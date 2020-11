Tiro con l'arco, al via la Coppa del Mondo Indoor

E’ iniziata lo scorso weekend (21 e 22 novembre) la Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’Arco (Indoor Archery World Series) nella sua nuova formula online.

La pandemia mondiale da COVID19 ha portato a rivedere la classica modalità, fino al 2019 organizzata su tappe fisse in giro per il mondo, portandola online e a un livello ancora più globale.

I test svolti nei mesi post lockdown hanno infatti permesso alla World Archery (la Federazione Mondiale) di mettere a punto un sistema di raccolta punti totalmente online, cosicché gli arcieri, in ogni parte del mondo (da casa, nei loro club o in occasione di gare di calendario nazionali), possano scoccare le loro 60 frecce alla distanza di 18 metri, e partecipare così alla classifica generale, sia individualmente che nella gara a squadre miste.

Il montepremi garantito è di 10.000 franchi svizzeri e tutte le squadre potranno entrare nella classifica d'élite del circuito.

Sono un totale di oltre 2.800 gli iscritti nel mondo, di cui 102 italiani; tra questi anche 18 arcieri piemontesi (in rappresentanza di 8 società) che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

In questa prima tappa sono scesi in campo ben 13 di loro, con prestazioni già degne di nota.

Con 598 punti è il tedesco Felix Wieser a prendersi la testa della classifica dell’arco olimpico maschile, mentre tra i rappresentati regionali c’è Flavio GIRAUDO (528 punti, 349° posizione); Corea del Sud ai vertici invece nel femminile con Oh Jung Ah al primo posto (587 punti); ottima gara per l’azzurra Para-Archery Elisabetta MIJNO che grazie ai suoi 575 punti sale fino al diciassettesimo posto. Da citare anche Brienne LAROCCA (551 punti, 71° posizione).

La classifica del compound maschile è comandata dallo sloveno Stas Modic con 598 punti, mentre tra i piemontesi vanno citati Marco BRUNO, che chiude la sua prova al ventottesimo posto con 590 punti, l’altro azzurro ParaArchery Matteo BONACINA (576 punti, 104° posizione) e Luca LAVEZZARO (569 punti, 163° posizione).

Grande prova al femminile per Marcella Tonioli che totalizza 590 punti e si prenda la prima posizione a pari merito con la belga Sarah Prieels, primatista del mondo indoor; tra le fila regionali impegnata solamente Anna BIMBI (542 punti, 143° posizione).

Ferruccio Berti



Ottime le prove degli italiani nell’arco nudo. Ferruccio BERTI sigla il quarto posto al maschile con 548 punti che gli valgono il nuovo record mondiale Master, in attesa di omologazione. Tra i portacolori regionali da citare Alessandro DI NARDO (533 punti, 13° posizione), Giorgio ALLUME (436 punti, 196° posizione) e Piero BERTOLUCCI (397 punti, 250° posizione).

Primo posto assoluto per la campionessa delle Fiamme Oro Cinzia Noziglia con 534 punti nella classifica femminile; sedicesima posizione per Marta PAVAN (482 punti), mentre Elisa MEDICO è 66sima con 399 punti.

I successivi appuntamenti, sempre online, si disputeranno il 19-20 dicembre, il 16-17 gennaio, il 13-14 febbraio e, la finale prevista solo per le squadre, si svolgerà il 27-28 febbraio.

Gabriele Giovine