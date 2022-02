ViViBanca Torino: si separano le strade tra club e Trojanski

Il ViViBanca Torino comunica la rescissione consensuale del contratto con lo schiacciatore polacco Szymon Trojanski . La decisione è stata presa dopo un'espressa richiesta del giocatore che, per motivi di carattere personale, ha chiesto di poter rientrare anticipatamente in patria. La società ringrazia Szymon Trojanski per la professionalità mostrata in questi cinque mesi e gli augura il meglio per il suo futuro pallavolistico e personale.

«Prendiamo atto della volontà del giocatore - dice il presidente Paolo Brugiafreddo - e capiamo tutte le situazioni sotto il profilo umano. Gli auguriamo il meglio per il futuro anche se non neghiamo che questa decisione ci ha lasciati spiazzati perchè arriva in un momento in cui la società è in difficoltà per il suo rimpiazzo, visto il mercato chiuso se non per finestre particolari».