Parte Leopardi KnowHow: iscrizioni aperte!

Finalmente si parte. Nei mesi scorsi BEA Chieri aveva annunciato la nascita di un nuovo Progetto, rivolto a tutti i ragazzi appassionati di pallacanestro, per dare la possibilità alla loro passione di venire fuori non solo in campo ma anche fuori, andando incontro alle loro inclinazioni personali.

Leopardi Know How nasce con l'obiettivo di dare la possibilità di avere un percorso di formazione professionale e concreto, con ospiti di livello e partner specializzati, che permetterà ai corsisti di mettersi alla prova concretamente sfruttando l'organizzazione BEA Leopardi.

Da metà Novembre partiranno i primi due corsi:

Comunication: tutto ciò che concerne il mondo della comunicazione di una società sportiva, dalla gestione dei social network, ai media tradizionali, fino al marketing e tutto ciò che un club fa per tenere viva e aggiornata la sua comunità. Arricchiranno il corso due partner di livello assoluto come Tuttosport, testata giornalistica che non ha bisogno di presentazioni, e Planet Smart City, main sponsor BEA e realtà riconosciuta a livello globale nel mondo delle smart city.

Prep: insieme a Tino Gangi, responsabile preparatori BEA e Preparatore Fisico con esperienza fino alla Serie A, i ragazzi potranno avvicinarsi in modo graduale ma subito pratico al mondo della preparazione fisica nel basket. Due realtà specializzate e di primo piano sul territorio come Medical Lab e Riabilitando daranno un contributo importante al corso approfondendo temi di area medica e nutrizione.

I corsi sono completamente gratuiti e prevedono entrambi un attestato di certificazione per gli studenti che li completeranno. Ogni corso è diviso in una prima parte teorica di due mesi e una parte pratica con un tirocinio presso BEA Leopardi, sviluppato in quattro mesi. Il corso è aperto sia ai tesserati BEA Leopardi sia a tutti gli appassionati che vorranno partecipare.

Le lezioni si svolgeranno completamente in e-learning e diretta streaming per permettere massima flessibilità ai partecipanti.



Per iscriversi basterà mandare un messaggio al 334 3925738 (Nicolò) o al 324 9221557 (Segreteria BEA) con nome, cognome, età e corso al quale si intende partecipare (anche entrambi).

Le iscrizioni chiuderanno Sabato 16 Novembre, mentre l'inizio dei corsi è previsto per Lunedì 18 Novembre.

Per avere ulteriori informazioni, è possibile scrivere ai social BEA Leopardi (Facebook e Instagram), via mail a info@bealeopardi.it o chiamare al 334 3925738.