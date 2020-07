Crocetta: il preparatore atletico sarà Giancarlo Bertossi

A completare i quadri tecnici della squadra che affronterà serie C Gold e Under 20, in qualità di preparatore atletico ci sarà ancora Giancarlo Bertossi, alla sua settima stagione consecutiva in Crocetta.

"Si prospetta una bella sfida a livello fisico - commenta - la squadra è molto giovane, sono diversi i ragazzi che si troveranno ad affrontare giocatori senior con esperienza e fisicità molto diverse dalle loro attuali. Con gran piacere ne ritrovo oggi in veste senior più di uno che ho già allenato qualche anno fa nel settore giovanile: la conoscenza reciproca ci aiuterà parecchio nel tanto lavoro che ci attende".

Freschezza, 'fame' e disponibilità saranno fattori fondamentali nel lungo e tortuoso percorso stagionale: "Dalla nostra abbiamo la fortuna di avere un gruppo di atleti che ha una gran voglia di fare, ne abbiamo avuto conferma nelle scorse settimane: siamo solo a luglio ma tutti si stanno allenando forte come se il campionato iniziasse domani. Da parte mia, cercherò di fare del mio meglio per fornire gli strumenti giusti per mettere la squadra nelle condizioni di disputare una grande stagione".