BEA Chieri: svelato il roster della Serie C Femminile

Dopo il ritorno sui campi nella scorsa stagione, la Prima Squadra Femminile BEA è pronta a riprendere da dove aveva lasciato. Agli ordini del confermatissimo coach Marco Sandiano, una squadra composta da un interessante mix di giovani in rampa di lancio e giocatrici esperte e di talento, pronte a ben figurare nel rinnovato campionato di serie C Femminile, dove potranno senza alcun dubbio recitare un ruolo da protagoniste.

A capitanare il gruppo arancio-nero, ci sarà ancora la talentuosa playmaker Eleonora Gaj Tripiano, che nella passata stagione non è riuscita a trovare continuità a causa di qualche infortunio di troppo, coadiuvata in cabina di regia da un'altra conferma importante come quella della classe '92 Simonetta Tappero. Tra le esterne, confermatissima dopo un'annata a quasi 8 punti di media Alessandra Berno, insieme a Roberta Novara, alla terza stagione in arancione, e alle giovani classe 2002 Matilde Pagano e Giulia Orsi. A loro si aggiunge la coetanea Sara Jaques dal settore giovanile della Libertas Moncalieri.

Colpo importante è il ritorno in maglia BEA dell'ala Giulia Signorelli, già vista al PalaCascinaCapello nella stagione 2015-16, quando era stata un tassello fondamentale di un gruppo capace di arrivare ai play-off del massimo campionato regionale. Volto completamente nuovo, ma non per gli appassionati del basket in rosa regionale, è quello di Fiamma D'Ambrosio, ala classe '97 con un curriculum importante, con esperienza in Serie B e A-3 e convocazioni nelle nazionali giovanili. Una giocatrice dal valore assoluto, che alzerà non poco il tasso tecnico del gruppo a disposizione di coach Sandiano. A completare un reparto di livello, ci pensano Alice Cambiaso, alla seconda annata chierese e grande protagonista della passata stagione, dove si è imposta come una delle giovani più interessanti del campionato, e la 2002 Francesca Roccuzzo.

Sotto le plance arriva l'esperta Ilaria Chiovatero, classe '87 di sicuro affidamento nella categoria, e, dopo aver mosso i primi passi nel minibasket in maglia arancione a Trofarello, Aisha Fall completerà il roster chierese. La classe 2002 torna a vestire la maglia BEA con la quale è cresciuta ed è stata convocata nelle Selezioni Regionali di categoria, dopo le esperienze con il settore giovanile della Libertas Moncalieri.

Un roster competitivo e talentuoso, che potrà portare entusiasmo al pubblico chierese e che affronterà il campionato di Serie C con rinnovate ambizioni, alzando l'asticella rispetto alla scorsa stagione in cui l'obiettivo play-off era sicuramente alla portata delle arancioni.

L'esordio delle Leoparde di coach Sandiano è previsto per domenica 18 Ottobre, quando Gaj Tripiano e compagne saranno impegnate nel primo turno di Coppa Piemonte contro l'Acaja Fossano. Un appuntamento da segnarsi sul calendario per iniziare a conoscere meglio le nostre ragazze.