Basket Torino: incontro con i ragazzi di Casa Oz

Coach Demis Cavina, Luca Campani e Alessandro Cappelletti, questa sera, al termine dell’allenamento hanno incontrato i ragazzi di Casa Oz. Un appuntamento virtuale, ma in cui non è mancato il calore tipico di queste occasioni. L’ amicizia tra la Reale Mutua Basket Torino e Casa Oz è nata da subito, diverse le iniziative comuni negli scorsi mesi. L’incontro è stato segnato da domande, curiosità e tante energie positive in vista dell’esordio casalingo di sabato 6 dicembre. I più attivi i ragazzi del corso di basket di Casa Oz, con cui l’anno scorso abbiamo avuto il piacere di condividere alcuni allenamenti. La speranza è quella di tornare al più presto a scendere in campo insieme e di averli come nostri tifosi al Pala Gianni Asti.