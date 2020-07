Daniel Donzelli per la front line della JB Monferrato

La Novipiù JB Monferrato è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Daniel Donzelli, che giocherà a Casale Monferrato per le prossime due stagioni sportive.

BIOGRAFIA - Ala di 200 cm, classe 1996, Donzelli si forma cestisticamente nei Settori Giovanili di Cremona e Casalpusterlengo (nel 2014 con l’UCC vincerà lo scudetto Under 19). Con Casalpusterlengo esordisce anche tra i senior prima in DNA e poi in Serie A2. Dopo lo spostamento dell’UCC a Piacenza, firma con Brindisi in Serie A, dove però trova poco spazio. Nel luglio 2018 gioca in prestito a Forlì dove segna 6.7 punti e 5.1rimbalzi di media in 22 minuti di utilizzo. L'ultima stagione lo ha visto protagonista in Piemonte con Pallacanestro Biella, segnando 6.9 punti e catturando 5.8 rimbalzi di media (high di 19 punti e 11 rimbalzi nella vittoria contro Latina).

Donzelli vanta un'esperienza di altissimo livello nelle nazionali giovanili: ha raggiunto il quarto posto agli Europei Under 16 del 2012 (13.8 punti e 9.3 rimbalzi di media) ed il quinto posto a quelli Under 20 del 2016 (6.0punti e 4.7 rimbalzi). Il risultato più importante è arrivato con la Under 18 nel 2014, quando ha vinto il prestigioso Torneo "Albert Schweitzer” di Mannheim (Germania), chiudendo la manifestazione a 14.9 punti di media.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “Daniel è un giocatore di alto livello, che nella passata stagione ha fatto vedere ottime cose a Biella aiutandola a lottare sempre ai vertici della classifica e dimostrando di star bene fisicamente. È un'ala grande atletica che avrà modo di far vedere tutto il suo valore garantendo qualità e duttilità al nostro reparto lunghi”.

Daniel Donzelli (Ala JB Monferrato): “Sono molto contento della chiamata e del nuovo progetto di Casale Monferrato. Sia coach Ferrari che il GM Giacomo Carrera si sono mostrati subito molto interessati a me e non potevo rifiutare l'offerta di giocare in una società come questa. La squadra è molto interessante e sono sicuro ci troveremo molto bene!”