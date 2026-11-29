MILANO - Grosso colpo di mercato per l'Allianz Milano che si regala un giocatore si assoluto valore che andrà a rinforzare il roster di Falasca. Dalla Rana Verona arriva alla Powervolley Francesco Sani , schiacciatore azzurro e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2025, mentre il percorso opposto lo faranno Tommaso Ichino, Santi Orduna e Checco Recine salutano Milano ed concluderanno la stagione alla corte di Fabio Soli.

Per la partita di oggi a Monza ci sarà il giovane palleggiatore milanese Niccolò Zoppini, classe 2008 cresciuto nel Vittorio Veneto a completare il roster a disposizione del tecnico Guillermo Falasca. In attesa della possibile definizione di un ulteriore arrivo. Uno scambio che ridisegna gli equilibri dei due roster e che permette ad Allianz Milano di aggiungere al proprio organico un giocatore di esperienza internazionale e con un curriculum di prestigio, nonostante la giovane età.

Ora per Francesco Sani si apre una nuova pagina della carriera, questa volta a Milano. Allianz si assicura un campione del mondo e aggiunge qualità, fisicità e soluzioni offensive al proprio reparto schiacciatori. Un innesto importante per il presente e per il prosieguo della stagione, arrivato nel giorno del derby contro il Vero Volley Monza, nel finse settimana del Black Friday e un po’ in anticipo sui regali di Natale.

Dietro questa operazione c'è il lavoro della dirigenza milanese, con il presidente Lucio Fusaro e Fabio Lini, direttore generale e direttore sportivo del club, protagonisti di un intervento di mercato che rappresenta un segnale concreto delle ambizioni di Allianz Milano. Un rinforzo di spessore che arriva a stagione in corso e che mette a disposizione dello staff tecnico una nuova soluzione per affrontare i prossimi impegni.

LA CARRIERA

Nato il 16 gennaio 2002, Francesco Sani è uno schiacciatore cresciuto pallavolisticamente tra l'Italia e gli Stati Uniti, giocando dal 2020 al 2023 nella Ncaa Division I con gli Uc Irvine Anteaters. Nel 2023 è stato inserito nell'All-America Second Team, riconoscimento che premia i migliori interpreti del campionato universitario statunitense. Nel 2023 è arrivato il passaggio alla pallavolo italiana e alla SuperLega in maglia Rana Verona, squadra con cui ha proseguito il proprio percorso di crescita fino a diventare uno dei protagonisti del panorama nazionale.

La storia internazionale di Sani è particolare. Figlio di padre italiano e madre statunitense, Amy Verhoeven, ex pallavolista, ha inizialmente rappresentato gli Stati Uniti, sia a livello giovanile sia con la nazionale maggiore. Nel 2022 ha conquistato due medaglie di bronzo, al Campionato Norceca e alla Coppa Panamericana. Servizio potente, attacco e muro ad altezze davvero importanti sono il marchio di fabbrica del giocatore.

Dal 2025 veste invece la maglia azzurra. Con l'Italia ha conquistato il bronzo ai Giochi Mondiali Universitari e soprattutto il titolo più prestigioso: la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo 2025 risultando determinante dai nove metri.