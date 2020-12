JBM e Angelo Minetti: insieme per valorizzare il gruppo!

Angelo Minetti (Proprietario), perché investire nel basket oggi?

«Penso che sia giusto indirizzare i più giovani verso uno sport di sani principi che dà valore al concetto di gruppo. Ogni giocatore gioca un ruolo importante e da ognuno di loro dipende la vittoria. Aiutare e valorizzare i compagni diventa quindi un atteggiamento naturale dettato dalla voglia di vincere, imparando come fare squadra sia importante sia nel basket come nella vita, uno dei focus principali della nostra mission aziendale».

Sostenibilità, legami con il Territorio e ambizioni a lungo termine, JB Monferrato è partita da queste basi: quali sono gli aspetti che Vi hanno convinti ad investire in questo progetto?

«Da sempre credo che il Monferrato sia una miniera d’oro che, purtroppo, è ancora nascosta. Il nostro territorio merita di essere conosciuto a livello nazionale ed internazionale, e che progetti di questo calibro possano aiutare a diffondere la nostra realtà fatta di eccellenze. Finalmente siamo riusciti ad unire le forze per sostenere il nostro territorio e i nostri giovani, trasmettendo i valori di uno sport meraviglioso».

Sport e contesto aziendale: due mondi che sembrano molto diversi, ma che in realtà condividono molti aspetti. Cosa ne pensa?

«Nello sport come nel lavoro si richiede un’elevata attenzione e concentrazione mentale, osservare costantemente i movimenti avversari e decidere rapidamente in base alle loro azioni. Ho sempre fatto sport agonistico e ho appurato come grinta, dedizione e voglia di vincere sono gli stessi aspetti che mi hanno guidato a raggiungere gli obiettivi nel mio percorso lavorativo».

LA SCHEDA

Angelo Minetti nasce nel 1936 e da subito si rivela una della boutique più affascinanti d’Italia.

La passione per l’eccellenza ed il focalizzarsi su ricerca ed innovazione, portano lo store a raggiungere traguardi importanti negli anni.

Oggi Angelo Minetti è una realtà internazionale che ha mantenuto le sue radici e l’amore per il lusso, introducendosi in una realtà omnicanale con energia e professionalità.

Grazie ad una selezione dei migliori brand italiani ed internazionali, e ad uno staff competente e preparato, la mission dello store è quella di creare un’esperienza d’acquisto impeccabile, creando delle vere e proprie sessioni di shopping su misura per ogni cliente.

Angelo Minetti è presente a Casale Monferrato con due negozi e da poco tempo anche nella città di Alba con il nuovo store Palazzo Belli.