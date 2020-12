Igor, ecco il nuovo merchandising!

E’ in vendita il nuovo merchandising della Igor Volley: presso l’area dedicata di Sportway Megastore o sul sito online del negozio, è possibile da oggi acquistare tutto l’esclusivo materiale “griffato” Igor Volley, incluse le nuove e bellissime maglie da gara utilizzate da capitan Chirichella e compagne nella stagione 2020-2021.

In tempo per diventare uno specialissimo regalo di Natale, il rinnovato merchandising Igor Volley comprende materiale da allenamento, capi eleganti da tempo libero e – come detto – le divise ufficiali da gioco nelle tre colorazioni disponibili. Azzurro-fucsia e bianco-fucsia più quella esclusiva nero-lime indossata dal libero.