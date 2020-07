Akronos Moncalieri: Ilenia Cordola primo rinnovo della stagione 2020-21

La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare la conferma di Ilenia Cordola per la stagione 2020/2021. Centro di grande agilità e precisione, ha contribuito alla buona riuscita della prima parte di stagione (interrotta poi causa COVID) con 5.7 punti e 4.4 rimbalzi di media a partita.

Le dichiarazioni di Ilenia Cordola

"Sono molto contenta di rimanere a Moncalieri, qui mi trovo bene con tutti e apprezzo moltissimo Paolo Terzolo, l’allenatore. Nella scorsa stagione eravamo primi in campionato e la pandemia ha rovinato tutti i nostri progetti e ambizioni, rimanere qua è anche un modo per dimostrare che possiamo raggiungere gli stessi risultati dell'anno scorso. Ce la metteremo tutta".

Le dichiarazioni del Presidente Alessandro Cerrato

"Ilenia è una delle nostre giocatrici più esperte e siamo contenti di poter contare su di lei anche nella prossima stagione. È una ragazza super, in campo e fuori, fondamentale per l'equilibrio del gruppo".