Piacenza con un netto 3-0. Un segnale di continuità importante per i ragazzi del Presidente Gino Sirci, che consolidano la vetta della classifica con autorità, regolando i conti in meno di un’ora e mezza con la squadra biancorossa guidata da coach Boninfante, che dall’avvio di questo campionato aveva ceduto solo due punti, in trasferta a Trento. Giannelli e compagni partono bene tenendo sempre il vantaggio, lottano nel secondo parziale, ma si dimostrano bravi a ricucire lo strappo e a prendersi il set con due punti di scarto, per poi chiudere i conti nel terzo set, nonostante i tentativi degli emiliani di riaprire la partita. Piacenza fa meglio in ricezione (46% di positiva a fronte del 38% di Perugia), dai nove metri (4 ace a 2) mentre è pari il conto dei muri vincenti, cinque a testa. I bianconeri vincono nell’efficacia in attacco di squadra, con un 60% di positività complessiva e vincono “di testa” dimostrando una maturità nella gestione dei momenti di svantaggio.

Mvp della partita l’opposto Ferre Reggers, che chiude con 19 punti, un ace e il 75% in attacco.

Il match si apre nel segno di Agustin Loser che con un muro e un attacco vincente spinge avanti i suoi. Gutierrez accorcia lungolinea, ma Bovolenta spreca prima dai nove metri e poi in attacco (2-4). Giovanni Sanguinetti dal centro e Reggers in diagonale consolidano il vantaggio, poi arriva un super muro di Plotnytskyi su Bovolenta e coach Boninfante ferma il gioco (4-8). Piacenza riduce il gap con l’ace di Zlatanov, ma il Block Devils restano in scia, con Giannelli che innesca Reggers che va a segno sfoderando diversi colpi d’attacco. La pipe di Plotnytskyi vale il +4. I padroni di casa recuperano un break con due attacchi e un muro di Iyegbekedo, ma Perugia avanza, con un gioco ben costruito e con Semeniuk millimetrico in pipe. Nella fase più calda il maniout di Reggers apre la volata finale bianconera. Piacenza ha la meglio nel long rally che infiamma il PalaBanca Sport nelle ultime battute del primo set (19-21). Sanguinetti in primo tempo, Plotnytskyi in maniout spingono il gruppo verso il set point, che agganciano con l’errore al servizio avversario. La contesa si allunga con un’invasione di Perugia e un muro su Plotnytskyi, ma il set si chiude con il servizio in rete di Paolo Porro 22-25.

Il secondo set si apre punto a punto, con i padroni di casa che aumentano l’intensità dei colpi d’attacco e centrano il break (7-5). Galassi mantiene il vantaggio in primo tempo, Cooper incrementa giocando sulle mani del muro bianconero, poi l’ex centrale di Perugia firma l’ace del 10-6 e Piacenza resta avanti con il muro su Reggers. I Block Devils sprecano al servizio, ma recuperano un break e con l’ace di Reggers tornano a -2 (14-12). Gutierrez letale in attacco, ma dai nove metri sciupa. Va a segno invece Robinson Cooper, che con un pallonetto sorprende l’opposto bianconero, poi viene murato da Plotnytskyi e Perugia comincia la rimonta, tornando a contatto con Semeniuk e tenendo la fase break nell’ottimo turno al servizio dello schiacciatore ucraino. Punto a punto fino al 20-20 e quando i palloni scottano, capitan Giannelli dà fiducia al martello polacco, che non sbaglia. Sanguinetti dal centro segna una nuova parità e il muro di Loser su Cooper è un break importante nella fase finale del set (22-23). Il set point lo aggancia Reggers, chiude Loser in primo tempo (23-25).

