VERONA- Santiago Orduna, Tommaso Ichino e Francesco Recine vestiranno, fino al termine della stagione, la maglia della Rana Verona. La società scaligera ha prelevato i tre giocatori dall' Allianz Milano alla quale è stato ceduto a titolo temporaneo lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.



L'operazione, andata in porto in tempi brevi grazie allo spirito di collaborazione tra le due società, si inserisce perfettamente nella linea adottata dal Club sulla costruzione del proprio progetto tecnico, volto a consolidare la struttura della squadra e a valorizzarne le prospettive sportive.