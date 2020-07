Don Bosco Crocetta: si chiude oggi la stagione 2019-20

La stagione 2019-20 si chiude ufficialmente oggi, ma vista la disponibilità dei propri tesserati Senior e Giovanili, il Basket Don Bosco Crocetta ha deciso di proseguire negli allenamenti ancora per questa settimana e per la prossima.

Da oggi le varie squadre sono state accorpate in due gruppi: il giallo, che comprende Serie C Gold e Under 20, sarà gestito dai coach Conti, Luetto e Bonelli; il gruppo verde - 2005, 2006 e 2007 - verrà seguito invece dai coach Maino e Ferrero.

A prezioso supporto i preparatori Bertossi e D'Apice.

Le sedute di lavoro si svolgeranno con lo schema di presenze collaudato già da qualche settimana (8 elementi in palestra e 4 in balconata).