Il lungolinea di Reggers apre il terzo set e capitan Giannelli con un ace segna il primo allungo; i padroni di casa riportano i conti in parità con un doppio muro, ma sprecano in attacco e Perugia resta avanti (3-5). Gli emiliani ricostruiscono e ristabiliscono la parità con l’attacco di Bovolenta che chiude lo scambio del 6-6. Anche in questa fase si va sul punto a punto con Piacenza che trova il break con l’attacco da seconda linea di Gutierrez e l’ace di Paolo Porro (11-9), ma i Block Devils ristabiliscono la parità con il maniout di Reggers e il lungolinea di Semeniuk e ingranano la quarta, mentre i locali commettono qualche errore di troppo, sprecando in attacco buone occasioni per rientrare in partita. Coach Boninfante affida la regia all’esperienza di Dragan Travica che innesca bene le sue bocche di fuoco, ma Reggers con potenza e velocità segna un nuovo strappo e Semeniuk porta i suoi a due punti dal match point. Sul finale Piacenza dimostra grande resilienza e voglia di riaprire la partita. Robinson annulla un match point, ma l’attacco out di Gutierrez chiude la partita e Perugia espugna il PalaBanca sport 3-0!

I protagonisti

Dante Boninfante (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo affrontato una squadra fortissima che ha sbagliato pochissimo ed è stata bravissima a stare in campo in ogni momento della gara. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma devo dire che i ragazzi l’hanno affrontata al meglio e sono stati in campo in maniera encomiabile. Forse abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo rispetto a loro, un po' di rammarico c’è per il secondo set ma quando si gioca punto a punto Perugia è fortissima. Come avevo detto dopo Trento, lavoriamo per avvicinarci sempre di più a chi, in questo momento, ha qualcosa in più rispetto a noi ».

Giovanni Sanguinetti (Sir Susa Scai Perugia)- « Siamo soddisfatti del risultato, soprattutto della prova nel secondo set, in cui siamo andati in difficoltà sull'inizio, e anche che siamo riusciti a vincere il primo parziale in una partita con un'altra big, cosa che fino ad oggi ci era sempre sfuggito: questi sono dei segnali positivi e adesso torniamo subito a lavorare perchè ci aspetta un'altra partita importante tra tre giorni, quindi si torna in palestra, ma con dei buoni spunti. Piacenza è una squadra di altissimo livello, noi ci eravamo preparati ad una partita difficile e lo è stata, siamo stati bravi, soprattutto nel secondo set quando siamo rimasti indietro, a non farci distrarre dal punteggio, riuscendo a riportare a casa il risultato netto che è stato meglio di quanto ci aspettassimo ».

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (22-25, 23-25, 20-25) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Zlatanov 2, Iyegbekedo 8, Bovolenta 13, Gutierrez 12, Galassi 3, Rizzo (L), McHenry 0, Robinson 9, Leon 0, Pace (L), Brboric 0, Comparoni 1, Travica 0. N.E. All. Boninfante.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Plotnytskyi 7, Loser 7, Reggers 19, Semeniuk 8, Sanguinetti 8, Loreti (L), Solé 0, Kollator 0, Gaggini 0, Hosseini 0. N.E. Henno, Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti. ARBITRI: Giardini, Cavalieri.

Durata set: 29′, 29′, 29′; tot: 87′.

MVP: Ferre Reggers (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3.450

Valsa Group Modena – Cisterna Volley

La Valsa Modena, pur con qualche patema soprattutto nei primi due set, regola Cisterna Volley 3-0 (25-23, 25-20, 25-12).

Primo set equilibrato, perso per un break. Nel secondo parziale Cisterna parte meglio, conduce e si porta sul +3; Modena resta lì, trova la parità, poi passa avanti e si prende il set. Nel terzo parziale Modena gioca i fiducia, Cisterna non trova il modo di allungare la partita.

Lanza (maniout) firma il primo punto del match, Mujanović il secondo. Break Modena: 5-3. I gialloblu mantengono i due punti di vantaggio (11-9), poi allungano a +4 (13-9). Time-out di Morato, al ritorno in campo Porro batte fuori, e Barotto (maniout) firma il -2. Cisterna si riavvicina (13-11), Modena la rimanda a -4 (15-11). Il copione si ripete: Cisterna accorcia di nuovo (15-13), Modena torna a +4 (17-13), e prova la fuga decisiva (21-16). Sotto di cinque punti, Cisterna trova il modo di restare lì: torna a -2 (21-19), poi fa sentire ai padroni di casa il fiato sul collo (23-22). Modena fa 24-22, due set point: errore in battuta di Mujanovic (24-23), la chiude Porro (25-23).

