S. Bernardo Alba, da domenica in diretta su LNP Pass

A partire da domenica la Serie B Old Wild West sarà in diretta in esclusiva solo su LNP Pass. Dunque la seconda giornata di Serie B tra S. Bernardo Alba e Riviera Banca Rimini verrà trasmessa sul sito https://lnppass.legapallacanestro.com/

Questa sfida sarà l’ultima visibile da tutti senza alcuna iscrizione o abbonamento, che si renderanno invece necessari a partire dalla terza giornata (ma non appena saranno attivi pubblicheremo le istruzioni al riguardo).

Si chiude un’era.

Era l’inizio giugno del 2016, esattamente quattro anni e mezzo fa, quando Olimpo TV aveva trasmesso la prima diretta della sua storia (Gara 3 Alba-Domodossola). Da allora la Società si è sempre prodigata per non far perder neanche una partita in diretta streaming gratuitamente ai propri tifosi, in casa e in trasferta in tutta Italia. Da quest’anno, però, la Lega Nazionale Pallacanestro aveva preavvisato che il campionato sarebbe stato in esclusiva su una piattaforma privata, e da domenica così sarà. Ed addio dirette gratuite.

L’ultima sarà per l’appunto domenica alle 18.