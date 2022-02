BEA Chieri, il recap della settimana

Nell'ultimo fine settimana, l' Under 15 Eccellenza è scesa in campo sul difficile parquet di Langhe Roero Basketball. I Leopardi portano a casa un’altra vittoria importante soprattutto in vista della seconda fase, a cui si sono qualificati già la scorsa settimana, dove la differenza punti tra le squadre non sarà azzerata. L'allungo decisivo arriva nel terzo quarto, grazie ai canestri di Quagliotto e dopo una seconda frazione equilibrata.

L'Under 15 Silver chiude la prima fase al terzo posto in classifica generale, con la bella vittoria di domenica contro Sisport Torino. Nella sfida al vertice di sabato, i Leopardi avevano ceduto contro i moncalieresi di Campus Piemonte, dopo un primo tempo in perfetto equilibrio.

Tanti progressi per le Leopardi dell'Under 13 Femminile. Domenica, in casa, riducono di oltre trenta punti lo svantaggio della gara d'andata contro Lapolismile, difendendo con grande intensità e trovando canestri anche da fuori area. L'over-time premia l'Under 17 Gold contro Basket Savigliano, alla prima gara nell'anno nuovo dopo lo stop delle scorse settimane.

UNDER 15 ECCELLENZA

LANGHE ROERO BASKETBALL – BEA CHIERI 68-72 (13-17, 37-38, 50-60)

LANGHE ROERO: Agosto 9, D’Orta 12, Moschini 7, Bernocco 11, Di Giovanni, Marocco ne, Busato 1, Morando 8, Rinaldi 20, Peano ne. All. Siragusa, Acc. Moschini, Argirò.

BEA CHIERI: Saia, Marrese 10, Viggiano 4, Quagliotto 36, Bechis 4, Ricci, Minetti 2, Trunfio, Fogliato 15, Gangitano, Mout 1. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Prep. Turetta, Acc. Bechis.

UNDER 15 SILVER

SISPORT – BEA CHIERI 35-69 (10-14, 18-29, 22-48)

SISPORT: Russo G. 3, Greco, De Marco 7, Gallea 11, Vaccariello 2, Zanetti, Ghellone, Cavino 2, Russo A 3, Capano, Farcas 1, Salerno 6.

BEA: Pisciu 30, Gamba 13, Luera 10, Guardalben 5, Zarba, Vurruso 3, Nicoletti 2, Darodda 2, Massari, Cirrito, Molinari 4, Dalmasso. All. Grillone, Ass. Ghigo.

CAMPUS PIEMONTE – BEA CHIERI 65-52 (15-13, 26-28, 52-40)

CAMPUS: Piovesan 9, Macchi 8, Ferrara , Gondos 1, Tuttolomondo 4, Minetto, Minorescu 2, Dodaro 4, Continanza 21, Fernandez 15, Napoli 1, All. Costa.

BEA: Pisciuneri 23, Gamba 9, Guardalben 4, Luera, Zarba 6, Vurruso, Nicoletti 2, Caccia 1, Zanzon 2, Giangualano 5, Darodda, Cirrito. All. Grillone.

UNDER 13 FEMMINILE

BEA CHIERI – LAPOLISMILE 45-54 (12-6, 23-27, 35-44)

BEA: Candeliero, Orlando, La Grotteria, Cappello 2, Bechis 12, Ricci 19, Lupo 10, Sangiorgi , Treccarichi 2, Strangio, Bernardiello. All. Petrachi.

LAPOLISMILE: Calvi, Brena 12, Franzino 1, Fazzone, Tambelli, Gilardi 8, Goffi 19, Malavasi, Notario 1, Varese 2, Zanella, Andretta 11.

UNDER 17 GOLD

BASKET SAVIGLIANO – BEA CHIERI 56-60 DTS (15-12, 28-25, 38-37, 53-53)

SAVIGLIANO: Biolatti, Carena 10, Gallino, Genesio, Bonelli 8, Russo, Pautassi 27, Sulejmanovic, Salvadori, Rosso 4, Cortassa, Rivoira 7. All. Fiorito, Ass. Gallo.

BEA CHIERI: Ricciardo 9, Bianco 10, Becchio, Roccati, Gangi, Bechis 4, De Mita 10, Zanetti 2, Mazzardis, Lafiosca 4, Quagliotto 15, Kamami 6. All. Usai, Ass. Bonifacio, Pirocca, Prep. Gangi.

LEOPARDI, PRIDE!