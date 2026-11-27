-Ci sono giocatori che lasciano un segno nella storia di una società e uomini che ne diventano parte dell’identità. Raphael è l’uno e l’altro.

La Rana Verona Volley ha completato la procedura di tesseramento di Raphael Vieira de Oliveira, che entra ufficialmente a far parte del roster di Rana Verona per la stagione in corso. Primo storico capitano del Club e protagonista in maglia scaligera dal 2021 al 2023, il palleggiatore brasiliano incarna i valori di appartenenza, professionalità e spirito di squadra sui quali Verona Volley ha costruito la propria identità.