Break di Cisterna all’inizio di secondo set: 4-6. La squadra di Morato allunga a +3 (8-11). Modena si riavvicina, e trova la parità (13-13), poi firma il break che la lancia verso la meta (17-15). Due ace di fila di Mujanovic valgono la fuga decisiva (21-17); Modena si procura sei set point: finisce 25-20.

Nel terzo parziale break di Modena in avvio, che allunga a +5 (7-2). I gialloblù giocano in fiducia, Cisterna non tiene il passo dell’avversario. I padroni di casa prendono il largo, e chiudono 25-12.

I protagonisti

Nik Mujanovic (Valsa Group Modena)- « Sono felice per questa vittoria, abbiamo dimostrato maturità e concentrazione. L'intesa con Amir sta migliorando, anche se possiamo crescere ancora. Sono soddisfatto del servizio, nonostante qualche errore di troppo, e continuerò a lavorare per dare un contributo sempre maggiore alla squadra ».

Filippo Lanza (Cisterna Volley)- « Non abbiamo giocato la gara come dovevamo giocarla, Modena ha meritato la vittoria. A livello di squadra abbiamo commesso tanti errori, che in SuperLega non puoi permetterti. I risultati si ottengono con la prestazione e noi non abbiamo giocato la pallavolo per fare punti. Non abbiamo giustificazioni, dobbiamo capire bene quale sia il modo giusto per diventare una squadra ».

Il tabellino

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-23, 25-20, 25-12) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 3, Porro 15, Mati 11, Mujanovic 15, Jaeschke 9, Di Martino 5, Menchetti (L), Bento 0, Perry (L), Meijs 0, Barbanti 0, Denina 0, Volpe 0. N.E. Tauletta. All. Tubertini.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Lanza 7, Peng 3, Barotto 6, Duflos-Rossi 8, Mazzone 4, Szabo 0, Magalini 3, Magliano 1, Pierri 0, Martinez Palacios 1, Federici (L). N.E. Wrobel, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Serafin, Vagni.

Durata set: 28′, 26′, 21′; tot: 75′.

MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2953

I RISULTATI

Allianz Milano – Itas Trentino 0-3 (22-25, 16-25, 23-25)

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza 0-3 (17-25, 23-25, 22-25)

Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone 3-0 (25-15, 25-22, 25-23)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia 0-3 (22-25, 23-25, 20-25)

Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-0 (25-23, 25-20, 25-12)

Acqua Sant’Anna Cuneo – Rana Verona 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 27-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 19 (7G 7V 0P), Cucine Lube Civitanova 18 (6G 6V 0P), Itas Trentino 15 (6G 5V 1P)

Gas Sales Bluenergy Piacenza 13 (6G 4V 2P), Valsa Group Modena 9 (6G 3V 3P), Allianz Milano 6 (6G 2V 4P), Tinet Prata di Pordenone 6 (6G 2V 4P), Pallavolo Padova 6 (7G 2V 5P), Acqua Sant'Anna Cuneo 6 (6G 1V 5P), Vero Volley Monza 5 (6G 2V 4P), Rana Verona 5 (6G 2V 4P), Cisterna Volley 3 (6G 1V 5P)

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 29 novembre 2026, ore 15.00

Rana Verona – Itas Trentino (Rai 2 – VBTV)

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Pallavolo Padova – Acqua Sant’Anna Cuneo (VBTV)

Vero Volley Monza – Allianz Milano (VBTV)

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza (DAZN – VBTV)

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley (VBTV)

Domenica 29 novembre 2026, ore 19.00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena (DAZN – VBTV)