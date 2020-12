Novipiù J Basket Monferrato comunica di aver aggregato agli allenamenti della Prima Squadra Paolo Paci, già a partire dalla seduta di questo pomeriggio.

Per Paolo, centro classe 1990, è un ritorno a Casale Monferrato, dopo aver giocato qui nel Settore Giovanile fino ad arrivare all’esordio in LegaDue nella stagione 2008/09.

La scorsa stagione, Paci, ha giocato in Serie A2 nel Girone Est con la maglia della Juvecaserta, dove ha collezionato 7.9 punti e 4.4 rimbalzi di media.